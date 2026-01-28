28 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Javier Milei ratificó su alineamiento con Donald Trump: "El mundo empezó a recuperar la cordura con su aporte"

El jefe de Estado encabezó un acto por el Día del Holocausto y volvió a elogiar a su par de Estados Unidos. "Dio un paso fundamental hacia la formación de una organización internacional que garantice la paz a nivel global", afirmó.

Por
Javier Milei encabezó el acto.

Javier Milei encabezó el acto.

El presidente Javier Milei encabezó el acto por el Día Internacional del Holocausto y ratificó su alineamiento ideológico con su par de Estados Unidos, Donald Trump, ya que marcó que contribuyó a "recuperar la cordura" a nivel mundial. Además, marcó que el republicano "dio un paso fundamental hacia la formación de una organización internacional que garantice la paz a nivel global impulsando".

Te puede interesar:

Axel Kicillof cruzó a Javier Milei por la crisis económica: "Estamos viviendo una debacle"

Durante el acto, llevado a cabo por el Museo del Holocausto de Buenos Aires del barrio porteño de Recoleta, Milei advirtió sobre una discriminación a la comunidad judía: "Los esfuerzos para recordar deben ser redoblados. A medida de que pasa el tiempo, vamos cobrando conciencia del creciente antisemitismo en el que habitamos. La opinión pública mundial, influenciada por los grupos de odio, le da la espalda a la masacre y el antisemitismo creciente, llegando a justificarlo".

En tal sentido, volvió a destacar a Trump, con quien mantiene una aceitada relación. "Por eso, desde mi rol como Presidente, aproveché cada oportunidad y cada plataforma para denunciar los acontecimientos a los que el mundo parece hacer oídos sordos. Gracias a Dios, no estamos solos y el mundo empezó a recuperar la cordura, con un aporte fundamental por parte del presidente Trump y Estados Unidos", afirmó.

Embed

"Trump dio un paso fundamental hacia la formación de una organización internacional que garantice la paz a nivel global impulsando y defendiendo los valores judeocristianos", agregó en esta línea, en el marco de un breve discurso acompañado por distintos funcionarios de su Gobierno.

También alertó sobre la situación en Occidente: "La mejor forma de combatir el mal organizado es mediante el bien organizado. Por eso, es necesario que quienes creemos en la libertad nos mantengamos unidos frente a las fuerzas de la tiranía, que siempre espera que nos distraigamos para tomarnos por sorpresa. Eso ocurrió con Occidente".

La advertencia de Javier Milei: "Tendremos tolerancia cero con el antisemitismo"

En tanto, volvió a cargar contra el sector de la Izquierda: "Fuimos complacientes con nosotros mismos, mientras que bajo nuestras narices estaba un monstruo de odio y resentimiento alimentado por las instituciones capturadas por ideólogos izquierdistas. Hoy enfrentamos las consecuencias de nuestra propia negligencia".

También recordó las medidas de su Gobierno contra el antisemitismo. "Mientras sea presidente de esta nación, tendremos tolerancia cero con el antisemitismo. Declaramos a la Guardia Revolucionaria iraní como organización terrorista, como ya hemos hecho con Hamás", expresó.

"Además, promovimos a la Argentina para que este año se convierta en la primera nación latinoamericana en tener la enorme responsabilidad de presidir la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto y estoy impulsando los Acuerdos de Isaac, con el objetivo de combatir el antisemitismo en la región", añadió.

"La memoria del holocausto es una de las cosas que me acompaña constantemente. No sólo me conmueve personalmente como ser humano y amigo del pueblo de Israel, sino también informa cada una de mis decisiones como presidente y como amante de las ideas de la libertad", subrayó en esta línea.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La bailarina y empresaria tuvo que tomar una difícil decisión laboral para poder afrontar la crisis económica. 

La drástica decisión laboral de Marixa Balli por la crisis del consumo en la era Milei: "El peor año"

Lali Espósito y Javier Milei.
play

Fátima Florez reveló que Javier Milei escucha temas de Lali Espósito: "Es un artista"

¿Para Milei? El mensaje de Lali Espósito tras el show en Mar del Plata

¿Para Milei? El mensaje de Lali Espósito tras el show en Mar del Plata

Fátima Florez compartió escenario con Javier Milei en la noche marplatense.

Fátima Florez le reveló a Moria qué le dijo Javier Milei en medio de su espectáculo

Marixa Balli.

Marixa Balli contra Javier Milei por presentarse con Fátima Florez: "No estamos para cantar"

play

Tensión en la llegada de Milei al ensayo con Fátima Florez

Rating Cero

La bailarina y empresaria tuvo que tomar una difícil decisión laboral para poder afrontar la crisis económica. 

La drástica decisión laboral de Marixa Balli por la crisis del consumo en la era Milei: "El peor año"

El intérprete se hizo conocido al dar vida al exjugador de fútbol americano Michael Oher en una película que le valió un Óscar a Sandra Bullock.

Internaron a un famoso actor de Hollywood: "Está luchando por su vida"

El panel de Intrusos en América tendrá cambios igual que en la conducción.

Cómo será el nuevo Intrusos: quiénes se quedan, quiénes se van a LAM y la incorporación de Marcela Baños

Hoy, a los 62 años, Xuxa está viviendo una etapa marcada por el compromiso social y la continuidad artística.

Qué fue de la vida de Xuxa, la cantante brasileña que brilló en el cierre del siglo pasado

Lali Espósito y Javier Milei.
play

Fátima Florez reveló que Javier Milei escucha temas de Lali Espósito: "Es un artista"

Ahora llegó a la gran N roja, La trampa, un film estadounidense de 2024 que atrapó la atención de millones de televidentes y rápidamente alcanzó el top ten de las más vistas. 
play

Hoy en Netflix: de qué se trata La trampa, la película de suspenso que sorprendió en cines y ahora llegó al streaming

últimas noticias

Hace semanas que la ciudad de Minneapolis protesta contra los agentes del ICE por sus abusos policiales en las redadas contra migrantes.

Estados Unidos: Ecuador denunció que agentes del ICE intentaron ingresar a su consulado

Hace 14 minutos
River recibe a Gimnasia y Esgrima La Plata.

River sufre la falta de efectividad y empata 0-0 con Gimnasia y Esgrima La Plata, que juega con uno menos

Hace 27 minutos
Enterate que depara tu signo para este jueves.

Horóscopo de hoy, jueves 29 de enero

Hace 44 minutos
play

Se estrelló un avión en el norte de Colombia: hay 15 muertos

Hace 47 minutos
La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.

Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos del jueves 29 de enero

Hace 55 minutos