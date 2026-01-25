Venezuela liberó otros 80 presos políticos, mientras crece la preocupación por los argentinos detenidos La información fue difundida por la ONG Foro Penal. Estiman que todavía permanecen detenidas por motivos políticos unas 780 personas. No hay noticias de la situación de Nahuel Gallo, Germán Darío Giuliani, Roberto Baldo y Gustavo Gabriel Rivara. Por + Seguir en







Podrían ser más los presos políticos liberados.

La organización no gubernamental Foro Penal confirmó la excarcelación de al menos 80 presos políticos en Venezuela durante la madrugada de este domingo. El operativo, que se extendió por varias provincias del país, fue verificado de forma independiente por activistas de derechos humanos ante el silencio de los organismos estatales.

Alfredo Romero, presidente de la ONG, detalló que el registro actual es parcial: “Al menos 80 presos políticos que estamos verificando han sido excarcelados el día de hoy en todo el país. Probablemente se producen más excarcelaciones”, señaló el directivo respecto al flujo de liberaciones reportado en las últimas horas.

La institución aclaró que el proceso de identificación avanza con cautela para evitar imprecisiones. En ese sentido, el vicepresidente de la entidad, Gonzalo Himiob, subrayó que “este número no es aún definitivo y puede aumentar a medida que hagamos más verificaciones” en los distintos centros de reclusión.

Pese a estos movimientos, persiste una marcada disparidad entre los datos de las organizaciones y los del Ejecutivo venezolano, que previamente informó más de 600 excarcelaciones. Actualmente, Foro Penal estima que todavía permanecen detenidas unas 780 personas por motivos políticos bajo la custodia del régimen chavista.

Incertidumbre por los ciudadanos argentinos detenidos En este contexto de liberaciones selectivas, crece la preocupación por la situación de los argentinos Nahuel Gallo, Germán Darío Giuliani, Roberto Baldo y Gustavo Gabriel Rivara. A diferencia de otros casos, no se han registrado novedades oficiales ni confirmaciones sobre una posible salida de estos ciudadanos.

La presión de los familiares se intensificó tras la reciente liberación del israelí-argentino Yaacob Harary, quien denunció públicamente los maltratos sufridos durante su cautiverio. María Alexandra Gómez, esposa del gendarme Nahuel Gallo, utilizó sus redes para reclamar la vuelta de su pareja: “Víctor merece a su Papá, Nahuel merece estar en casa”. Nahuel Gallo con bandera argentina.jpg La falta de transparencia oficial sigue siendo el principal obstáculo para las familias, que exigen la publicación de una lista nominal de los beneficiarios de estas medidas. Aunque el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, se mostró abierto a difundir los nombres, la ausencia de información formal mantiene el clima de incertidumbre y tensión política.