Delcy Rodríguez pidió "no tener miedo" a una agenda energética con Estados Unidos La presidenta encargada abogó por la consolidación de Venezuela como "una verdadera potencia productora de petróleo y gas" con relaciones comerciales en todo el mundo.







Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, abogó la transformación del país caribeño "en una verdadera potencia productora de petróleo y gas" y pidió no temer "a una agenda con energética con Estados Unidos ni con el resto de los países del mundo".

"Del país de las mayores reservas petroleras del mundo, de las mayores reservas de gas de este hemisferio, nos toca ahora convertirnos en una verdadera potencia productora de petróleo y de gas", sostuvo la sucesora de Nicolás Maduro, capturado por el presidente Donald Trump y detenido en Estados Unidos.

Sobre su relación con el gobierno estadounidense, Rodríguez apuntó: "Ya basta de las órdenes de Washington sobre políticos en Venezuela, que sea la política venezolana quien resuelva nuestras divergencias y nuestros conflictos internos".

En la misma línea, la mandataria pidió abrir espacios para la "divergencia democrática", pero advirtió que quienes "busquen el daño y el mal" deben ser "rechazados y separados de la vida nacional". Aún así, la líder chavista llamó a un diálogo con sectores tanto afines como críticos a su partido político.

"Es bienvenida la discusión con respeto con quienes piensen distinto", afirmó Rodríguez ante petroleros en el canal Venezolana de Televisión y agregó: "No puede haber diferencias ni políticas ni partidistas cuando se trata de la paz de Venezuela".