Donald Trump amenazó con "eliminar" Irán en una noche: "Esa noche podría ser mañana mismo" El presidente de Estados Unidos volvió a referirse a ataques en Medio Oriente pese a afirmar que podría alcanzar un acuerdo "este mismo lunes". La tregua se termina este martes a las 21 (hora argentina). Por + Seguir en







Donald Trump, dos veces presidente de Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con "eliminar" Irán en una noche y advirtió, en referencia al fin de la tregua: "Esa noche podría ser mañana". Las declaraciones tuvieron lugar este lunes, menos de 24 horas después de que afirmara que podría acordar con Irán "este mismo lunes".

"Todo el país podría ser arrasado en una sola noche, y esa noche podría ser mañana mismo", remarcó Trump en conferencia de prensa, según publicó CNN. El mandatario estadounidense había advertido repetidamente que Estados Unidos podría atacar centrales eléctricas, puentes y otras infraestructuras si Teherán no llega a un acuerdo o no reabre el estrecho de Ormuz, una vía marítima crucial para el transporte de petróleo.

El precio del barril del petróleo Brent se mantuvo en torno a los u$s110 durante toda la jornada. Desde el inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán la cotización del crudo solo bajó cuando Trump anunció la tregua, el resto de las jornadas sube y se mantiene arriba de los u$s100.

En esa línea, el jefe de Estado republicano había afirmado que pretendía "apoderarse del petróleo de Irán" y que podría tomar la isla de Kharg, que concentra el 90% de las exportaciones de petróleo iraní, para lograrlo.

"Tal vez tomemos la isla de Kharg, tal vez no. Tenemos muchas opciones. Eso también significaría que tendríamos que estar allí durante un tiempo. No creo que tengan ninguna defensa. Podríamos tomarla muy fácilmente", había señalado el empresario.