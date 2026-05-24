24 de mayo de 2026 Inicio
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Qué beneficio tiene ANSES para quienes no llegan a los 30 años de aportes para jubilarse

La Administración Nacional de la Seguridad Social ofrece un plan especial para personas que no alcanzan el mínimo de aportes exigidos para jubilarse. Cómo funciona la regularización previsional y quiénes pueden acceder al beneficio.

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 ¿Qué beneficio tiene ANSES para quienes no llegan a los 30 años de aportes para jubilarse?.

 ¿Qué beneficio tiene ANSES para quienes no llegan a los 30 años de aportes para jubilarse?.

  • Administración Nacional de la Seguridad Social mantiene activo un plan de pagos previsional.
  • Está destinado a personas cercanas a la edad jubilatoria.
  • El trámite se realiza a través de Mi ANSES y con turno presencial.
  • El objetivo es completar los 30 años de aportes para jubilarse.

La Administración Nacional de la Seguridad Social mantiene vigente un plan especial destinado a personas que están cerca de la edad jubilatoria pero todavía no alcanzan los aportes mínimos necesarios. ¿Qué beneficio tiene ANSES para quienes no llegan a los 30 años de aportes para jubilarse?

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La herramienta funciona a través de la Ley 27.705 y permite regularizar períodos sin aportes hasta marzo de 2012 inclusive. El objetivo es que trabajadores con años laborales no registrados o con períodos de informalidad puedan completar el requisito previsional y avanzar con su futura jubilación.

Por otro lado, la entidad estatal también mantiene activo el Programa de Reconocimiento de Aportes por Tareas de Cuidado, destinado a mujeres de 60 años o más que hayan tenido hijos y necesiten completar aportes. Esta medida busca reconocer las tareas de crianza como trabajo no remunerado dentro del sistema previsional.

Cuál es el beneficio de ANSES para quienes no tienen todos los años de aportes para jubilarse

La medida permite cancelar deuda previsional mediante un esquema especial administrado por Administración Nacional de la Seguridad Social. Además, el organismo recordó que quienes ya alcanzaron la edad jubilatoria deben recurrir a otra herramienta previsional, como la moratoria correspondiente a la Ley 24.476.

El plan de pagos previsional está dirigido a:

  • mujeres de entre 50 y 59 años;
  • hombres de entre 55 y 64 años;
  • trabajadores que necesiten regularizar aportes faltantes;
  • personas que todavía no llegan a los 30 años exigidos.
ANSES MONOTRIBUTO

Cómo es el trámite para jubilarse en ANSES

El primer paso consiste en revisar el historial previsional dentro de Mi ANSES, donde figuran todos los aportes registrados oficialmente. Luego, el interesado debe solicitar un turno presencial para verificar cuántos años faltan y cuál es el monto a regularizar. Los pasos son:

  • ingresar a Mi ANSES y revisar el “Historial Laboral”;
  • detectar períodos sin aportes registrados;
  • sacar un turno en ANSES;
  • consultar cuántos años faltan para jubilarse;
  • adherir al plan de pagos si corresponde.

En caso de existir años trabajados que no figuren en el sistema, también se puede iniciar un trámite de reconocimiento de servicios presentando documentación laboral.

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