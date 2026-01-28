28 de enero de 2026 Inicio
Nicki Minaj ratificó su apoyo a Donald Trump: "Soy su fan número uno"

La rapera acompañó al presidente de Estados Unidos en un acto público. Aprovechó la ocasión para destacar el trabajo del mandatario y aseguró que el odio que recibe solo la motiva a apoyarlo cada vez más.

La rapera mostró su apoyo al presidente de EEUU en un acto público.

La rapera mostró su apoyo al presidente de EEUU en un acto público.

La cantante Nicki Minaj está en el ojo de la crítica por haber mostrado una vez más su apoyo al presidente Donald Trump. Esta vez asistió a un acto público en Washington, donde se presentó una disposición de la legislación fiscal para entregar 1.000 dólares a cada recién nacido. Delante de los asistentes, reafirmó su apoyo: "Probablemente soy su fanática número uno".

Momentos antes de que Alex Pretti fuera asesinado, había defendido a una mujer que había sido rociada con gas pimienta por los agentes del ICE.
La artista brindó un breve discurso luego de haber sido presentada por el mandatario como "la mejor rapera femenina de la historia". Trump había irrumpido en el escenario con la canción God Bless the USA, con ánimos de campaña para las elecciones de medio término del próximo 3 de noviembre.

El acto se dio en el marco de la presentación del proyecto de ayuda económica para recién nacidos conocida como las “cuentas Trump”, establecidas por la Ley One Big Beautiful Bill de julio de 2025, que pueden beneficiar a todos los niños nacidos entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028. El presidente del Departamento del Tesoro aseguró que cada nueva cuenta de inversión alcanzará al menos 50.000 dólares cuando el niño cumpla 18 años.

Minaj ratificó su apoyo a la iniciativa y expresó: "Bueno, no sé qué decir, pero diré que soy la fan número uno del presidente. Y eso no va a cambiar. El odio o lo que la gente diga no me afecta en absoluto. De hecho, me motiva a apoyarlo aún más". En ese sentido, redobló la apuesta y sostuvo frente a los presentes: "No vamos a permitir que se salgan con la suya acosándolo y difamándolo. No lo van a conseguir, ¿está bien? Él tiene mucha fuerza detrás y Dios lo protege. Amén".

Nicki MInaj y Donald Trump

No es la primera vez que la rapera muestra su apoyo a Trump. En su cuenta de X había escrito que esas ayudas suponen el “verdadero significado de la generosidad”. Aunque no aclaró de cuánto será su aporte al programa económico, algunos medios estadounidenses apuntaron que podría invertir entre 150.000 y 300.000 dólares en las cuentas para los menores.

El sistema previsto en estas ayudas del gobierno contempla que el departamento del Tesoro deposite 1.000 dólares de inicio en cada cuenta de los recién nacidos. Los empleadores, por su parte, pueden contribuir con hasta 2.500 dólares anuales, lo que se descuenta del límite de 5.000 dólares. Un grupo de grandes empresas, entre ellas JPMorgan, Bank of America, BlackRock e Intel, ya han mostrado respaldo a la iniciativa y ofrecido igualar la contribución federal de 1.000 dólares para las cuentas de los hijos de sus empleados.

