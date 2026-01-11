IR A
Ciro Martínez y Luli Bass confirmaron su relación en redes sociales: "Muy feliz cumpleaños, mi amor"

El cantante y la bajista de Los Piojos hicieron público su romance el día de cumpleaños N°58 del artista, tras una semana de rumores.

Andrés Ciro Martínez y Luciana Valdés, conocida como Luli Bass, decidieron confirmar los rumores que circulaban hace una semana sobre su romance con un simple intercambio en las historias de Instagram por el cumpleaños del cantante de Los Piojos. "Muy feliz cumpleaños mi amor", le deseó la bajista y el artista le respondió: "Gracias hermosa!".

lulibass historia Instagram

Con ese gesto sencillo en el cumpleaños N°58 del vocalista le pusieron fin a las especulaciones en torno a su vida amorosa que habían empezado en Puro Show por El Trece. La periodista Fernanda Iglesias lanzó una “primicia” que rápidamente se viralizó: “¡Ciro de los Piojos está saliendo con su bajista!”.

Ciro Martínez historia Instagram

En el mismo programa detallaron que la música de 35 años había estado casada con el baterista Heber Vicente cuando inició la relación con el líder de Ciro y Los Persas y aseguraron que tiene dos hijos. Según la panelista, Valdés y el exmarido se llevan bien.

“Está todo bien, me llevo muy bien con ella”, le había asegurado Vicente a Iglesias. El equipo de periodistas estimó que el amor de Ciro y Luli viene creciendo hace un año entre ensayos y giras.

La incorporación de Luli Bass a Los Piojos

La joven se sumó a la banda para el regreso a los escenarios como reemplazo del histórico Miguel Ángel "Micky" Rodríguez, a quien no le habrían avisado ni consultado sobre volver a juntarse. El bajista se apartó y su colega con dos décadas de experiencia en la industria de la música ocupó su lugar.

Valdés tocó con artistas como Juanse, Valeria Lynch, Fernando Ruiz Díaz de Catupecu Machu y Mariano Martínez de Attaque 77, entre otros.

