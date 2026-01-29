El fuerte descargo de Jorgelina Cardoso tras los silbidos de los hinchas de Racing a Ángel Di María La esposa de Fideo cargó contra los medios de comunicación y aseguró que "solo quieren generar odio. "La única verdad es la que vivís en la calle", acotó. Por + Seguir en







Jorgelina Cardoso defendió a Di María

En medio de la polémica por los silbidos que recibió Ángel Di María en el estadio de Racing, su esposa, Jorgelina Cardoso, salió a respaldarlo con un fuerte mensaje en redes sociales, donde apuntó contra algunos sectores del público y, especialmente, contra el tratamiento mediático del episodio.

A través de un extenso posteo en Instagram, Cardoso remarcó que muchas veces se destacan las reacciones negativas, pero se omite el reconocimiento que el futbolista recibe en distintas canchas del país. “Te muestran los silbidos al salir de la cancha, pero nadie te muestra los aplausos de la gente de Racing en el calentamiento”, escribió.

Embed SILBIDOS TOTALES para Fideo Di María en el Cilindro de Avellaneda. pic.twitter.com/b8PT6eE1JF — SportsCenter (@SC_ESPN) January 28, 2026 En el mismo mensaje, también hizo referencia a la relación de Di María con otras hinchadas del fútbol argentino y cuestionó los intentos de instalar un clima de hostilidad generalizada. “Te hablan de la mala onda de Estudiantes, pero nadie sabe la cantidad de Pinchas que te dijeron ‘no somos todos iguales, te amamos crack’”, señaló, y agregó que lo mismo ocurre con los hinchas de Newell’s, Boca y River.

“Te hacen querer odiar a los de Newell’s y no hay día de tu vida que no te cruces un leproso y te llene de halagos. Ese aplauso en el Coloso que nadie esperaba pasó y fue hermoso para Rosario”, expresó, al tiempo que destacó los gestos de cariño que, según aseguró, el campeón del mundo recibe a diario.

En ese sentido, Cardoso cuestionó el rol de algunos medios y advirtió sobre la distancia entre lo que se muestra en redes y la realidad cotidiana. “Muchos medios solo quieren generar odio. La única verdad es la que vivís en la calle, la que nadie muestra, la que nadie ve. Lo virtual no es lo real”, afirmó.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jorgelina Cardoso (@jorgelinacardoso26) El mensaje cerró con una declaración de amor y apoyo incondicional hacia el futbolista: “Seguí siendo quien sos. Te amo fuerte”, concluyó, junto a un emoji de manos unidas.