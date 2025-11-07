7 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

El Senado de Estados Unidos le habilitó a Donald Trump iniciar acciones militares en Venezuela

Por segunda vez, la cámara alta rechazó una propuesta bipartidista para ponerle un freno a la escalada bélica del presidente norteamericano en Latinoamérica.

Por
Los senadores demócratas Tim Kaine y Adam Schiff

Los senadores demócratas Tim Kaine y Adam Schiff, junto al republicano Rand Paul, fueron los responsables de redactar la propuesta parlamentaria.

El Senado estadounidense le habilitó este jueves por la noche al presidente Donald Trump iniciar acciones militares en Venezuela sin la necesidad de contar con el visto bueno del Congreso, luego de rechazar por 51 votos contra 49 una resolución bipartidista que pretendía bloquear la escalada de tensiones en la región desde que la Casa Blanca comenzó en septiembre una serie de ataques contra supuestas lanchas del narcotráfico en el Mar Caribe.

El Presidente ingresó exultante a la cena de gala.
Te puede interesar:

Milei, bailó al ritmo de Village People en la cena de gala en la CPAC: "Evitamos que Argentina cayera al precipicio"

Los senadores demócratas Tim Kaine y Adam Schiff, junto al republicano Rand Paul, fueron los responsables de redactar la propuesta parlamentaria para emitir una resolución que obligue a la gestión de Trump pedir permiso al Congreso para llevar adelante acciones militares en Venezuela, ya que esta es la institución norteamericana responsable de las declaraciones de guerra.

Sin embargo, la propuesta fue rechazada, ya que la cámara alta está controlado por el Partido Republicano. Solo dos senadores oficialistas respaldaron la resolución. A principios de octubre también se había intentado una acción similar para limitar el alcance bélico de Trump, pero tuvo el mismo resultado de fracaso parlamentario.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SecWar/status/1986631797547921741&partner=&hide_thread=false

La votación en la cámara alta se realizó un día después de que los secretarios de Estado, Marco Rubio, y Defensa, Pete Hegseth, se presentaran ante un grupo de senadores y congresistas para declarar sobre la justificación legal para atacar objetivos dentro del territorio venezolano. Al concluir la reunión, Hegseth informó mediante su cuenta oficial de la red social X que, por orden del presidente Trump, había vuelto a realizar un nuevo ataque contra una lancha que transporaba drogas prohibidas hacia Estados Unidos. En esta ocasión, como en todas las anteriores, el funcionario no aportó la identidad de las víctimas ni pruebas de la carga que transportaban.

Desde que Estados Unidos inició esta campaña militar contra supuestas embarcaciones que trasladan drogas desde las costas de Venezuela y Colombia, ya fueron sido asesinadas unas 69 personas en unos 18 ataques extrajudiciales. Semanas atrás, Naciones Unidas condenó estas acciones ordenadas desde la administración de Trump en la Casa Blanca.

“Estas acciones también violan las obligaciones internacionales fundamentales de no intervenir en los asuntos internos ni amenazar con el uso de la fuerza armada contra otro país”, sostuvieron los relatores especiales designados por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en un encuentro celebrado en la ciudad suiza de Ginebra, a mediados de octubre pasado.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Una de las fotos del año: el momento del desmayo de Gordon Findlay en la Casa Blanca.

Susto en la conferencia de Trump: un ejecutivo de la industria farmacéutica se desmayó y generó pánico

Donald Trump habló en Miami.

Trump habló tras el triunfo de Mamdani: "Mientras yo esté, Estados Unidos no se volverá comunista

Zohran Mamdani, alcalde electo de Nueva York.

El desafiante discurso de Zohran Mamdani contra Donald Trump: "Nueva York seguirá siendo una ciudad de inmigrantes"

Donald Trump llamó a votar por Andrew Cuomo del Partido Demócrata.

Trump amenazó con quitar fondos federales a Nueva York si Mamdani ganaba las elecciones: "Es comunista"

El gigantesco universo virtual y social que creció exponencialmente durante la pandemia.

¿Qué es Roblox? El universo virtual que aman los niños y adolescentes y que preocupa a los padres

Los efectivos estarían conformados por integrantes del Comando de Operaciones Especiales Conjuntas (JSOC) y agentes de la CIA.

Advierten que Trump prepara una operación militar secreta en México para atacar a los cárteles narco

Rating Cero

La actriz protagoniza una película erótica con un cantante 14 años menor.

¡Se acabó el misterio! La verdad detrás de la "foto filtrada" de Gime Accardi junto a un joven

El exfutbolista habló sobre la disputa legal entre la empresaria y su expareja por la tenencia de las menores.

"Tiene que ver a sus hijas": Maxi López se metió en el conflicto de Wanda Nara y Mauro Icardi con un contundente veredicto

El famoso conductor decidió dar un paso importante en su vida.
play

Un famoso actor y conductor conmocionó al mundo del espectáculo: anunció su casamiento a los 61 años

Pedro Rosemblat estará en C5N para hablar de todo.

Pedro Rosemblat, invitado en TVR: anotate para venir a verlo a la tribuna de C5N

play

Dios desciende y Rosalía asciende en LUX, su nuevo disco

Sabrina Rojas mostró en redes la fragancia que incorporó a su rutina diaria.

Este es el perfume favorito de Sabrina Rojas: cuánto sale

últimas noticias

La actriz protagoniza una película erótica con un cantante 14 años menor.

¡Se acabó el misterio! La verdad detrás de la "foto filtrada" de Gime Accardi junto a un joven

Hace 17 minutos
La Policía de Misiones desplegó un operativo preventivo y de asistencia junto con Defensa Civil y los principales municipios afectados.

Video: una brutal serie de tornados causó destrozos en Misiones y el sur de Brasil

Hace 44 minutos
Motochorro abatido por un ex policiía en Morón

Un policía retirado mató a un motochorro que intentaba robarle en Morón

Hace 46 minutos
Enterate que deparan los astros para tu signo.

Horóscopo de hoy, sábado 8 de noviembre

Hace 1 hora
El cáncer de páncreas tiene una tasa de supervivencia a cinco años de solo el 13%

Estados Unidos apura la aprobación de un prometedor medicamento para uno de los cánceres más mortíferos

Hace 1 hora