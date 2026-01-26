Delcy Rodríguez tomó distancia de Estados Unidos: "Ya basta de las órdenes de Washington"

La presidenta interina de Venezuela pidió que el gobierno de Donald Trump tome distancia del país caribeño. "Esta República ha pagado un precio muy alto por tener que enfrentar las consecuencias del fascismo y el extremismo", advirtió.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez , tomó distancia del gobierno de Estados Unidos, encabezado por el mandatario Donald Trump , y exigió que la administración republicana se distancie del país caribeño, tras la captura del ex jefe de Estado Nicolás Maduro.

En un evento con trabajadores petroleros en la ciudad de Puerto La Cruz, Rodríguez advirtió sobre una influencia de Estados Unidos sobre Venezuela, luego del operativo militar en Caracas. "Ya basta de las órdenes de Washington sobre los políticos en Venezuela" , marcó.

"Que la política venezolana resuelva nuestras diferencias y nuestros conflictos internos. Esta República ha pagado un precio muy alto por tener que enfrentar las consecuencias del fascismo y el extremismo en nuestro país", aseveró en esta línea.

Los dichos de la funcionaria venezolana se produjeron en medio de la creciente tensión entre ambos países, luego de que Estados Unidos volviera a atacar el viernes una lancha cerca de las costas de Venezuela, por lo que murieron dos de sus tripulantes. Se trató del primer bombardeo ordenado por la Casa Blanca luego de la detención de Maduro, ocurrida el 3 de enero.

El ataque fue confirmado por el Comando Sur de Estados Unidos mediante una publicación en su cuenta oficial de la red social X. "El 23 de enero, bajo la dirección del secretario de Guerra, Pete Hegseth , la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear realizó un ataque cinético letal contra un buque operado por Organizaciones Terroristas Designadas. La inteligencia confirmó que el buque transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico oriental y participaba en operaciones de narcotráfico".

A partir de septiembre, Estados Unidos lanzó al menos 32 bombardeos cerca de las costas venezolanas contra 36 supuestas embarcaciones ligadas al transporte de estupefacientes prohibidos. Sin embargo, las autoridades norteamericanas no aportaron pruebas al respecto ni la identidad de las víctimas que, con esta última operación, ascendieron a 112 personas muertas.

Venezuela liberó otros 80 presos políticos

La organización no gubernamental Foro Penal confirmó la excarcelación de al menos 80 presos políticos en Venezuela durante la madrugada del domingo. El operativo, que se extendió por varias provincias del país, fue verificado de forma independiente por activistas de derechos humanos ante el silencio de los organismos estatales.

Alfredo Romero, presidente de la ONG, detalló que el registro actual es parcial: “Al menos 80 presos políticos que estamos verificando han sido excarcelados el día de hoy en todo el país. Probablemente se producen más excarcelaciones”, señaló el directivo respecto al flujo de liberaciones reportado en las últimas horas.

La institución aclaró que el proceso de identificación avanza con cautela para evitar imprecisiones. En ese sentido, el vicepresidente de la entidad, Gonzalo Himiob, subrayó que “este número no es aún definitivo y puede aumentar a medida que hagamos más verificaciones” en los distintos centros de reclusión.

Pese a estos movimientos, persiste una marcada disparidad entre los datos de las organizaciones y los del Ejecutivo venezolano, que previamente informó más de 600 excarcelaciones. Actualmente, Foro Penal estima que todavía permanecen detenidas unas 780 personas por motivos políticos bajo la custodia del régimen chavista.