Delcy Rodríguez pidió "no tener miedo" a una agenda energética con Estados Unidos

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, abogó la transformación del país caribeño "en una verdadera potencia productora de petróleo y gas" y pidió no temer "a una agenda con energética con Estados Unidos ni con el resto de los países del mundo".
"Del país de las mayores reservas petroleras del mundo, de las mayores reservas de gas de este hemisferio, nos toca ahora convertirnos en una verdadera potencia productora de petróleo y de gas", sostuvo la sucesora de Nicolás Maduro, capturado por el presidente Donald Trump y detenido en Estados Unidos.
Sobre su relación con el gobierno estadounidense, Rodríguez apuntó: "Ya basta de las órdenes de Washington sobre políticos en Venezuela, que sea la política venezolana quien resuelva nuestras divergencias y nuestros conflictos internos".
En la misma línea, la mandataria pidió abrir espacios para la "divergencia democrática", pero advirtió que quienes "busquen el daño y el mal" deben ser "rechazados y separados de la vida nacional". Aún así, la líder chavista llamó a un diálogo con sectores tanto afines como críticos a su partido político.
"Es bienvenida la discusión con respeto con quienes piensen distinto", afirmó Rodríguez ante petroleros en el canal Venezolana de Televisión y agregó: "No puede haber diferencias ni políticas ni partidistas cuando se trata de la paz de Venezuela".
La ex vicepresidenta planteó que "desde las diferencias" se habla con respeto y se alcanzan acuerdos, aunque marcó un límite claro: "Quienes se atrevieron a ir a los Estados Unidos a dar las gracias por el bombardeo contra nuestro pueblo no merecen la dignidad de este país ni su gentilicio".
Cuándo será la próxima audiencia de Nicolás Maduro en Estados Unidos
El juez federal Alvin Hellerstein resolvió que la próxima audiencia por el proceso contra el expresidente de Venezuela Nicolás Maduro se llevará a cabo el 17 de marzo, luego de la primera reunión, en la que el líder del régimen chavista se declaró no culpable de las acusaciones.