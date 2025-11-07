Estados Unidos acusó a Irán de intentar asesinar a la embajada israelí en México La diplomática Einat Kranz Neiger confirmó el intento del ataque en su contra y le agradeció a los servicios de inteligencia mexicanos por haberlo frustrado. Por







Estados Unidos acusó este viernes a Irán de idear un plan para asesinar a la embajadora de Israel en México, Einat Kranz Neiger. Según revelearon altos funcionarios norteamericanos, el complot de la Guardia Revolucionaria para atentar contra la vida de la diplomática se inició a finales del año pasado, pero "el esfuerzo fue contenido y actualmente no existe ninguna amenaza".

En un diálogo con el medio norteamericano Axios, Kranz Neiger confirmó que las autoridades de inteligencia mexicanas "actuaron y frustraron" el intento de asesinato contra ella. Además, aseguró que en ningún momento se sintió amenazada en "tiempo real" y reafirmó su presencia en el país latinoamericano como diplomática.

“Yo estoy aquí para representar a mi país (Israel), para promover la cooperación, para trabajar en el bienestar de los dos pueblos y promover las relaciones en todos los ámbitos. Siempre está esa amenaza en el aire de que hay fuerzas, como la Guardia Revolucionaria de Irán y sus emisarios, que están tratando de atentar contra diplomáticos israelíes en el mundo, por lo que tenemos que estar siempre atentos y cuidados”, sostuvo Kranz Neiger.

“La comunidad de inteligencia y seguridad israelí seguirá trabajando incansablemente, en plena cooperación con las agencias de seguridad e inteligencia de todo el mundo, para frustrar las amenazas terroristas de Irán y sus aliados contra objetivos israelíes y judíos en todo el mundo", agregó el vocero del Ministerio de Asuntos Exteriores israelí, Oren Marmorstein.