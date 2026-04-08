Luego de la tregua entre Estados Unidos e Irán, a cuánto cotiza el petróleo este míercoles
El acuerdo alcanzado entre los presidentes Donald Trump y Masoud Pezeshkian generó que el valor del crudo retroceda hasta un 16% y calme al mercado energético global. Por su parte, en la apertura se disparan las bolsas en el mundo.
En su apertura, los contratos futuros del crudo WTI caen hasta los u$s94,87 por barril, mientras que el petróleo Brent retrocede 13,2%, hasta los u$s94,91 por barril.
El martes, el mercado ya había seguido de cerca las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra. Antes del anuncio del cese del fuego, el brent se había mantenido sin cambios, pese a las amenazas de Trump y el reciente ataque estadounidense en la isla iraní de Jarg, afectando al 90 % de las exportaciones de crudo iraníes. “Una civilización entera morirá esta noche”, advirtió el presidente norteamericano durante la mañana, a través de un fuerte posteo en sus redes sociales.
Los precios del petróleo crudo habían subido más del 70% este año debido al cierre del estrecho de Ormuz, lo que ha elevado el precio promedio nacional de la gasolina, por encima de los 4 dólares por galón por primera vez desde 2022 (el Brent llegó a estar por encima de u$s140, su nivel más alto desde 2008). El dato clave es estructural: por el estrecho circula cerca del 20% del suministro mundial de petróleo. Cuando ese canal se bloquea, el impacto es inmediato y global.
Alivio en los mercados
La tregua diplomática llevó también alivió a los mercados del mundo. En Asia, el índice Kospi de la bolsa de Seúl creció 6,8%, seguido del índice Nikkei de Tokio (+5,4%), el Hang Seng hongkonés (+3,1%) y la bolsa de Shanghái (+2,7%). En Europa, el índice paneuropeo Euro Stoxx 50 sube 4,6%. En tanto, el CAC parisino trepa 4,2%; el DAX alemán, 4,5%; el FTSE 100 londinense, 3,6%; y el IBEX madrileño, 3,6%;
En el premarket de Wall Street, el Russell 2000 avanza 3,8%, el Nasdaq 100 aumenta 3,5%, el S&P 500 gana 2,7% y el Dow Jones 2,5%.