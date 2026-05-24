Neuquén: activaron la Alerta Nati por un adolescente de 14 años desaparecido Las autoridades compartieron una imagen de Benjamín Maximiliano Lescano, junto a información para poder reconocerlo. Al momento de su desaparición vestía un pullover amarillo, pantalón de jeans azul y zapatillas grises. Por Agregar C5N en









Imagen compartida por la Policía de Neuquén en redes sociales.

Neuquén se activó la Alerta Nati, para buscar a Benjamín Maximiliano Lescano, un adolescente de 14 años con domicilio en la capital provincial que desapareció. Las autoridades no brindaron detalles de cuándo fue visto por última vez, pero si compartieron datos sobre qué vestimenta llevaba puesta y sus características físicas.

Según compartió información el Departamento Centro de Operaciones Policiales a LM Neuquén la denuncia para dar con su paradero ya fue radicada. En redes sociales la Policía compartió un flyer con su imagen y detalles para poder identificar al adolescente de 14 años.

Alerta NATI Neuquén 24-5-26 Flyer compartido por la Policía de Neuquén. Policía de Neuquén. Hasta el momento se sabe que el joven es de una contextura física media, mide 1.64 mts, de tez blanca, ojos marrones, cabello corto ondulados de color marrón. Al momento de su desaparición vestía un pullover amarillo, pantalón de jeans azul y zapatillas grises.

Sin embargo, la Policía no especificó el día en que fue visto por última vez ni el lugar, tampoco si llevaba su teléfono celular. Ante cualquier información pidieron comunicarse con la Fiscalía de Homicidios o bien con personal de la Comisaría 16° (299)-4192047.

Qué es el "Alerta Nati", el protocolo de búsqueda de Neuquén El nombre del sistema proviene del caso de Natalia Ciccioli, una nena de 12 años que desapareció el 16 de enero de 1994 en la ciudad de San Martín de los Andes. Ese día salió de su casa para ir al centro a tomar un helado con amigos y nunca más se supo nada de ella. A pesar de los operativos y las investigaciones, su paradero jamás fue esclarecido y el caso quedó como uno de los misterios más dolorosos de la provincia.

Natalia Ciccioli Natalia Ciccioli tenía 12 años cuando desapareció en 1994. La desaparición de la niña generó un fuerte impacto social y expuso las falencias que existían entonces en los protocolos de búsqueda, ya que en esa época muchas veces se esperaba hasta 48 horas para iniciar un operativo formal. Con el tiempo, ese caso impulsó la creación de la Ley 2.705, promulgada en 2010 en la provincia de Neuquén, que estableció el sistema "Alerta Nati" para difundir rápidamente la búsqueda de menores desaparecidos y evitar que se pierdan las primeras horas, consideradas claves para encontrarlos.