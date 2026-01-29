29 de enero de 2026 Inicio
Qué es Otowil, la empresa que se incendió en San Fernando y que promociona Wanda Nara

La fábrica de productos químicos sufrió una explosión durante la madrugada del jueves que derivó en un incendio de gran magnitud. No hubo heridos.

Qué es Otowil, la empresa que se incendió en San Fernando y que promociona Wanda Nara

Una explosión registrada en la madrugada de este jueves provocó unn incendio de importantes dimensiones en una fábrica de productos químicos ubicada en la localidad bonaerense de San Fernando. Se trata de Otowil, una empresa dedicada a la producción de coloración capilar y otros insumos cosméticos, conocida en los últimos años por su asociación comercial con Wanda Nara.

El hecho ocurrió alrededor de la 1.30 en las instalaciones de la marca situadas sobre la calle Brandsen al 800. Las llamas se propagaron rápidamente debido al material almacenado en el lugar, lo que obligó a desplegar un amplio operativo de emergencia con al menos diez dotaciones de Bomberos provenientes de San Fernando, Tigre, Don Torcuato y Escobar. Como consecuencia del incendio, se registraron cortes de energía eléctrica en varias cuadras de la zona.

Desde el cuartel de Bomberos confirmaron que no hubo víctimas fatales ni heridos de gravedad. “No hay afectados. Solo se produjo la rotura de vidrios y ventanas en viviendas linderas”, señaló Gustavo Calveiro, jefe del operativo. Luego explicó que el carácter altamente combustible de los productos almacenados facilitó la explosión inicial y la rápida propagación del fuego dentro de la planta, que ocupaba una superficie aproximada de 20 metros de frente por 100 de fondo.

Tras varias horas de trabajo, el incendio fue contenido y las dotaciones continuaron con tareas de enfriamiento y remoción de escombros. Algunos bomberos resultaron afectados por la inhalación de humo, aunque sin complicaciones.

Otowil es una empresa con más de cuatro décadas de trayectoria en el rubro de la cosmética capilar, orientada tanto a mujeres como a hombres. En los últimos años, logró posicionarse en el mercado a partir de un modelo de productos accesibles pensados para el uso doméstico.

Desde 2019, la compañía mantiene un acuerdo comercial con Wanda Nara, quien se convirtió en la imagen de la marca. La alianza coincidió con una etapa de expansión del negocio, impulsada especialmente por su línea de tinturas, que hoy ofrece más de 60 tonos y se comercializa tanto en el país como en el exterior.

“En 2019 hicimos una gran apuesta en la imagen de Wanda Nara, creíamos en la fuerza que ejerce en el consumidor y no nos equivocamos, fue un gran año para la marca. No tenemos duda que será una excelente campaña”, comentó Luciana Frascogna, Directora de Otowil, en 2020.

Además del perfil económico de sus productos, la firma destaca una estrategia enfocada en la sustentabilidad: elabora cosméticos libres de aceite de palma, no testeados en animales, sin gluten y con certificaciones veganas y Kosher.

