Venezuela anunció la liberación de 23 presos en medio de la intervención de Estados Unidos Según informó el gobierno de Venezuela, hasta la fecha son 831 las personas liberadas como parte del plan orientado a afianzar "la convivencia democrática y la paz". Por + Seguir en







Venezuela anunció la liberación de 23 presos en medio de la intervensión de Estados Unidos

El ministro de Interior, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, anunció la liberación de 23 presos políticos como parte de "una decisión soberana del Estado venezolano", tomada tras la intervención militar de Estados Unidos que culminó con la captura de Nicolás Maduro.

Cabello aseguró que el proceso de excarcelaciones se está llevando a cabo en todo el país y aclaró que forma parte de una decisión tomada por el presidente Maduro antes de su detención el 3 de enero pasado. Según se informó, hasta la fecha son 831 las personas liberadas.

El funcionario explicó que cada excarcelación es analizada de manera individual por las instancias competentes del Estado. Además, sostuvo que las medidas no responden a presiones externas ni a acciones de organizaciones no gubernamentales. "Han sido decisiones tomadas por el Estado", afirmó.

También remarcó que las liberaciones forman parte de "un plan más amplio orientado a la convivencia democrática y la paz", presentado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, con el objetivo de preservar la estabilidad nacional.

Por último, señaló que la decisión del Gobierno busca que los liberados regresen a sus hogares y apuesten por la convivencia pacífica. "No es la violencia el camino", expresó al puntualizar que "una de las prioridades del escenario político actual es la defensa de la paz y la tranquilidad del país".