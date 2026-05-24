24 de mayo de 2026 Inicio
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ANSES modificó el bono extra para jubilados de ANSES: cómo se cobra en mayo 2026

El refuerzo ahora se calcula de manera proporcional según los ingresos y deja afuera a quienes superen el tope fijado por el Gobierno.

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ANSES modificó el bono extra para jubilados de ANSES

ANSES modificó el bono extra para jubilados de ANSES

  • Administración Nacional de la Seguridad Social cambió el bono para jubilados.
  • El refuerzo deja de ser fijo y pasa a ser proporcional.
  • Algunos jubilados dejarán de cobrar el bono extra.
  • El nuevo esquema comenzó con el calendario de mayo 2026.

ANSES modificó el bono extra para jubilados de ANSES: la Administración Nacional de la Seguridad Social comenzó a aplicar cambios en el pago extra extraordinario para retirados y pensionados durante el tramo final del calendario de pagos de este mes. ¿Cómo se cobra en mayo 2026?

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A partir de ahora, el refuerzo deja de ser fijo y pasa a calcularse de manera proporcional según los ingresos de cada beneficiario. La medida impacta principalmente en quienes cobran haberes superiores a la jubilación mínima y modifica el esquema habitual del adicional previsional.

La medida alcanza únicamente a prestaciones previsionales y no incluye otros programas sociales o asignaciones administradas por Administración Nacional de la Seguridad Social.

Cómo cambió el bono para jubilados de ANSES en mayo 2026

Hasta las primeras semanas de mayo, los jubilados que cobraban la mínima percibían automáticamente el bono completo de $70.000. Sin embargo, desde el inicio del cronograma para haberes superiores, Administración Nacional de la Seguridad Social activó un sistema variable que reduce el refuerzo de manera gradual a medida que aumentan los ingresos previsionales.

De esta manera:

  • jubilados con ingresos más bajos continúan cobrando el bono completo;
  • quienes superan la mínima reciben un adicional menor;
  • los haberes que exceden el tope establecido dejan de percibir el extra.
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Así se calcula el bono extra para jubilados de ANSES

El nuevo esquema busca que ningún jubilado supere el límite fijado por el Gobierno nacional, establecido en $463.250,17.

Actualmente:

  • quienes cobran la mínima de $393.250,17 reciben el refuerzo total de $70.000;
  • un jubilado con haber de $400.000 cobra aproximadamente $63.250 extra;
  • quienes perciben $420.000 reciben un adicional cercano a $43.250.

El bono disminuye progresivamente hasta desaparecer por completo cuando el haber supera el tope definido por el organismo previsional. Con el nuevo sistema, aquellas personas cuyos ingresos ya superen los $463.250,17 quedan excluidos automáticamente del refuerzo extraordinario.

anses cronograma cobro aguinaldo

Cuándo cobran los jubilados de ANSES en mayo 2026

El cronograma para jubilados con haberes superiores a la mínima quedó organizado de la siguiente manera:

  • DNI terminados en 0 y 1: viernes 22 de mayo;
  • DNI terminados en 2 y 3: martes 26 de mayo;
  • DNI terminados en 4 y 5: miércoles 27 de mayo;
  • DNI terminados en 6 y 7: jueves 28 de mayo;
  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 29 de mayo.

El lunes 25 de mayo no habrá actividad bancaria por el feriado nacional de la Revolución de Mayo.

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