Estados Unidos volvió a atacar una embarcación cerca de las costas de Venezuela

Se trata del primer bombardeo ordenado por la Casa Blanca desde la captura del expresidente Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero. Murieron dos personas y hay un sobreviviente.

Por
En este nuevo ataque de Estados Unidos murieron dos personas. Un tercer tripulante sobrevivió y se encuentra desaparecido.

Estados Unidos volvió a atacar a una lancha cerca de las costas de Venezuela y murieron dos de sus tripulantes, mientras que un tercero sobrevivió, pero se encuentra desaparecido. El bombardeo, ocurrido este viernes, fue el primero que ordenó la Casa Blanca desde la captura del expresidente Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero.

El ataque fue confirmado por el Comando Sur de Estados Unidos mediante una publicación en su cuenta oficial de la red social X. "El 23 de enero, bajo la dirección del secretario de Guerra, Pete Hegseth, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear realizó un ataque cinético letal contra un buque operado por Organizaciones Terroristas Designadas. La inteligencia confirmó que el buque transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico oriental y participaba en operaciones de narcotráfico".

"Dos narcoterroristas murieron y uno sobrevivió al ataque. Tras el ataque, el Comando Sur de los Estados Unidos notificó inmediatamente a la Guardia Costera norteamericana que activara el sistema de búsqueda y rescate para el sobreviviente", agregaron las Fuerzas Armadas norteamericanas.

Este ataque fue el primero realizado por Washington desde que se capturó al líder chavista y expresidente Nicolás Maduro. A partir de septiembre, Estados Unidos lanzó al menos 32 bombardeos cerca de las costas venezolanas contra 36 supuestas embarcaciones ligadas al transporte de estupefacientes prohibidos. Sin embargo, las autoridades norteamericanas no aportaron pruebas al respecto ni la identidad de las víctimas que, con esta última operación, ascendieron a 112 personas muertas.

El presidente norteamericano utilizó el argumento de la guerra contra las drogas para ordenar el despliegue militar en Latinoamérica y presionar al régimen chavista. En diciembre, la "Operación Lanza del Sur" pasó a un nuevo nivel cuando la Casa Blanca ordenó un bombardeo en Caracas en el que murieron más de 45 personas. Además, un grupo de élite capturó al entonces presidente venezolano para juzgarlo por narcotraficante en los tribunales de Nueva York.

Tanto Maduro como su esposa, Cilia Flores, quien también fue capturada, se declararon inocentes de los cargos que se les imputaron.

Donald Trump abrió una inesperada puerta a María Corina Machado en el futuro político de Venezuela: "Quizá podemos involucrarla"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sorprendió este martes tras abrirle la puerta del futuro político venezolano a la líder de la oposición, María Corina Machado, tras el encuentro que mantuvieron ambos en el Salón Oval de la Casa Blanca, la semana pasada: "Quizá podemos involucrarla", expresó.

En conferencia de prensa con motivo del primer aniversario de su gestión, el líder republicano aseguró que Machado es "una mujer increíblemente amable, hizo algo extraordinario hace unos días. Quizás podamos involucrarla de alguna manera. Me encantaría poder hacerlo. María, quizás podamos hacerlo".

Este anuncio marca un giro en la postura de Washington, que hasta ahora había excluido a Machado del proceso de transición tras la caída del expresidente Nicolás Maduro. "Estaba en contra de Venezuela, pero ahora me encanta Venezuela", sostuvo Trump.

Según el mandatario, Venezuela enviaba a Estados Unidos a sus "narcotraficantes y prisioneros", situación que cambió tras la captura del líder del chavismo, quien agregó que ha estado "trabajando muy bien" con el nuevo gobierno de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, exvicepresidenta de Maduro y quien asumió el poder tras su derrocamiento.

Por último, Trump explicó que las compañías petroleras se están preparando para realizar "inversiones masivas" en Venezuela, país que "tiene más petróleo incluso que Arabia Saudita".

