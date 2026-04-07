7 de abril de 2026 Inicio
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Trump anunció un alto al fuego de dos semanas con Irán y puso como condición abrir el estrecho de Ormuz

A través de un mensaje publicado en la red social Truth, el presidente de Estados Unidos aseguró que están "muy avanzados en la negociación de un acuerdo definitivo" para la paz en Medio Oriente.

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Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes un alto al fuego de dos semanas con Irán, pero lo condicionó a que la República Islámica acepte "la apertura completa inmediata y segura del Estrecho de Ormuz".

El precio del crudo había alcanzado niveles récord en medio de la tensión en Medio Oriente.
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"Tras conversaciones con el Primer Ministro Shehbaz Sharif y el Mariscal de Campo Asim Munir de Pakistán, en las que me pidieron que detuviera el ataque esta noche contra Irán, y siempre que la República Islámica de Irán acepte la APERTURA COMPLETA, INMEDIATA y SEGURA del Estrecho de Ormuz, accedo a suspender los bombardeos y ataques contra Irán durante dos semanas", publicó el mandatario republicano en la red social Truth.

"¡Será un alto el fuego bilateral! El motivo es que ya hemos cumplido y superado todos los objetivos militares y estamos muy avanzados en la negociación de un Acuerdo definitivo sobre la PAZ a largo plazo con Irán y la PAZ en Oriente Medio", agregó Trump.

El presidente de Estados Unidos explicó que recibió "una propuesta de 10 puntos de Irán" que, a su entender, "constituye una base viable para la negociación".

"Estados Unidos e Irán han acordado casi todos los puntos de controversia anteriores, pero dos semanas permitirán finalizar y concretar el Acuerdo. En nombre de los Estados Unidos de América, como Presidente, y también en representación de los países de Oriente Medio, es un honor que este problema de larga data esté cerca de resolverse", concluyó Trump.

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