26 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Delcy Rodríguez tomó distancia de Estados Unidos: "Ya basta de las órdenes de Washington"

La presidenta interina de Venezuela pidió que el gobierno de Donald Trump tome distancia del país caribeño. "Esta República ha pagado un precio muy alto por tener que enfrentar las consecuencias del fascismo y el extremismo", advirtió.

Por
Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela.

Redes Sociales

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, tomó distancia del gobierno de Estados Unidos, encabezado por el mandatario Donald Trump, y exigió que la administración republicana se distancie del país caribeño, tras la captura del ex jefe de Estado Nicolás Maduro.

Tedros Adhanom Ghebreyesus cargó contra Donald Trump.
Te puede interesar:

La OMS cruzó a Trump por la salida de EEUU del organismo: "Pone en peligro la seguridad mundial"

En un evento con trabajadores petroleros en la ciudad de Puerto La Cruz, Rodríguez advirtió sobre una influencia de Estados Unidos sobre Venezuela, luego del operativo militar en Caracas. "Ya basta de las órdenes de Washington sobre los políticos en Venezuela", marcó.

"Que la política venezolana resuelva nuestras diferencias y nuestros conflictos internos. Esta República ha pagado un precio muy alto por tener que enfrentar las consecuencias del fascismo y el extremismo en nuestro país", aseveró en esta línea.

trump delcy rodríguez

Los dichos de la funcionaria venezolana se produjeron en medio de la creciente tensión entre ambos países, luego de que Estados Unidos volviera a atacar el viernes una lancha cerca de las costas de Venezuela, por lo que murieron dos de sus tripulantes. Se trató del primer bombardeo ordenado por la Casa Blanca luego de la detención de Maduro, ocurrida el 3 de enero.

El ataque fue confirmado por el Comando Sur de Estados Unidos mediante una publicación en su cuenta oficial de la red social X. "El 23 de enero, bajo la dirección del secretario de Guerra, Pete Hegseth, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear realizó un ataque cinético letal contra un buque operado por Organizaciones Terroristas Designadas. La inteligencia confirmó que el buque transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico oriental y participaba en operaciones de narcotráfico".

A partir de septiembre, Estados Unidos lanzó al menos 32 bombardeos cerca de las costas venezolanas contra 36 supuestas embarcaciones ligadas al transporte de estupefacientes prohibidos. Sin embargo, las autoridades norteamericanas no aportaron pruebas al respecto ni la identidad de las víctimas que, con esta última operación, ascendieron a 112 personas muertas.

Venezuela liberó otros 80 presos políticos

La organización no gubernamental Foro Penal confirmó la excarcelación de al menos 80 presos políticos en Venezuela durante la madrugada del domingo. El operativo, que se extendió por varias provincias del país, fue verificado de forma independiente por activistas de derechos humanos ante el silencio de los organismos estatales.

Alfredo Romero, presidente de la ONG, detalló que el registro actual es parcial: “Al menos 80 presos políticos que estamos verificando han sido excarcelados el día de hoy en todo el país. Probablemente se producen más excarcelaciones”, señaló el directivo respecto al flujo de liberaciones reportado en las últimas horas.

La institución aclaró que el proceso de identificación avanza con cautela para evitar imprecisiones. En ese sentido, el vicepresidente de la entidad, Gonzalo Himiob, subrayó que “este número no es aún definitivo y puede aumentar a medida que hagamos más verificaciones” en los distintos centros de reclusión.

Pese a estos movimientos, persiste una marcada disparidad entre los datos de las organizaciones y los del Ejecutivo venezolano, que previamente informó más de 600 excarcelaciones. Actualmente, Foro Penal estima que todavía permanecen detenidas unas 780 personas por motivos políticos bajo la custodia del régimen chavista.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Nevada histórica en EEUU: 11 muertos, rutas cortadas, miles de personas sin luz y negocios cerrados

Bill Clinton criticó la acción de los agentes federales en Minneapolis y otras partes de Estados Unidos.

Clinton se sumó a Obama y también repudió la violencia en EEUU: "No renunciemos a nuestras libertades"

Fuerte respaldo de Scott Bessent a Javier Milei: Se está convirtiendo en un político de gran nivel

Bessent respaldó a Milei y aseguró que Argentina "es una pieza central" para la estrategia de Trump

Giorgia Meloni.

OTAN en crisis: Italia y Noruega consideraron "inaceptables" los dichos de Trump

Las autoridades instan a los ciudadanos a evitar salir de sus hogares.

La tormenta Fern no da tregua a EEUU: ya provocó 6 muertes, masivos cortes de luz y miles de vuelos cancelados

Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela.

Delcy Rodríguez pidió "no tener miedo" a una agenda energética con EEUU

Rating Cero

Marcos Giles y Ángela Torres.

Ángela Torres y Marcos Giles confirmaron que son novios: "Estoy enamorada"

La serie de Netflix cuenta con cuatro temporadas. 
play

Hoy en Netflix: esta es la icónica serie que necesitabas y no sabías

Hasta el momento no existían registros públicos de encuentros juntos.

¿Nuevo romance? Esta famosa actriz argentina le respondió a Fito Páez y encendió los rumores

El conductor se sacó una foto con el joven.

Mario Pergolini tuvo un accidentado arranque de semana, con final feliz: "Desde hoy es mi mejor amigo"

Wanda Nara y Mauro Icardi se casaron en 2014 y producto de la relación nacieron dos nenas: Francesca e Isabella

Se filtró un documento con los detalles del divorcio de Wanda Nara y Mauro Icardi

Ahora, llegó un viejo estreno estadounidense de 2015, se trata de la emocionante película Max, un film de aventuras, diversión y un tinte de drama, que te mantendrá al filo del sillón de principio a fin. 
play

De qué se trata Max, la emotiva película que volvió a Netflix y es de lo más visto en la plataforma

últimas noticias

play
El fuego, que comenzó el 5 de enero en Puerto Patriada, ha consumido ya más de 22.300 hectáreas y amenaza a la localidad de Cholila.

Desgarrador testimonio de una damnificada por los incendios en Chubut: "No te entra en el corazón tanta tristeza"

Hace 6 minutos
Marcos Giles y Ángela Torres.

Ángela Torres y Marcos Giles confirmaron que son novios: "Estoy enamorada"

Hace 19 minutos
Lugares para comer helado en la Costa Atlántica. 

Turismo en la Costa Atlántica: las 2 mejores heladerías para ir en el verano 2026

Hace 21 minutos
play
La serie de Netflix cuenta con cuatro temporadas. 

Hoy en Netflix: esta es la icónica serie que necesitabas y no sabías

Hace 21 minutos
Una experiencia inmersiva para fans y curiosos, con piezas inéditas, discos, fotos y relatos que recorren toda la historia del grupo.

Este es el museo de Los Beatles destacado en Buenos Aires que se puede visitar en enero 2026: dónde se encuentra

Hace 22 minutos