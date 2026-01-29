29 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

El fuerte descargo de Jorgelina Cardoso tras los silbidos de los hinchas de Racing a Ángel Di María

La esposa de Fideo cargó contra los medios de comunicación y aseguró que "solo quieren generar odio. "La única verdad es la que vivís en la calle", acotó.

Por
Jorgelina Cardoso defendió a Di María

Jorgelina Cardoso defendió a Di María

En medio de la polémica por los silbidos que recibió Ángel Di María en el estadio de Racing, su esposa, Jorgelina Cardoso, salió a respaldarlo con un fuerte mensaje en redes sociales, donde apuntó contra algunos sectores del público y, especialmente, contra el tratamiento mediático del episodio.

El domingo 1 de febrero, Boca recibrá a Newells en La Bombonera. 
Te puede interesar:

Tras la derrota de Boca, Úbeda confirmó cuándo podrían debutar Ascacibar y Romero

A través de un extenso posteo en Instagram, Cardoso remarcó que muchas veces se destacan las reacciones negativas, pero se omite el reconocimiento que el futbolista recibe en distintas canchas del país. “Te muestran los silbidos al salir de la cancha, pero nadie te muestra los aplausos de la gente de Racing en el calentamiento”, escribió.

Embed

En el mismo mensaje, también hizo referencia a la relación de Di María con otras hinchadas del fútbol argentino y cuestionó los intentos de instalar un clima de hostilidad generalizada. “Te hablan de la mala onda de Estudiantes, pero nadie sabe la cantidad de Pinchas que te dijeron ‘no somos todos iguales, te amamos crack’”, señaló, y agregó que lo mismo ocurre con los hinchas de Newell’s, Boca y River.

“Te hacen querer odiar a los de Newell’s y no hay día de tu vida que no te cruces un leproso y te llene de halagos. Ese aplauso en el Coloso que nadie esperaba pasó y fue hermoso para Rosario”, expresó, al tiempo que destacó los gestos de cariño que, según aseguró, el campeón del mundo recibe a diario.

En ese sentido, Cardoso cuestionó el rol de algunos medios y advirtió sobre la distancia entre lo que se muestra en redes y la realidad cotidiana. “Muchos medios solo quieren generar odio. La única verdad es la que vivís en la calle, la que nadie muestra, la que nadie ve. Lo virtual no es lo real”, afirmó.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

¿Ascacibar gritó el gol del Pincha?

La inesperada reacción de Santiago Ascacibar al gol de Estudiantes frente a Boca

Boca enfrentará a Newells por la tercera fecha del Torneo Apertura.

Cuándo vuelve a jugar Boca tras la derrota contra Estudiantes de La Plata

Desde la pelota parada, Estudiantes de La Plata le ganó 2-1 a Boca.
play

A Boca no le alcanzó y perdió 1-2 con Estudiantes de La Plata

River se prepara para su próximo partido.

Cuándo vuelve a jugar River tras el triunfo contra Gimnasia y Esgrima La Plata

River le ganó a Gimnasia con un doblete de Juan Fernando Quintero.
play

River le ganó 2-0 a Gimnasia con un doblete de Quintero y tiene puntaje ideal en el inicio del Apertura

boca visita a estudiantes en un duelo de alto voltaje tras la incorporacion de ascacibar

Boca visita a Estudiantes en un duelo de alto voltaje tras la incorporación de Ascacíbar

Rating Cero

Mariana Verón se suma al equipo de C5N.

Desde este lunes, Mariana Verón se suma a la pantalla de C5N

Lo nuevo de Marvel.

Esta serie estreno de Marvel está presentada como "ideal para cinéfilos": cuál es y de qué se trata

La artista apuesta fuerte a la industria textil.

Sydney Sweeney lanzó su marca de lencería con una sesión de fotos viral

Una historia real marcada por la falsificación, el crimen organizado y un clima político atravesado por la violencia y el engaño.
play

Cuál es la inquietante película italiana que sorprende en Netflix, está basada en hechos reales y es de lo más visto

Flor Vigna y su nueva etapa personal y artística.

Otra persona: la impresionante transformación de Flor Vigna con la que sorprendió a todos

Yuyito González opinó sobre el show de Milei en Mar del Plata.
play

Yuyito González, picante tras el show de Milei y Fátima Florez: "Si le suma para su campaña..."

últimas noticias

Mariana Verón se suma al equipo de C5N.

Desde este lunes, Mariana Verón se suma a la pantalla de C5N

Hace 10 minutos
Lo nuevo de Marvel.

Esta serie estreno de Marvel está presentada como "ideal para cinéfilos": cuál es y de qué se trata

Hace 13 minutos
play

El papá de Pablo Grillo aseguró que su hijo "está camino al alta"

Hace 16 minutos
El ejercicio se puede practicar en casa o en la oficina y es muy fácil de hacer. 

El ejercicio sencillo para bajar el azúcar: lo podés hacer sentado

Hace 28 minutos
Turismo en la Costa Atlántica en el verano 2026. 

La escapada cerca de Buenos Aires a una playa pensada para el relax, la privacidad y el descanso absoluto

Hace 32 minutos