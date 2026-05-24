24 de mayo de 2026 Inicio
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La inesperada decisión de una leyenda de la NBA que fue compañero de Manu Ginóbili

Una estrellas del básquet mundial sorprendió a los fanáticos durante el tercer juego entre San Antonio Spurs y Oklahoma City Thunder al aparecer con un look completamente distinto al que mantuvo durante toda su carrera.

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La increíble decisión estética de una leyenda de la NBA que fue compañero de Manu Ginóbili
La increíble decisión estética de una leyenda de la NBA que fue compañero de Manu Ginóbili

Una de las figuras más emblemáticas de la historia de la NBA volvió a llamar la atención, aunque esta vez no fue por una jugada, un récord o un análisis técnico. El ex jugador Tim Duncan sorprendió al mundo del básquet durante el tercer partido de la final de la Conferencia Oeste entre los San Antonio Spurs y Oklahoma City Thunder al mostrarse con un inesperado cambio estético: apareció con largas rastas, una imagen muy alejada de la que construyó durante su etapa como jugador profesional.

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La presencia de Duncan en el estadio rápidamente se convirtió en uno de los temas más comentados entre los fanáticos. Durante casi dos décadas en la NBA mantuvo una imagen prácticamente inalterable: pelo corto, prolijo y un perfil siempre asociado a la sobriedad y la discreción. Su nuevo look provocó sorpresa justamente porque rompe con esa identidad visual que lo acompañó a lo largo de toda su carrera.

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Las rastas consisten en mechones de cabello entrelazados de manera natural o mediante distintas técnicas. A lo largo de la historia adquirieron diferentes significados culturales y espirituales. En algunas tradiciones africanas y movimientos como el rastafarismo representan identidad, conexión espiritual, resistencia cultural o expresión personal. Con el paso del tiempo también se transformaron en una elección estética adoptada en distintos ámbitos y culturas.

Mientras Duncan acaparó miradas fuera de la cancha, la acción dentro del rectángulo dejó una noticia importante: Oklahoma City Thunder se quedó con el tercer encuentro al imponerse por 123-108 sobre San Antonio y tomó ventaja de 2-1 en la serie de playoffs. El cuarto partido se disputará este domingo desde las 21, nuevamente en San Antonio.

Duncan construyó una carrera que lo convirtió en una de las máximas referencias de la historia de los Spurs y de la NBA. Se desempeñó como ala-pívot y también como pívot, dominando ambas posiciones durante años. Ganó cinco anillos de campeón, cuatro de ellos junto a Manu Ginóbili, y además conquistó dos premios al Jugador Más Valioso de la NBA (MVP).

Su legado también incluye tres premios al MVP de las Finales, diez presencias en el mejor quinteto de la liga y otras tres en el segundo equipo ideal. A eso se suman 15 participaciones en el All-Star Game, cifras que terminaron por consolidarlo como una de las figuras más influyentes y exitosas que pasaron por el básquet estadounidense.

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