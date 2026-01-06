6 de enero de 2026 Inicio
Donald Trump volvió a referirse públicamente a la captura de Nicolás Maduro, pero esta vez el foco de sus declaraciones estuvo puesto en los manifestantes que se movilizaron en Nueva York para repudiar la operación militar de Estados Unidos. Desde Washington, el mandatario descalificó a quienes participaron de las protestas y los definió como las personas “más feas” que vio “en su vida”.

Donald Trump y Nicolás Maduro.
Tras la detención de Maduro, ahora Estados Unidos afirmó que el Cártel de los Soles no es una "organización real"

Desde el sábado, la ciudad de Nueva York se convirtió en el principal escenario de rechazo a la ofensiva estadounidense. Las manifestaciones se concentraron frente al Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, donde se escucharon consignas contra la intervención militar y los cambios de régimen en América Latina.

Trump minimizó esas expresiones y buscó desacreditarlas. “Venezuela, todo el mundo manifestándose contento, salvo en Nueva York. ¿Pero de dónde ha salido esta gente?”, afirmó, antes de insistir en que se trató de protestas organizadas. “Estaban todos pagados, no sabían ni de qué hablaban”, sostuvo.

El presidente también volvió a confrontar con los medios de comunicación, a los que acusó de tergiversar los hechos y de carecer de credibilidad. “Es muy difícil imaginar cómo la prensa puede estar en contra de esto, si es de sentido común”, señaló, y aseguró que la cobertura sobre su gestión es mayoritariamente negativa.

Donald Trump apuntó contra Nicolás Maduro: "Mató a millones de personas"

Luego de la primera audiencia en el tribunal federal de Manhattan, en la que Nicolás Maduro se declaró no culpable por los cuatro cargos, entre ellos por narcotráfico, Donald Trump habló sobre el expresidente de Venezuela y lo acusó de matar y torturar a "millones de personas".

Ante los republicanos en la Cámara de Representantes, el presidente de Estados Unidos brindó un extenso discurso donde habló sobre el ataque que el país realizó en territorio venezolano y arrestó a Nicolás Maduro.

"Él es un tipo violento, se sube allí y trata de imitar mi baile. Es un hombre violento y ha matado a millones de personas. Tiene una cámara de tortura en el centro de Caracas", sentenció Trump.

Eso no es todo, sino que brindó detalles sobre el operativo que se realizó para poder capturar al expresidente: "Se cortó la electricidad en casi todo el país, fue entonces cuando supieron que había un problema. Las únicas personas con luz eran las que tenían velas", afirmó.

Durante la operación "Resolución Absoluta" confirmó que participaron 152 aviones y remarcó que "EEUU volvió a probar que tiene el Ejército más importante del mundo".

Por último, Trump subrayó que "no hubo muertos del lado estadounidense. La mayoría de los muertos fueron cubanos", que según su versión cumplían funciones de apoyo y seguridad.

