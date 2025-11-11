11 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Venezuela elevó sus alertas militares ante la llegada al Caribe del portaaviones más poderoso de Estados Unidos

El presidente venezolano Nicolás Maduro ordenó el despliegue masivo “de los medios terrestres, aéreos, navales, fluviales y misilísticos", ante la posibilidad de un ataque directo en su territorio.

Por
La alerta se emitió a partir de órdenes impartidas por el ciudadano Nicolás Maduro Moros

La alerta se emitió a partir "de órdenes impartidas por el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana y comandante en jefe". 

El ministro de Defensa y General en Jefe de la Fuerza Armada Nacional de Venezuela, Vladimir Padrino López, elevó este martes los niveles de alerta militar en el país, a partir de la llegada del portaaviones estadounidense Gerald R. Ford al Mar Caribe. La decisión se tomó a partir "de órdenes impartidas por el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana y comandante en jefe".

El canciller Pablo Quirno y el Secretario General de la Organización, Mathias Cormann.
Te puede interesar:

El Gobierno apura el ingreso a la OCDE, el grupo de las mayores economías del mundo

Según el comunicado emitido por Padrino, la nueva alerta militar concreta la ejecución “de una fase superior” del llamado “Plan Independencia 200”, un mecanismo de respuesta castrense ordenado en septiembre para fortalecer los mecanismos de defensa ante el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe.

De esta manera, volvió a escalar la tensión entre ambos países y se incrementaron las posibilidades de una guerra abierta entre ambos, desde que la Casa Blanca inició a principios de septiembre una campaña militar contra supuestas embarcaciones que trasladan drogas prohibidas desde las costas venezolanas hacia Estados Unidos. En estos dos meses, Washington realizó unos 19 ataques extrajudiciales en las que fueron asesinadas unas 81 personas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SecWar/status/1987863821868732447&partner=&hide_thread=false

En este nuevo capítulo de la Guerra contra las drogas por parte de Estados Unidos, el presidente Donald Trump emitió la orden para que el portaaviones Gerald R. Ford se sume a los más de seis mil soldados que permanecen en el Mar Caribe. Se trata de la embarcación norteamericana más moderna y poderosa, con una capacidad de traslado de cuatro mil militares y decenas de aviones de combate.

Este martes, el Pentágono de los Estados Unidos confirmó que el Gerald R. Ford ya había arribado a aguas latinoamericanas, aunque no precisó su ubicación exacta. Según un comunicado oficial, su objetivo será “interrumpir el tráfico de narcóticos y desmantelar las organizaciones criminales transnacionales”.

Ante esta situación, Venezuela elevó sus alertas militares ante un posible ataque sobre su territorio. La medida que ya está en marcha implica “la puesta en completo apresto operacional” de todo el parque militar del país, y el despliegue masivo “de los medios terrestres, aéreos, navales, fluviales y misilísticos; sistemas de armas; unidades militares; Milicia Bolivariana; Organos de Seguridad Ciudadana y los Comandos de Defensa Integral”, precisó el comunicado del ministro Padrino López

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Scott Bessent confirmó que EEUU obtuvo ganancias por el swap con Argentina. 

Bessent blanqueó que Estados Unidos está "haciendo plata" gracias al swap con Argentina

El dólar se alejó de los $1.500. 

El dólar oficial se alejó del techo de la banda y el minorista no encuentra piso

El acuerdo entre Argentina y Estados Unidos está prácticamente terminado y crecen las expectativas por el anuncio

El acuerdo entre Argentina y Estados Unidos está "prácticamente terminado" y crecen las expectativas por el anuncio

Donald Trump afirmó que el Senado está cerca de poner fin al cierre.

Estados Unidos: se rompió el bloque demócrata en el Senado y se encamina a levantar el cierre del gobierno

Trump anunció la medida por los aranceles.

EEUU: Trump anunció un bono de u$s2.000 para los ciudadanos por los aranceles

Con Messi como gran protagonista, Inter Miami vapuleó a Nashville y se metió en semifinales de la Conferencia Este de la MLS.
play

Con un Messi implacable, Inter Miami goleó 4-0 a Nashville y está en semifinales de la MLS

Rating Cero

Disney+ dejará de ofrecer ESPN en su plan Estándar.

Disney+ codificó más canales deportivos para su plan Premium: el Estándar quedó casi vacío

Esta serie se anunció como un spin off de un entrañable personaje y terminó siendo furor: ahora es lo más visto de Netflix
play

Esta serie se anunció como un spin off de un entrañable personaje y terminó siendo furor: ahora es lo más visto de Netflix

Tan Biónica ﻿confirmó su nuevo show con Chano Charpentier a la cabeza.

Tan Biónica lanzó un nuevo álbum y confirmó otro show en Vélez: cuándo será y dónde comprar las entradas

Max Carra, la nueva cara de la cumbia en Argentina: El mío es un proyecto familiar

Max Carra, la nueva cara de la cumbia en Argentina: "El mío es un proyecto familiar"

Toy Story 5 ﻿llegará a los cines de todo el mundo en 2026.
play

Disney lanzó el primer teaser de Toy Story 5: cuándo se estrena en cines

Evangelina Anderson y Valentina Cervantes se hicieron amigas por Telefe.
play

El sorpresivo consejo de Evangelina Anderson para Valentina Cervantes tras su renuncia a MasterChef

últimas noticias

El canciller Pablo Quirno y el Secretario General de la Organización, Mathias Cormann.

El Gobierno apura el ingreso a la OCDE, el grupo de las mayores economías del mundo

Hace 9 minutos
Los préstamos que provienen de familiares o amigos crecieron en clases bajas, según INDEC. 

Crisis: uno de cada cuatro argentinos de bajos ingresos tuvo que pedir plata a allegados para comer

Hace 20 minutos
Agradezco a todos este reconocimiento y quiero dedicárselo a alguien que lo recibió en su momento: a mi gran amiga Mercedes Sosa, dijo Charly García al recibir su premio Konex de Brillante.

Conmovedor discurso de Charly García al recibir el Premio Konex de Brillante: "Lo dedico a Mercedes Sosa"

Hace 24 minutos
Axel Kicillof, gobernador bonaerense.

Axel Kicillof acusó a los gobernadores dialoguistas de "negociar deudas de Nación a cambio de leyes espantosas"

Hace 38 minutos
Disney+ dejará de ofrecer ESPN en su plan Estándar.

Disney+ codificó más canales deportivos para su plan Premium: el Estándar quedó casi vacío

Hace 48 minutos