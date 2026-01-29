La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) viene realizando una revisión del cumplimiento de los requisitos por parte de los agentes y varias empresas fueron canceladas. Una de las principales preocupaciones es qué sucede con los usuarios.

La mayoría de las prepagas dadas de baja por el Gobierno no contaba con afiliados.

El Gobierno, a través de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), viene avanzando desde 2024 con la baja de agentes de medicina prepaga del registro creado en 2011, por no cumplir con los requisitos establecidos por la normativa vigente y, a fines de enero de 2026, ya son 152 las firmas canceladas. Ante esto, una de las principales preocupaciones es qué sucede con los afiliados de estas empresas .

Según el Ejecutivo, la medida se ubica en el contexto del "proceso de ordenamiento y depuración del padrón de agentes que lleva adelante la SSS, con el objetivo de garantizar transparencia, información confiable para los usuarios y reglas claras para quienes operan en el sistema ". En muchos casos, contaban con permisos provisorios.

" Ya son 152 los agentes alcanzados por procedimientos de rechazo de inscripción definitiva , en el marco de las acciones de fiscalización que impulsa la Superintendencia para asegurar que el padrón refleje únicamente a entidades que acrediten actividad real, cuenten con afiliados y compitan libremente en el mercado", señalaron.

Desde el Gobierno aclararon que, en la mayoría de los casos de las prepagas canceladas, no había usuarios activos. Sin embargo, en caso de existir afiliados, la normativa garantiza el derecho a la continuidad de la cobertura mediante el traspaso a otro prestador .

Desde la SSS recomiendan a los usuarios verificar si su obra social o prepaga continúa habilitada, algo que puede hacerse a través del registro oficial del organismo en su sitio web . En caso de baja, el afiliado puede elegir otra cobertura dentro del sistema sin perder antigüedad.

prepagas Las prepagas deben cumplir una serie de requisitos para permanecer en el registro.

De este modo, el Gobierno aconsejó revisar periódicamente el estado de la prepaga, conservar recibos y documentación y actuar rápidamente si se detecta una baja o suspensión. También es clave consultar si corresponde un traspaso automático o si se debe iniciar un trámite personal.

Según adelantaron desde el Ejecutivo, el proceso de depuración continuará durante 2026 con nuevas bajas y suspensiones, por lo que resulta vital la verificación de parte de los usuarios para evitar sorpresas.

Cómo verificar si mi prepaga continúa habilitada

En su sitio web, la SSS permite verificar la correcta habilitación de un agente de medicina prepaga.

Para ello, hay que ingresar al sitio https://www.argentina.gob.ar/sssalud/usuarios. Una vez allí, en el apartado "Institucionales", seleccionar "Prepagas", lo que permitirá acceder al buscador y listado de Entidades de Medicina Prepaga. Para comprobar la presencia de una empresa en el padrón, basta con introducir su nombre y presionar "Buscar".

superintendencia de servicios de salud prepagas buscador La Superintendencia de Servicios de Salud cuenta con un buscador de prepagas en su sitio web. SSS

El listado completo de las prepagas dadas de baja por el Gobierno