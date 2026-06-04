Medio Oriente: Israel y Líbano acordaron una tregua bajo una condición clave

El entendimiento fue anunciado por el gobierno de Donald Trump y se formalizó en una declaración conjunta del Departamento de Estado.

Una de las imágenes de los bombardeos entre Israel y Líbano.

Israel y Líbano alcanzaron un acuerdo preliminar para implementar un alto el fuego tras una ronda de negociaciones impulsada por Estados Unidos en Washington. La iniciativa busca contener la tensión en la frontera común y podría convertirse en un paso relevante dentro de un proceso diplomático más amplio que involucra también a Irán.

El anuncio fue realizado por la administración de Donald Trump y quedó plasmado en una declaración conjunta difundida por el Departamento de Estado estadounidense. Según el documento, la vigencia de la tregua estará sujeta al cumplimiento de una serie de compromisos, principalmente el cese de las acciones armadas de Hezbollah y el repliegue de sus combatientes de las zonas ubicadas al sur del río Litani.

La propuesta norteamericana también contempla la creación de áreas de seguridad administradas exclusivamente por las Fuerzas Armadas libanesas. El objetivo es limitar la presencia de grupos armados no estatales y reducir el riesgo de nuevos enfrentamientos en una de las fronteras más sensibles de la región.

Los negociadores consideran que cualquier incumplimiento de esos compromisos podría derivar en una nueva escalada de violencia , en un contexto que ya estuvo marcado por múltiples episodios de enfrentamientos durante los últimos meses.

La Casa Blanca presentó el acuerdo como parte de una estrategia regional más amplia orientada a disminuir los niveles de confrontación en Medio Oriente y generar condiciones favorables para retomar el diálogo con Irán.

Las autoridades iraníes habían manifestado previamente que cualquier avance significativo en las conversaciones con Estados Unidos requería una disminución de la presión militar sobre Hezbollah y una reducción de los combates en territorio libanés, donde el movimiento actúa como uno de sus principales aliados regionales.

Como parte de la hoja de ruta acordada, las delegaciones prevén retomar las conversaciones durante la semana del 22 de junio con la intención de avanzar hacia compromisos más amplios en materia política y de seguridad.

El objetivo final es establecer mecanismos que permitan consolidar una mayor estabilidad en la frontera entre ambos países, aunque las partes reconocen que la situación continúa siendo extremadamente delicada.