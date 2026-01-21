En Davos, Donald Trump dio detalles del "arma ultrasecreta" que usó Estados Unidos en la invasión a Venezuela: qué dijo El presidente estadounidense se jactó de una operación “quirúrgica” con tecnología inédita para capturar a Nicolás Maduro. Por + Seguir en







En Davos, Donald Trump habló del "arma ultrasecreta" que usó Estados Unidos en la invasión a Venezuela: qué dijo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a defender la operación militar en Venezuela y destacó el uso del arma secreta que, según afirmó, dejó sin capacidad de respuesta a las fuerzas locales y permitió la captura del mandatario Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores.

Durante su discurso en el Foro Económico Mundial de Davos, Trump aseguró que se usó equipamiento de alta tecnología “de los que nadie había oído hablar” y que dejó sin resistencia a la defensa venezolana. “No pudieron dispararnos ni un solo tiro”, señaló Trump al describir la intervención que definió como "quirúrgica".

Acto seguido indicó que el ataque tomó por sorpresa a los militares dentro del país suramericano: "Decían: '¿Qué pasó?'. Todo estaba completamente desorganizado", afirmó Trump.

Las declaraciones se dieron luego de las críticas internacionales que recibió por la violación de la soberanía venezolana y por la falta de notificación al Congreso estadounidense. Mientras el mandatario estadounidense volvió a ponderar la precisión del operativo, las autoridades venezolanas informaron que hubo más de 80 muertos, entre civiles y militares.

En paralelo, en las últimas horas Rusia pidió explicaciones formales sobre la supuesta "arma secreta". El vocero del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó que los servicios rusos analizan la información disponible y reclamó información al respecto. “Habrá que escuchar qué quiso decir el presidente de Estados Unidos”, expresó.