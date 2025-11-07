7 de noviembre de 2025 Inicio
Estados Unidos acusó a Irán de intentar asesinar a la embajada israelí en México

La diplomática Einat Kranz Neiger confirmó el intento del ataque en su contra y le agradeció a los servicios de inteligencia mexicanos por haberlo frustrado.

Siempre está esa amenaza en el aire de que hay fuerzas

"Siempre está esa amenaza en el aire de que hay fuerzas, como la Guardia Revolucionaria de Irán y sus emisarios", dijo Einat Kranz Neiger, embajada israelí en México.

Estados Unidos acusó este viernes a Irán de idear un plan para asesinar a la embajadora de Israel en México, Einat Kranz Neiger. Según revelearon altos funcionarios norteamericanos, el complot de la Guardia Revolucionaria para atentar contra la vida de la diplomática se inició a finales del año pasado, pero "el esfuerzo fue contenido y actualmente no existe ninguna amenaza".

Javier Milei volverá el sábado a Argentina. 
En un diálogo con el medio norteamericano Axios, Kranz Neiger confirmó que las autoridades de inteligencia mexicanas "actuaron y frustraron" el intento de asesinato contra ella. Además, aseguró que en ningún momento se sintió amenazada en "tiempo real" y reafirmó su presencia en el país latinoamericano como diplomática.

“Yo estoy aquí para representar a mi país (Israel), para promover la cooperación, para trabajar en el bienestar de los dos pueblos y promover las relaciones en todos los ámbitos. Siempre está esa amenaza en el aire de que hay fuerzas, como la Guardia Revolucionaria de Irán y sus emisarios, que están tratando de atentar contra diplomáticos israelíes en el mundo, por lo que tenemos que estar siempre atentos y cuidados”, sostuvo Kranz Neiger.

“La comunidad de inteligencia y seguridad israelí seguirá trabajando incansablemente, en plena cooperación con las agencias de seguridad e inteligencia de todo el mundo, para frustrar las amenazas terroristas de Irán y sus aliados contra objetivos israelíes y judíos en todo el mundo", agregó el vocero del Ministerio de Asuntos Exteriores israelí, Oren Marmorstein.

