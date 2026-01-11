11 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Importante avance: médicos argentinos crean piel a partir de las células del propio paciente

La técnica permite generar nueva piel a partir de una muestra del propio paciente y se presenta como una alternativa más segura, eficaz y accesible para quemaduras graves y otras lesiones cutáneas.

Por
Importante descubrimiento: investigadores argentinos crean piel a partir de las células del propio paciente

Importante descubrimiento: investigadores argentinos crean piel a partir de las células del propio paciente

El equipo de Servicio de Dermatología y el Equipo de Bioingeniería del Hospital Italiano dio un paso relevante en el campo de la bioingeniería de tejidos al lograr el desarrollo exitoso de piel nueva destinada al tratamiento de heridas complejas. El avance apunta a mejorar la recuperación en pacientes con dificultades para regenerar tejidos, como en casos de quemaduras profundas o úlceras de difícil cicatrización.

El empresario tecnológico Bryan Johnson se propuso desafiar el paso del tiempo con una ambiciosa rutina orientada a extender su longevidad.
Te puede interesar:

Secreto revelado: cómo hace el multimillonario Bryan Johnson para potenciar su longevidad día a día

El procedimiento, denominado cultivo autólogo dermo-epidérmico para autoinjerto, consiste en extraer una pequeña porción de piel del propio paciente, cultivarla en laboratorio y utilizarla luego para cubrir o reparar las zonas afectadas. Al tratarse de tejido propio, se reducen de manera significativa los riesgos de rechazo y de complicaciones asociadas.

Hasta ahora, las alternativas disponibles incluían el uso de piel donada por terceros (aloinjertos), de origen animal (xenoinjertos) o materiales sintéticos que imitan la piel, según detalla un informe del Hospital Italiano al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

El jefe del Servicio de Dermatología y del Equipo de Bioingeniería de Tejidos del hospital, Luis Mazzuoccolo, explicó que en las quemaduras de tercer grado “se pierden las tres capas de la piel” y advirtió que la falta de dermis, la capa intermedia, implica la pérdida de funciones clave como la elasticidad y la sensibilidad, con posibles consecuencias graves para el paciente.

La técnica de cultivo de piel en cuatro pasos

  • Extracción: se obtiene una porción mínima de piel del paciente, compuesta por dermis y epidermis. La toma se realiza generalmente en la zona inguinal, elegida por su buena capacidad de cicatrización.

  • Cultivo: el tejido se cultiva en plasma rico en plaquetas, que aporta factores de crecimiento y actúa como soporte celular. El uso de componentes autólogos minimiza el riesgo de rechazo, infecciones o reacciones inmunológicas.

  • Autoinjerto: entre los 10 y 17 días posteriores, la lámina de piel cultivada se coloca sobre la herida. Se cubre con gasa húmeda y se protege con un vendaje compresivo.

  • Cierre de la lesión: entre 30 y 120 días después del autoinjerto se completa la regeneración del tejido. La curación se considera efectiva cuando se forma la capa final de la piel.

Resultados y ventajas del procedimiento

El objetivo central de esta tecnología es reactivar la cicatrización natural y favorecer la regeneración del tejido propio. En la primera experiencia clínica, un paciente con quemaduras logró recuperar un 95% de la elasticidad de la piel tratada, frente al 75% obtenido con piel artificial.

Entre los principales beneficios del método se destacan:

  • Menor riesgo: al utilizar exclusivamente tejido del paciente, se elimina el rechazo inmunológico y la contaminación biológica.

  • Mejor resultado estético: la cicatrización es más estable y visualmente más natural que la lograda con sustitutos sintéticos.

  • Procedimiento mínimamente invasivo: la obtención de la muestra es ambulatoria y se realiza con anestesia local; en pacientes internados, se toma durante la internación.

  • Menor costo: la producción de piel autóloga reduce de forma significativa los costos en comparación con los sustitutos dérmicos comerciales.

El desarrollo abre una nueva alternativa terapéutica para el tratamiento de heridas complejas y posiciona a la bioingeniería de tejidos como un campo en expansión dentro del sistema de salud argentino.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La importancia de la compañía en la vida es un factor clave para la longevidad.

Por qué la "receta social" es un factor clave para la longevidad según expertos

El caso que sorprendió a toda la comunidad científica británica

Creyó que el moretón en la uña no era nada pero un detalle le salvó la vida: qué descubrieron

Esta mujer pensaba que tenía un resfrío típico, pero al hacerse estudios hallaron algo peor

Creía que la congestión nasal era por la suciedad en su casa pero el diagnóstico reveló lo peor: qué encontraron

Qué es el barigüí, la mosca que muerde y reapareció con fuerza en el AMBA

Qué es el barigüí, la mosca que muerde y reapareció con fuerza en el Conurbano

Alerta sanitaria por coqueluche: los casos en 2025 superaron el pico histórico

Alerta sanitaria por coqueluche: los casos en 2025 superaron el pico histórico

Nestlé hizo un retiro voluntario y preventivo de varios lotesde fórmulas lácteas en polvo

Retiraron del mercado una leche de fórmula para bebés por contener una peligrosa bacteria

Rating Cero

Daniela Christiansson y Maxi López con Elle y Lando.

Con Maxi López en Argentina, Daniela Christiansson compartió sus primeros días junto a Lando en Suiza

Ciro Martínez y Luli Bass

Ciro Martínez y Luli Bass confirmaron su relación en redes sociales: "Muy feliz cumpleaños, mi amor"

La icónica banda británica Depeche Mode lanzó este viernes 9 de enero su nuevo documental y película de concierto, “Depeche Mode: M”, a través de Netflix.
play

Lo nuevo en Netflix: así es Depeche Mode, M, el documental sobre la histórica banda británica

Harry Styles apuesta por propuestas audaces y con sello propio.

Este es el perfume favorito de Harry Styles: cuánto sale en Argentina

Detrás de su estética simétrica y cuidadosamente compuesta, la historia propone una reflexión sensible sobre el duelo, la soledad y el lugar del ser humano en el universo. 
play

Asteroid City llegó a Netflix y es furor: cuál es la trama de la película dirigida por Wes Anderson

En la actualidad, su vida transcurre en una etapa de mayor calma y proyección junto a Nicolás González en Madrid.

Ex novio famoso: quién es y cuál es la curiosa historia de Ludmila Isabella, la nueva novia de Nico González

últimas noticias

Con apagón informativo de por medio, continúan las protestas en Irán.

Recrudecen las protestas en Irán y el gobierno acusa a Israel y Estados Unidos de "sembrar el caos"

Hace 3 minutos
Uno de los tres implicados es menor de edad.

Otra pelea de rugbiers en la Costa: tres jóvenes fueron detenidos en Pinamar

Hace 25 minutos
Video: violenta pelea entre churreros y vendedores ambulantes en Mar Azul

Video: violenta pelea entre churreros y vendedores ambulantes en Mar Azul

Hace 25 minutos
Daniela Christiansson y Maxi López con Elle y Lando.

Con Maxi López en Argentina, Daniela Christiansson compartió sus primeros días junto a Lando en Suiza

Hace 35 minutos
Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Horóscopo de hoy, lunes 12 de enero de 2026

Hace 43 minutos