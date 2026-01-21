21 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

En Davos, Donald Trump dio detalles del "arma ultrasecreta" que usó Estados Unidos en la invasión a Venezuela: qué dijo

El presidente estadounidense se jactó de una operación “quirúrgica” con tecnología inédita para capturar a Nicolás Maduro.

Por
En Davos

En Davos, Donald Trump habló del "arma ultrasecreta" que usó Estados Unidos en la invasión a Venezuela: qué dijo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a defender la operación militar en Venezuela y destacó el uso del arma secreta que, según afirmó, dejó sin capacidad de respuesta a las fuerzas locales y permitió la captura del mandatario Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores.

la advertencia de trump a europa en el foro de davos: solo estados unidos puede defender a groenlandia
Te puede interesar:

La advertencia de Trump a Europa en el Foro de Davos: "Solo Estados Unidos puede defender a Groenlandia"

Durante su discurso en el Foro Económico Mundial de Davos, Trump aseguró que se usó equipamiento de alta tecnología “de los que nadie había oído hablar” y que dejó sin resistencia a la defensa venezolana. “No pudieron dispararnos ni un solo tiro”, señaló Trump al describir la intervención que definió como "quirúrgica".

Acto seguido indicó que el ataque tomó por sorpresa a los militares dentro del país suramericano: "Decían: '¿Qué pasó?'. Todo estaba completamente desorganizado", afirmó Trump.

Las declaraciones se dieron luego de las críticas internacionales que recibió por la violación de la soberanía venezolana y por la falta de notificación al Congreso estadounidense. Mientras el mandatario estadounidense volvió a ponderar la precisión del operativo, las autoridades venezolanas informaron que hubo más de 80 muertos, entre civiles y militares.

En paralelo, en las últimas horas Rusia pidió explicaciones formales sobre la supuesta "arma secreta". El vocero del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó que los servicios rusos analizan la información disponible y reclamó información al respecto. “Habrá que escuchar qué quiso decir el presidente de Estados Unidos”, expresó.

Tras la operación en Venezuela, trascendieron testimonios que aluden a un apagón de radares, el despliegue masivo de drones y el uso de un dispositivo de efecto sónico. Un guardia de seguridad venezolano relató que una onda intensa provocó desorientación, sangrado nasal y la imposibilidad de mantenerse en pie. Según ese testimonio, un reducido grupo de efectivos estadounidenses habría causado numerosas bajas sin registrar pérdidas.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Los líderes de EEUU e Israel.

Netanyahu aceptó la invitación de Trump para formar parte del "Consejo de Paz"

Rusia le pidió explicaciones a EEUU.

Rusia le pidió explicaciones a EEUU sobre el arma secreta que habría usado en Venezuela

El jefe de la OTAN apoyó a Trump.

El jefe de la OTAN respaldó el liderazgo de Trump y buscó descomprimir el conflicto por Groenlandia

Fuerte amenaza de Donald Trump a Irán: Todo el país va a volar por los aires

Trump lanzó una fuerte amenaza a Irán: "Todo el país va a volar por los aires"

Imagen del Comando Sur de Estados Unidos en la que se ve el barco de petróleo incautado en costas venezolanas. 

Estados Unidos incautó otro barco petrolero cerca de las costas de Venezuela

Los cantores denunciaron una especulación política por la visita al festival popular.

"Nos ningunea": el Dúo Coplanacu cruzó a Javier Milei tras su visita a Jesús María

Rating Cero

La octava temporada de Drive to Survive se estrenará el 27 de febrero

Se encienden los motores: Netflix confirmó cuándo será el estreno de la octava temporada de Drive To Survive

Ahora, llegó a la gran N roja, La reina del flow, la novela colombiana de 2018 y presentó nuevos capítulos ya disponibles en esta plataforma. 
play

La reina del flow, la telenovela del momento en Netflix y tiene nuevos capítulos: cuál es la trama

La serie de Netflix inspirada en una historia real de lucha y transformación social.
play

Sus capítulos son muy atrapantes, está en Netflix y es la versión latina de Las cosas por limpiar

David Beckham minimizó los dichos de su hijo para desviar la tensión y apaciguar la pelea familiar

Beckham le respondió a su hijo tras las fuerte acusaciones: "Los niños cometen errores, pero se les permite cometerlos"

La pareja se había casado hacía dos años.

Gonzalo Valenzuela se separó de Kika Silva a solo dos años de su casamiento

Me dio ganas de un bebé, confesó Wanda Nara a Maxi López
play

Con ganas de agrandar la familia: la fuerte confesión de Wanda Nara que descolocó a Maxi López

últimas noticias

La octava temporada de Drive to Survive se estrenará el 27 de febrero

Se encienden los motores: Netflix confirmó cuándo será el estreno de la octava temporada de Drive To Survive

Hace 10 minutos
Javier Milei expone en Foro Economico Mundial. 

Milei en Davos: "Vemos los daños aberrantes que causó el socialismo en Venezuela"

Hace 14 minutos
Esta mujer que recibió un diagnóstico inimaginable

Veía mal, creía que era el efecto de un vuelo de larga distancia, pero un diagnóstico inesperado la dejó sin palabras

Hace 16 minutos
Las alternativas electrónicas muestran un desempeño más favorable para acompañar el ritmo de los precios en el corto plazo.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 4.000.000 pesos a 30 días en enero 2026

Hace 25 minutos
play
Ahora, llegó a la gran N roja, La reina del flow, la novela colombiana de 2018 y presentó nuevos capítulos ya disponibles en esta plataforma. 

La reina del flow, la telenovela del momento en Netflix y tiene nuevos capítulos: cuál es la trama

Hace 28 minutos