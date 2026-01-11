11 de enero de 2026 Inicio
Cuáles son las opciones militares que evalúa Donald Trump para Irán

Hasta el momento, las alternativas excluyen el envío de fuerzas terrestres y están dirigidas a bases de la Guardia Revolucionaria Islámica y depósitos de misiles.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya recibió opciones concretas para intervenir militarmente en Irán, que incluyen ataques selectivos contra instalaciones de defensa y depósitos de misiles, en medio de la represión que dejó ya decenas de muertos.

Donald Trump lanzó una fuerte advertencia a Cuba.
Ultimátum de Trump a Cuba: "Lleguen a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde"

De acuerdo a los medios estadounidense, el Pentágono analiza bombardeos con misiles y drones sin envío de tropas terrestres, que buscarían afectar “capacidades represivas” y con “daños controlados”.

Hasta el momento, todas las opciones excluyen el envío de fuerzas terrestres y están dirigidas a bases de la Guardia Revolucionaria Islámica y depósitos de misiles. La clave es limitar los riesgos para civiles y personal estadounidense.

También podría disponerse el refuerzo de la conectividad a internet dentro de Irán mediante sistemas satelitales, operaciones cibernéticas secretas para degradar sistemas de control interno y la imposición de nuevas sanciones a figuras centrales del régimen.

El objetivo es limitar los daños colaterales y reducir la probabilidad de una respuesta masiva, e incluso prevé avisos diplomáticos y mensajes públicos de alerta a la población civil.

Por ahora, la Casa Blanca mantiene absoluta reserva, pero Trump utilizó su cuenta oficial en la red social Truth durante este sábado y señaló que los iraníes están "buscando la libertad, tal vez, como nunca antes". Lo hizo en medio de las crecientes protestas que se multiplican por todo el país, y agregó que desde La Casa Blanca están listos para ofrecer ayuda.

La República Islámica de Irán está en crisis, con manifestaciones que comenzaron en Teherán y se reprodujeron en todo el país, debido principalmente a la fuerte devaluación del valor del rial iraní y el impacto en el poder adquisitivo de los ciudadanos. Las movilizaciones iniciaron el 28 de diciembre en los alrededores del Gran Bazar y el gobierno de Alí Jamenei respondió con una represión que, hasta ahora, dejó cerca de 200 muertos.

Durante el pasado viernes, Trump advirtió que Irán "se encuentra en serios problemas" ante la fuerte respuesta del las fuerzas policiales contra los manifestantes. “He declarado con firmeza que si empiezan a matar gente como lo han hecho en el pasado, intervendremos”, aseguró en una conferencia con empresarios petroleros y periodistas.

Por su parte, Jamenei acusó a Estados Unidos e Israel de fomentar la agitación en territorio iraní y denunció que atacan edificios públicos. En la misma línea, aclaró que no tolerará que los propios compatriotas actúen como "mercenarios de extranjeros". Así, el ayatolá instó a Trump a "concentrarse en los problemas de su país" y pidió a los jóvenes de su país a preservar la unidad.

Durante la noche del jueves se produjo un corte total de internet y de las líneas telefónicas en muchas zonas de Irán . Según la ONG NetBlocks y la empresa Cloudflare, la desconexión fue una acción solicitada por el Estado para minimizar las maniobras de organización de nuevas protestas y evitar la difusión de imágenes de la represión, que ya se cobró centenares de víctimas.

El apagón digital se ejecutó en medio de las movilizaciones nocturnas en Teherán y otros puntos del país de Medio Oriente, donde los manifestantes se plantaron ante el control policial con contundentes mensajes como “muerte al dictador”. El movimiento tomó un nuevo impulso político tras el llamado del príncipe heredero en el exilio, Reza Pahlavi, quien instó a los manifestantes a conformar un frente unido contra el régimen.

