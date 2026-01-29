Las 10 promesas del fútbol argentino a seguir en 2026

Con el arranque del Torneo Apertura, varios juveniles debutaron en sus clubes y otros tuvieron la oportunidad de sumar minutos tras su primera experiencia en 2025. Quiénes son, dónde juegan y por qué se destacan.

El Torneo Apertura ya está en marcha y dejó varios momentos que llamaron la atención, incluso desde la primera fecha. En una temporada en la que a muchos equipos se les complicó el mercado de pases, los entrenadores apostaron a la cantera y se destacaron 10 promesas del fútbol argentino a seguir en 2026.

Quién es Johnson Nsumoh, el delantero nigeriano que jugará en el fútbol argentino: en qué club

Se trata de jugadores entre 18 y 20 años que, en la mayoría de los casos, se formaron en las inferiores del club. Algunos debutaron en Primera durante 2025 y otros lo hicieron en este Apertura, pero tienen algo en común: se proyectan para tener un rol importante en sus equipos.

El mediocampista de 18 años (que también puede jugar de delantero por afuera) debutó en el Fortín el año pasado y ya lleva 18 encuentros disputados. Fue titular frente a Instituto en la primera fecha del Apertura, en reemplazo de Maher Carrizo, y Guillermo Barros Schelotto apunta a darle más minutos.

Tiene 17 años, es volante creativo, usa el dorsal número 10 y ya demostró que es la nueva joya del club. Debutó en Primera el año pasado bajo la conducción de Frank Kudelka, pero no había sido titular hasta que Diego Martínez lo puso desde el arranque ante Banfield para el debut en el Apertura: se fue expulsado.

La joya del conjunto cordobés tiene 17 años y juega como extremo derecho. Carlos Tevez confió en él y lo puso de titular en la primera fecha del Apertura frente a Newell’s: fue el jugador más joven en debutar en el club en los últimos 20 años. Tuvo una gran actuación, con asistencia a Ronaldo Martínez incluida.

4. Facundo Guch - Newell's

Debutó en Primera el año pasado y enseguida demostró que tiene proyección: juega de delantero por afuera, con rapidez y técnica, pero también rinde de volante. Tiene 19 años y sumó bastantes minutos bajo la dirección de Cristian "Ogro" Fabbiani. Lleva 13 partidos jugados y dos goles.

5. Misael Aguirre - Unión

Tiene 18 años, juega de extremo por derecha y aporta tanto velocidad como gol. Después de brillar en la Reserva, debutó en Primera en este Torneo Apertura y jugó 11 minutos en el empate ante Platense. Leonardo Madelón lo considera una buena alternativa para el ataque del Tatengue.

6. Nicolás Barros Schelotto - Gimnasia de La Plata

gimnasia racing barros schelotto

El hijo de Guillermo debutó el año pasado, nada menos que en el clásico ante Estudiantes, y enseguida se consolidó como titular y figura. A los 19 años, el mediocampista es una de las caras del recambio del Lobo y, en la primera fecha del Apertura, le metió un golazo olímpico a Vélez.

7. Valentino Simoni - Gimnasia de Mendoza

Durante 2025 se destacó en la Reserva de Boca, que cerró el año ganando el Torneo Clausura y el Trofeo de Campeones. Ahora, el delantero centro de 21 años llegó a préstamo a Mendoza y enseguida rindió: en su primer partido como titular, metió el gol del triunfo ante Central Córdoba.

8. Matías Pérez Curci - Independiente

El volante ofensivo de 20 años empezó a jugar al fútbol en Gimnasia de Mendoza antes de llegar a las inferiores del Rojo. Debutó en Primera en noviembre del año pasado, y desde entonces acumula cuatro partidos. Gustavo Quinteros quiere darle minutos y lo puso como titular en la primera fecha ante Estudiantes.

9. Jhon Rentería - Sarmiento

Jhon Rentería en Sarmiento de Junín Instagram @j_arias_11

Llegó a Junín en enero de 2025, a préstamo desde Itaguí Leones, pero el Verde acaba de comprar su pase. Tiene 20 años y juega de extremo por ambas bandas. Lleva cinco partidos disputados, fue titular en la primera fecha del Apertura y se perfila como la esperanza para evitar el descenso.

10. Facundo Gulli - San Lorenzo

Con 20 años, el mediocampista nacido en Carapachay es una de las joyas del Ciclón y lleva 15 partidos jugados en Primera. Viene sumando minutos bajo la conducción de Damián Ayude, y el objetivo para este año es asentarse en un equipo que va a tener problemas para traer nuevas incorporaciones.