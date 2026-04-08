Luego de la tregua entre Estados Unidos e Irán, a cuánto cotiza el petróleo este míercoles El acuerdo alcanzado entre los presidentes Donald Trump y Masoud Pezeshkian generó que el valor del crudo retroceda hasta un 16% y calme al mercado energético global. Por su parte, en la apertura se disparan las bolsas en el mundo. Por + Seguir en







El crudo WTI cortiza a u$s94,87 por barril.

El precio del petróleo cotiza este miércoles abajo de los u$s100, luego de la tregua y el alto el fuego acordado entre Estados Unidos, Israel e Irán en el conflicto en Medio Oriente. El entendimiento entre los presidentes Donald Trump y Masoud Pezeshkian generaron que el valor del crudo retroceda hasta un 16% y calme al mercado energético global.

En su apertura, los contratos futuros del crudo WTI caen hasta los u$s94,87 por barril, mientras que el petróleo Brent retrocede 13,2%, hasta los u$s94,91 por barril.

El martes, el mercado ya había seguido de cerca las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra. Antes del anuncio del cese del fuego, el brent se había mantenido sin cambios, pese a las amenazas de Trump y el reciente ataque estadounidense en la isla iraní de Jarg, afectando al 90 % de las exportaciones de crudo iraníes. “Una civilización entera morirá esta noche”, advirtió el presidente norteamericano durante la mañana, a través de un fuerte posteo en sus redes sociales.

Donald Trump desde Casa Blanca Donald Trump aceptó un alto el fuego en Medio Oriente. Los precios del petróleo crudo habían subido más del 70% este año debido al cierre del estrecho de Ormuz, lo que ha elevado el precio promedio nacional de la gasolina, por encima de los 4 dólares por galón por primera vez desde 2022 (el Brent llegó a estar por encima de u$s140, su nivel más alto desde 2008). El dato clave es estructural: por el estrecho circula cerca del 20% del suministro mundial de petróleo. Cuando ese canal se bloquea, el impacto es inmediato y global.

Alivio en los mercados La tregua diplomática llevó también alivió a los mercados del mundo. En Asia, el índice Kospi de la bolsa de Seúl creció 6,8%, seguido del índice Nikkei de Tokio (+5,4%), el Hang Seng hongkonés (+3,1%) y la bolsa de Shanghái (+2,7%). En Europa, el índice paneuropeo Euro Stoxx 50 sube 4,6%. En tanto, el CAC parisino trepa 4,2%; el DAX alemán, 4,5%; el FTSE 100 londinense, 3,6%; y el IBEX madrileño, 3,6%;