El Gobierno dio de baja más de 150 prepagas: qué pasa con los afiliados
La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) viene realizando una revisión del cumplimiento de los requisitos por parte de los agentes y varias empresas fueron canceladas. Una de las principales preocupaciones es qué sucede con los usuarios.
La mayoría de las prepagas dadas de baja por el Gobierno no contaba con afiliados.
El Gobierno, a través de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), viene avanzando desde 2024 con la baja de agentes de medicina prepaga del registro creado en 2011, por no cumplir con los requisitos establecidos por la normativa vigente y, a fines de enero de 2026, ya son 152 las firmas canceladas. Ante esto, una de las principales preocupaciones es qué sucede con los afiliados de estas empresas.
Según el Ejecutivo, la medida se ubica en el contexto del "proceso de ordenamiento y depuración del padrón de agentes que lleva adelante la SSS, con el objetivo de garantizar transparencia, información confiable para los usuarios y reglas claras para quienes operan en el sistema". En muchos casos, contaban con permisos provisorios.
"Ya son 152 los agentes alcanzados por procedimientos de rechazo de inscripción definitiva, en el marco de las acciones de fiscalización que impulsa la Superintendencia para asegurar que el padrón refleje únicamente a entidades que acrediten actividad real, cuenten con afiliados y compitan libremente en el mercado", señalaron.
Qué pasa con los afiliados de una prepaga dada de baja
Desde el Gobierno aclararon que, en la mayoría de los casos de las prepagas canceladas, no había usuarios activos. Sin embargo, en caso de existir afiliados, la normativa garantiza el derecho a la continuidad de la cobertura mediante el traspaso a otro prestador.
Desde la SSS recomiendan a los usuarios verificar si su obra social o prepaga continúa habilitada, algo que puede hacerse a través del registro oficial del organismo en su sitio web. En caso de baja, el afiliado puede elegir otra cobertura dentro del sistema sin perder antigüedad.
De este modo, el Gobierno aconsejó revisar periódicamente el estado de la prepaga, conservar recibos y documentación y actuar rápidamente si se detecta una baja o suspensión. También es clave consultar si corresponde un traspaso automático o si se debe iniciar un trámite personal.
Según adelantaron desde el Ejecutivo, el proceso de depuración continuará durante 2026 con nuevas bajas y suspensiones, por lo que resulta vital la verificación de parte de los usuarios para evitar sorpresas.
Cómo verificar si mi prepaga continúa habilitada
En su sitio web, la SSS permite verificar la correcta habilitación de un agente de medicina prepaga.
Para ello, hay que ingresar al sitio https://www.argentina.gob.ar/sssalud/usuarios. Una vez allí, en el apartado "Institucionales", seleccionar "Prepagas", lo que permitirá acceder al buscador y listado de Entidades de Medicina Prepaga. Para comprobar la presencia de una empresa en el padrón, basta con introducir su nombre y presionar "Buscar".
El listado completo de las prepagas dadas de baja por el Gobierno
Acarti S.A.
Aio Care S.R.L.
Alianza Mediterránea de Salud S.A.
Amtapra
Armiento S.A. (Grupo A Mano)
Asistencia Mutual Aeronavegante
Asociación Mutual 22 de Julio
Asociación Mutual 24 de Octubre Cobertura Total
Asociación Mutual Arquitas
Asociación Mutual Bancaria
Asociación Mutual Bomberos Voluntarios de Villa Ballester
Asociación Mutual Bs. As. Staff de Medicina y Servicios
Asociación Mutual Ciudadanos Bonaerenses
Asociación Mutual Crecer
Asociación Mutual de Asistencia a la Tercera Edad
Asociación Mutual de Comerciantes Bartolomé Mitre
Asociación Mutual de Óptica Integral
Asociación Mutual de Profesionales de la Salud de la República Argentina
Asociación Mutual de Servicios 14 de Diciembre de la Provincia de San Juan
Asociación Mutual del Personal de Comercio y Actividades Civiles de la Ciudad de Oberá y L. N. Alem
Asociación Mutual del Personal del Ministerio de Educación y Justicia de la Nación
Asociación Mutual Integral de Consumos y Servicios
Asociación Mutual Intercooperativa
Asociación Mutual Los Andes
Asociación Mutual Médica Gualeguaychú
Asociación Mutual Mercantil del Noroeste
Asociación Mutual Mercantil del Personal de la Asociación Gremial de Empleados de Comercio de Córdoba
Asociación Mutual para el Desarrollo y Crecimiento Social Crecer
Asociación Mutual Pedro Campos
Asociación Mutual Renacer
Asociación Mutual San Isidro Labrador
Asociación Mutual Todos Unidos
Asociación Mutual Trabajadores Actividad Repostería – Servicios Relacionados con la Salud Humana
Asociación Mutual Trabajo y Progreso
Asociación Mutual Triángulo
Asociación Mutual Versailles
Asociación Mutual Veteranos Argentinos
Asociación Mutual Voluntarios por la Vida
Austral Organización Médica Integral
Azul Salud S.A.
Cámara de Tabaco de Misiones
Cardio S.A.
Cardioblas S.A.
Carmed S.R.L.
Carra Salud S.A.
Centro Gallego de Buenos Aires Mutualidad Cultura Acción Social
Centro Gallego Sociedad Mutual
Centro Médico del Parque SDH
Centro Médico Mar del Plata Asociación Civil
Centro Salud S.A.
Círculo de Suboficiales de la Prefectura Naval Argentina Protección Recíproca
Círculo Médico de 25 de Mayo (SAMI 25 de Mayo)
Clínica Espora S.A.
Cobertmed SRL
Codime S.A.
Comese Coop. Ltda.
Comi Cooperativa Limitada de Provisión de Servicios en el Área de la Salud
Compañía Global de Salud S.A.
Compañía Mediterránea de Salud S.A.
Confederada Salud SRL
Coop de Viv, Crédito y Consumo del Rosario Ltda.
Cooperativa Argentina de Medicina Integral-CAMI- de Trabajo Ltda.
Cooperativa Bienestar Ltda.
Cooperativa de Electricidad, Servicios Públicos, Vivienda y Crédito de Villa Cañas Limitada
Cooperativa de Previsión y Crédito de Villa María Limitada
Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos de Créditos Cuenca del Salado Ltda
Cooperativa de Trabajo 16 de Diciembre Limitada
Cooperativa de Trabajo de Medicina Asistencial Integrada de Diamante Limitada