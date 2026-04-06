En medio de la disparada de precios, Argentina alcanzó un récord de producción de petróleo en febrero El país sostuvo en febrero niveles récord de extracción, con fuerte impulso del shale. La suba del crudo por el conflicto en Medio Oriente refuerza su rol como proveedor energético. Por + Seguir en







En medio de la disparada de precios, Argentina alcanzó un récord de producción de petroleo en febrero

La producción de petróleo en Argentina alcanzó los niveles récord de extracción en febrero, en un escenario internacional atravesado por conflictos geopolíticos que presionan al alza los precios de la energía. Según un relevamiento privado del sector, la extracción alcanzó los 874.000 barriles diarios, con una mejora interanual del 15,9%.

El desempeño se explica, en gran medida, por el avance de Vaca Muerta, que continúa consolidándose como el eje del crecimiento energético local. La formación concentra hoy más de dos tercios del petróleo producido en el país y más de la mitad del gas, con miles de pozos activos que sostienen el ritmo de expansión.

En ese esquema, la Cuenca Neuquina se afirma como el corazón productivo. Allí se origina la mayor parte del crudo nacional, con un salto significativo frente al mismo período del año pasado, lo que confirma el peso creciente de los desarrollos no convencionales dentro de la matriz energética.

El incremento de la actividad no solo amplía la oferta para el consumo interno, sino que también mejora las perspectivas de exportación en un contexto global que busca diversificar proveedores ante la incertidumbre.

Ese escenario externo está marcado por la escalada del conflicto en Medio Oriente, con epicentro en la tensión entre Estados Unidos e Irán. La situación impactó de lleno en los mercados: el Brent superó los 100 dólares y llegó a picos cercanos a los 119, niveles que no se observaban desde hace más de dos años.