Tras la derrota de Boca, Úbeda confirmó cuándo podrían debutar Ascacibar y Romero

El entrenador recurrió a varios juveniles para el armado del equipo debido a la seguidilla de lesiones que arrastran varios futbolistas titulares en el ataque xeneize. El delantero paraguayo y el ex-Estudiantes ya están a disposición del DT.

El domingo 1 de febrero, Boca recibrá a Newell's en La Bombonera.

Luego de la dura derrota de Boca ante Estudiantes de La Plata por la 2º fecha del Torneo Apertura 2026, el entrenador Claudio Úbeda confirmó en conferencia de prensa cuándo podrían debutar Santiago Ascacibar y Ángel Romero , flamantes refuerzos del plantel profesional que llegaron en reciente mercado de pases.

En un primer momento, el DT reconoció que el equipo cometió errores y aseguró: "Tenemos que salir rápido ". “Ojalá que haya sido un mal partido. El fútbol es virtud del rival que te supera o errores propios. Esta vez cometimos errores y por eso vinieron los goles", sumó.

Debido a las lesiones de Edinson Cavani, Milton Jimenez, Lucas Janson y Miguel Merentiel en la delantera, Úbeda tuvo que recurrir al juvenil Iker Zufiaurre en el frente de ataque y Gonzalo Gelini, quien asistió a Exequiel Zeballos en el descuento Xeneize.

“Entraron bien todos los chicos, inyectaron cosas positivas. Es difícil entrar en partidos tan calientes y cuando vas perdiendo. Hay que valorarlo mucho. Pensé mucho antes de ponerlos, cargarlos con la responsabilidad a veces es contraproducente, pero lo asumieron y lo hicieron bastante bien”, explicó Úbeda.

El entrenador de Boca, Claudio Úbeda no descartó contar con el ex-Estudiantes y Ángel Romero en el próximo partido (Newell's en La Bombonera) para meterse en el equipo titular.

“Ojalá pueda estar lo más pronto posible. Ojalá se ponga rápido a punto y esté en el próximo partido. Esperamos contar tanto con él como con Santiago (Ascacíbar) en el próximo partido”, sentenció.

Angel Romero Ángel Romero ya está a disposición del entrenador de Boca, Claudio Úbeda.

La inesperada reacción de Santiago Ascacibar al gol de Estudiantes frente a Boca

Las cámaras lo tomaron justo en el momento en el que Santiago Núñez concretó el primer gol del equipo de La Plata: en un gesto confuso, parecía verse que festejó el grito de su excompañero. En redes hay quienes aseguran que gritó el gol del equipo del que es hincha, mientras que otros prefirieron ignorar la acción.

Probablemente le hayan avisado sobre su reacción, por lo que enseguida el joven tomó conocimiento de sus acciones y también se sumó a festejar el descuento de Boca.