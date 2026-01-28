La drástica decisión laboral de Marixa Balli por la crisis del consumo en la era Milei: "El peor año" La bailarina y empresaria se refirió a las dificultades económicas que enfrentaron los grandes y pequeños comercios el año pasado y confirmó que tuvo que achicarse y rescindir todos los contratos para afrontar la crisis. + Seguir en







La bailarina y empresaria tuvo que tomar una difícil decisión laboral para poder afrontar la crisis económica. Redes Sociales

Sin pelos en la lengua Marixa Balli se refirió a la crisis económica que afectó a los comerciantes durante el 2025. "Imaginate cómo está Flores, cerré el local de la calle Bogotá porque no va nadie" contó indignada la exvedette que confirmó además que tuvo que rescindir contratos y poner todos sus productos en liquidación hasta agotar stock.

La panelista analizó la compleja situación económica que atraviesan los pequeños comercios desde su lugar como empresaria y aportó datos sobre cómo se encuentran hoy los sitios que antes explotaban en ventas. Como dueña de una marca de zapatos que vende mayorista en el centro comercial de La Salada y en la zona de Flores, relató el impacto directo de la baja en el consumo, lo que no le dejó más remedio que abandonar su local principal para mudarse a un espacio reducido sobre la Avenida Rivadavia, dentro de la zona comercial del barrio.

En diálogo con A la Barbarossa (Telefe) sostuvo que "El 2025 fue el peor año. Cerré el local de la calle Bogotá porque no va nadie. No camina gente, no te compran; el público está de muy mal humor y llega un momento que te agota". En ese sentido, agregó que tuvo que achicar su estructura comercial para poder subsistir. "Tuve que rescindir todos los contratos. Mantengo empleados, pero desde 2005 hasta ahora no me había pasado algo así", explicó y anunció que tratará de cambiar de rubro.

Por último, la participante de MasterChef Celebrity se mostró optimista y dijo: "Espero que en algún momento cambiemos y podamos mejorar, y que la gente se pueda dar el lujo de comprar algo. Ya bajó la venta en Flores, que es el lugar más económico y el polo más importante que tiene la Argentina. La gente, cuando tiene un dinerito, compra y lo disfruta", concluyó.