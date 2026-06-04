4 de junio de 2026 Inicio
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Estados Unidos ofreció asistencia médica y alimentaria a Bolivia ante la persistencia de los bloqueos

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, mantuvo una llamada telefónica este jueves con el presidente Rodrigo Paz Pereira. Horas antes, el mandatario boliviano había anunciado a su nuevo ministro de Defensa y un proyecto de ley para "fortalecer" a las Fuerzas Armadas.

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Rodrigo Paz Pereira y Donald Trump.

Rodrigo Paz Pereira y Donald Trump.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, prometió este jueves durante una llamada telefónica al presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, que su país le proporcionará mayor asistencia médica y alimentaria ante los bloqueos de rutas realizados por manifestantes que exigen su renuncia.

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"El secretario señaló que Estados Unidos intensificará la asistencia de emergencia y el apoyo logístico a Bolivia para ayudar a quienes enfrentan una grave escasez de alimentos y medicamentos debido a los bloqueos ilegales de rutas destinados a desestabilizar la sociedad boliviana", declaró el Departamento de Estado en un comunicado.

Rubio llamó al presidente para "reafirmar el compromiso inquebrantable de Estados Unidos de apoyar la democracia boliviana y al gobierno de Paz en la reconstrucción del país tras 20 años de políticas socialistas fallidas". Además, según el comunicado, analizaron la "situación actual en Bolivia y compartieron prioridades para promover la seguridad y la estabilidad en toda la región".

En paralelo, Estados Unidos mantiene el bloqueo energético a Cuba y sumó un bloqueo financiero al Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba (MINFAR), al Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), al Amistur Cuba S.A., al Comité para la Defensa de la Revolución (CDR) y a la Minera La Victoria S.A.

"Los bancos extranjeros y otras empresas que proporcionen servicios a estas entidades deben congelar esas actividades", afirmó Rubio en X horas después de hablar con Paz Pereira, y sentenció: "La Administración Trump ya no tolerará regímenes marxistas radicales en nuestro hemisferio que busquen amenazar la seguridad de Estados Unidos y participar en operaciones de influencia para exportar su 'revolución' venenosa y malvada a nuestro país y al resto del mundo".

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Rodrigo Paz Pereira cambió el ministro de Defensa y anunció un proyecto para "fortalecer" las Fuerzas Armadas

El presidente de Bolivia le tomó juramento este miércoles al nuevo ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, quien reemplaza a Marcelo Salinas tras su renuncia al cargo. En el mismo acto, anunció el envío de un proyecto de ley al Congreso para "fortalecer a la Policía boliviana y a las Fuerzas Armadas para el restablecimiento del tránsito en carreteras y el abastecimiento de insumos vitales para la población".

El proyecto busca establecer un marco legal para que las Fuerzas Armadas y la Policía actúen en situaciones de conmoción interna bajo criterios que el Gobierno define como "humanitarios". Entre ellos figura el traslado de alimentos, combustibles, medicamentos y pacientes.

Embed - Bolivia tv Oficial on Instagram: " El Gobierno envió al Legislativo un proyecto de ley para reglamentar la aplicación de un Programa de Acción Humanitaria, informó el presidente Rodrigo Paz. La normativa tendrá el objetivo de fortalecer a la Policía Boliviana y a las Fuerzas Armadas para el restablecimiento del tránsito en carreteras y el abastecimiento de insumos vitales para la población. 03/06/2026 #SiempreBolivia #gobierno #btvinforma #btv"
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El viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes, explicó que el nuevo proyecto busca dar respaldo legal a las actuaciones de militares y policías dentro del marco constitucional. "No son medidas de excepción como las que se tuvo en períodos de dictadura o incluso en períodos democráticos, donde el objetivo era sancionar a la población, era encarcelar. Aquí el objetivo principal es dar un alivio humanitario", detalló.

El funcionario también sostuvo que no puede repetirse una situación en la que personas mueran por falta de atención médica debido a los bloqueos, ni que los transportistas permanezcan "prácticamente sobreviviendo" en rutas cortadas desde el 6 de mayo.

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