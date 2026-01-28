Javier Milei ratificó su alineamiento con Donald Trump: "El mundo empezó a recuperar la cordura con su aporte"

El jefe de Estado encabezó un acto por el Día del Holocausto y volvió a elogiar a su par de Estados Unidos. "Dio un paso fundamental hacia la formación de una organización internacional que garantice la paz a nivel global", afirmó.

El presidente Javier Milei encabezó el acto por el Día Internacional del Holocausto y ratificó su alineamiento ideológico con su par de Estados Unidos, Donald Trump , ya que marcó que contribuyó a "recuperar la cordura" a nivel mundial. Además, marcó que el republicano "dio un paso fundamental hacia la formación de una organización internacional que garantice la paz a nivel global impulsando".

Durante el acto, llevado a cabo por el Museo del Holocausto de Buenos Aires del barrio porteño de Recoleta, Milei advirtió sobre una discriminación a la comunidad judía: "Los esfuerzos para recordar deben ser redoblados. A medida de que pasa el tiempo, vamos cobrando conciencia del creciente antisemitismo en el que habitamos. La opinión pública mundial, influenciada por los grupos de odio, le da la espalda a la masacre y el antisemitismo creciente, llegando a justificarlo".

En tal sentido, volvió a destacar a Trump, con quien mantiene una aceitada relación. "Por eso, desde mi rol como Presidente, aproveché cada oportunidad y cada plataforma para denunciar los acontecimientos a los que el mundo parece hacer oídos sordos. Gracias a Dios, no estamos solos y el mundo empezó a recuperar la cordura, con un aporte fundamental por parte del presidente Trump y Estados Unidos" , afirmó.

"Trump dio un paso fundamental hacia la formación de una organización internacional que garantice la paz a nivel global impulsando y defendiendo los valores judeocristianos" , agregó en esta línea, en el marco de un breve discurso acompañado por distintos funcionarios de su Gobierno.

El Presidente Javier Milei participó en el acto por el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto. pic.twitter.com/YKNhWDNR8w

También alertó sobre la situación en Occidente: "La mejor forma de combatir el mal organizado es mediante el bien organizado. Por eso, es necesario que quienes creemos en la libertad nos mantengamos unidos frente a las fuerzas de la tiranía, que siempre espera que nos distraigamos para tomarnos por sorpresa. Eso ocurrió con Occidente".

La advertencia de Javier Milei: "Tendremos tolerancia cero con el antisemitismo"

En tanto, volvió a cargar contra el sector de la Izquierda: "Fuimos complacientes con nosotros mismos, mientras que bajo nuestras narices estaba un monstruo de odio y resentimiento alimentado por las instituciones capturadas por ideólogos izquierdistas. Hoy enfrentamos las consecuencias de nuestra propia negligencia".

También recordó las medidas de su Gobierno contra el antisemitismo. "Mientras sea presidente de esta nación, tendremos tolerancia cero con el antisemitismo. Declaramos a la Guardia Revolucionaria iraní como organización terrorista, como ya hemos hecho con Hamás", expresó.

"Además, promovimos a la Argentina para que este año se convierta en la primera nación latinoamericana en tener la enorme responsabilidad de presidir la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto y estoy impulsando los Acuerdos de Isaac, con el objetivo de combatir el antisemitismo en la región", añadió.

"La memoria del holocausto es una de las cosas que me acompaña constantemente. No sólo me conmueve personalmente como ser humano y amigo del pueblo de Israel, sino también informa cada una de mis decisiones como presidente y como amante de las ideas de la libertad", subrayó en esta línea.