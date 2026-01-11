River vs. Millonarios, por la Serie Río de la Plata: hora, formaciones y TV

11 de enero de 2026 Inicio
River afronta la primera prueba de la pretemporada 2026.

River y Millonarios se enfrentarán esta noche desde las 21:00 en el Estadio Gran Parque Central de Montevideo en el marco de la Serie Río de la Plata. El encuentro servirá como banco de pruebas para ambos equipos antes de sus competencias oficiales del año.

Lucas Pratto va por la marca goleadora en la Copa Libertadores.
River afronta este 2026 con la idea de mejorar su rendimiento y apuntar a títulos tras un 2025 irregular. El club dirigido por Marcelo Gallardo no clasificó para la Copa Libertadores 2026, lo que marcó el fin de una racha de participaciones consecutivas en el torneo máximo continental que se remontaba más de una década. En cambio, sí competirá en la Copa Sudamericana 2026, certamen que buscará conquistar para volver a posicionarse en el mapa internacional.

La formación inicial que perfila Gallardo para hoy ante Millonarios incluye novedades por las ausencias de los arqueros titulares Franco Armani y Ezequiel Centurión, que siguen lesionados. En ese contexto, Santiago Beltrán podría atajar en el arco, mientras que el mediocampo contará con los refuerzos y piezas conocidas como Fausto Vera, Kevin Castaño y Giuliano Galoppo. En ataque, nombres como Sebastián Driussi, Juan Fernando Quintero y Facundo Colidio aparecen entre los posibles titulares.

Por el lado de Millonarios, los colombianos llegan a este duelo con un plantel reforzado y la ambición de consolidar su proyecto deportivo de cara a la liga local y la Sudamericana, donde iniciará su participación desde fases previas buscando acceder a la instancia de grupos.

La gran novedad del mercado de pases es el regreso de Radamel “El Tigre” Falcao García, confirmado como nuevo refuerzo para la temporada, junto a Mateo García, el lateral Sebastián Valencia, Rodrigo Ureña y el argentino Rodrigo Contreras.

Horario y dónde ver River vs. Millonarios

El partido será esta noche desde las 21 y podrá verse a través de la pantalla de Disney+

River vs. Millonarios: formaciones

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña o Juan Carlos Portillo; Kevin Castaño o Aníbal Moreno, Fausto Vera, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi, Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

Millonarios: Guillermo De Amores; Samuel Martín, Sergio Mosquera, Jorge Arias, Sebastián Valencia; Mateo García, Rodrigo Ureña; Beckham Castro, David Mackalister Silva, Edwin Mosquera; Leonardo Castro o Radamel Falcao. DT: Hernán Torres.

