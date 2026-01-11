11 de enero de 2026 Inicio
Brigadistas de Parques Nacionales exigieron "salario digno y jubilación acorde" al gobierno de Javier Milei

Con más de 12.000 hectáreas arrasadas por el fuego en la Patagonia, bomberos forestales le reclamaron al Ejecutivo nacional "promesas incumplidas". "Misma situación año a año", se lamentaron.

Brigadistas combatiendo el fuego en la Patagonia.

Un grupo de brigadistas le reclamó al gobierno de Javier Milei una mejora de sus condiciones salariales desde el incendio en el Lago Meléndez de Chubut, después de que el fuego arrasara con más de 12.000 hectáreas en la Patagonia.

"Nuestra situación viene precaria y sin resolución desde hace mucho tiempo. Estamos pidiendo lo esencial: un salario digno, una planta permanente, estabilidad; y una jubilación acorde. Necesitamos las respuestas de manera urgente", pidieron en un video que subió a Instagram Fabián Lagos, brigadista del Parque Nacional Nahuel Huapi, junto a colegas de los parques nacionales Laguna Blanca y Los Alerces.

Los brigadistas se lamentaron: "Si no podemos lograr eso nos están obligando a un conflicto que no queremos generar, queremos trabajar. Nos gusta nuestro trabajo y queremos seguir trabajando de la mejor manera posible, pero necesitamos que nos den respuestas".

El personal que combatió columnas de fuego de hasta 20 metros poniendo en riesgo su vida cobran entre $650.000 y $850.000 por mes. Cuando la última Canasta Básica Total (CBT) que informó el Indec para una familia de cuatro integrantes del Gran Buenos Aires superó los $1.250.000 en noviembre de 2025. Es decir, esa cifra no incluye el consumo energético que implica vivir en el sur el país.

El Ejecutivo nacional excluyó a los bomberos forestales de las paritarias sectoriales en 2024 y por eso les pagan un salario inferior al de un administrativo de su misma área. La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) explicó al medio Corta que la gestión libertaria no ejecutó el 100% de la partida presupuestaria asignada al Servicio Nacional de Manejo del Fuego en 2024 ni en 2025.

