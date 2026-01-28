28 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Donald Trump afirmó que Cuba "está al borde del colapso" tras quedar sin el petróleo de Venezuela

Desde La Habana rechazaron cualquier negociación bajo presión y denunciaron una escalada de hostilidad.

Por
Donald Trump afirmó que Cuba está al borde del colapso tras quedar sin el petróleo de Venezuela

Donald Trump afirmó que Cuba "está al borde del colapso" tras quedar sin el petróleo de Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Cuba atraviesa una situación límite producto del corte del suministro energético proveniente de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro. “Cuba está muy cerca del colapso”, afirmó ante la prensa, antes de un acto político en Iowa.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, se pronunció en contra de la detención de Nicolás Maduro. 
Te puede interesar:

Colombia reclamó a Estados Unidos la devolución de Nicolás Maduro para que sea juzgado en Venezuela

Trump sostuvo que la economía cubana dependía en gran medida de los recursos venezolanos, en particular del petróleo, y remarcó que esa asistencia ya no existe. En paralelo, se refirió a la situación en Venezuela y afirmó que Estados Unidos mantiene una “presencia muy fuerte” en ese país, al que definió como estratégico por sus reservas de crudo.

En ese contexto, el mandatario destacó la relación de su gobierno con las autoridades que conducen el Ejecutivo venezolano y aseguró que esa cooperación traerá beneficios económicos tanto para Venezuela como para Estados Unidos.

La reacción desde La Habana no se hizo esperar. El gobierno cubano condenó lo que consideró una injerencia directa de Washington en los asuntos internos de Venezuela y calificó esa política como una amenaza abierta. Las autoridades advirtieron que no aceptarán presiones ni intimidaciones y alertaron sobre el riesgo de una escalada mayor.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, descartó de plano cualquier negociación condicionada y afirmó que no habrá concesiones políticas frente a Estados Unidos. En la misma línea, el canciller Bruno Rodríguez respondió a los dichos de Trump con una convocatoria a movilizaciones en La Habana, enmarcadas en un mensaje de rechazo al intervencionismo.

Las declaraciones cruzadas profundizaron la tensión entre Washington y La Habana, con Venezuela nuevamente en el centro del conflicto regional y el suministro energético como uno de los principales factores de disputa.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Atentado en Estados Unidos: atacaron con una sustancia desconocida a una congresista crítica de Trump

Atentado en EEUU: atacaron con una sustancia desconocida a una congresista crítica de Trump

Donald Trump anunció el envío de más buques militares a Irán

Trump anunció el envío de más buques militares a Irán

Joseph Blatter, expresidente de FIFA.

Joseph Blatter respaldó la idea de un boicot al Mundial de Estados Unidos

El 29 de enero Susana cumple 82 años y prepara un gran festejo.

Susana Giménez elogió el accionar de Trump en Venezuela: "Va en busca de la libertad"

Donald Trump subió los aranceles aranceles a Corea del Sur y provocó tensión en los mercados globales

Trump subió los aranceles aranceles a Corea del Sur y provocó tensión en los mercados globales

Lula visitará la Casa Blanca en febrero.

Lula confirmó que visitará Washington tras hablar por teléfono con Trump: Venezuela, en el centro del debate

Rating Cero

Alina Moine se separó de Federico Giuliani después de tres años de relación

Alina Moine se separó de Federico Giuliani después de tres años de relación

La Tora estuvo de novia con Maxi de 18 Kilates durante 4 meses

La advertencia de La Tora Villar a Evangelina Anderson por Maxi de 18 Kilates: "Terapia"

El falsario se estrenó en Netflix.
play

El falsario es la nueva película italiana que está siendo lo más visto de Netflix: ¿de qué se trata?

Las producciones más esperadas que llegarán a Netflix en 2026.

Estas son las series más destacadas que Netflix presentará en 2026

El nuevo look de La Reini que marcó su regreso en redes sociales.

La impactante transformación de Sofía "La Reini" Gonet que impactó a todos: "Volvió"

La modelo enfrentó al entrenador y lo dejó mal parado públicamente.

"Papá ausente y mentiroso": el video con que Evangelina Anderson destrozó a Martín Demichelis

últimas noticias

Los médicos le dijeron que se case rápido porque su vida corría gran peligro

Los médicos habían descartado la enfermedad pero una baja de peso repentina reveló el diagnóstico más duro: qué era

Hace 15 minutos
El acuerdo permitió que TikTok continúe operando en Estados Unidos sin bloqueo.

Atención, TikTok con nuevos dueños: la app cambió para siempre y esto es lo que pasa

Hace 22 minutos
Ofrece paisajes multicolores únicos, plantaciones de flores, bodegas de altura y gastronomía típica en un entorno muy bien preservado.

Turismo en Argentina: está en el norte y es un pueblo perfecto para pasar las mejores vacaciones en el verano 2026

Hace 36 minutos
El silencio y la identidad productiva definen su encanto. 

Como es Arrocera La Catumbera, el destino uruguayo de 34 habitantes que recomiendan para una escapada

Hace 47 minutos
El presidente colombiano, Gustavo Petro, se pronunció en contra de la detención de Nicolás Maduro. 

Colombia reclamó a Estados Unidos la devolución de Nicolás Maduro para que sea juzgado en Venezuela

Hace 1 hora