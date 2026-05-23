"Soy prehistoria viviente": el Obelisco cumple 90 años y Mirtha Legrand recordó la inauguración El máximo monumento de la Ciudad celebra un nuevo aniversario de su creación y, hace un tiempo, la conductora confirmó que estuvo presente ese 23 de mayo de 1936. Agregar C5N en









Mirtha Legrand tenía apenas 9 años cuando sus padres la llevaron a presenciar el nacimiento del gigante de piedra. Imagen mejorada con IA/Redes Sociales

El Obelisco cumple 90 años este sábado: el icónico monumento quedó emplazado en el centro porteño el 23 de mayo de 1936 para conmemorar el cuarto centenario de la fundación de la Ciudad de Buenos Aires y, hace unos años, Mirtha Legrand sorprendió al recordar que estuvo presente en la inauguración.

"Soy prehistoria viviente", bromeó la conductora de El Trece en un ida y vuelta con Santiago del Moro, quien le preguntó si era cierto el mito de que estuvo en el momento fundacional de la obra del arquitecto Alberto Prebisch.

Lejos de esquivar la pregunta de su colega, "La Chiqui" recordó con nostalgia cómo fue ese día: "Nuestros padres nos trajeron a la inauguración del Obelisco en el 36. Me acuerdo perfectamente. Fue un acontecimiento".

Embed La famosa contó que en ese momento tenía 9 años y también recordó que fue testigo de la calle Corrientes angosta. Con humor, reconoció que le cuenta esta historia a su hija sobre su papel como testigo viviente de la historia argentina, pero Marcela Tinayre no le cree. La anécdota entre Legrand y Del Moro fue emitida el 18 de marzo de 2018 en La Noche de Mirtha.