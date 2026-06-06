Velorio del Indio Solari: cómo llegar al Parque Domínico El último adiós al exlíder de Patricio Rey y Los Redonditos de Ricota se llevará a cabo el domingo desde las 11. Está emplazado sobre la Avenida Bartolomé Mitre 5.000, con acceso a varias líneas de colectivos y trenes. Por Agregar C5N en









El músico falleció a los 77 años.

El polideportivo Gatica, emplazado en el Parque Domínico de Avellaneda es el lugar elegido para llevar a cabo el velorio público de Carlos Alberto "Indio" Solari, que el viernes falleció a sus 77 años. El multitudinario último adiós comenzará el domingo a las 11, aunque aún se espera la confirmación oficial por parte de la familia del artista.

"Me confirman que la despedida popular a Indio Solari va a ser en el polideportivo Gatica, en la ciudad de Avellaneda. Ya desde ayer se especulaba con que se podía ocurrir esta situación. El polideportivo está sobre la Avenida Mitre, en un parque popularmente conocido como Parque Domínico, se llama Parque de los Trabajadores", informó en un primer momento el periodista Fernando Soriano en comunicación con Natalia Paratore en el programa Divino Tesoro por C5N.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/C5N/status/2063284249361309908&partner=&hide_thread=false AHORA | La despedida al Indio Solari: será en el Parque Domínico de Avellaneda.



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Luego explicó detalló que el predio "es un lugar bastante cómodo, está entre dos avenidas importantes como Ramón Franco y Mitre, entiendo que por lo que me dicen y a la espera de la confirmación oficial, que parte de Mitre va a estar cerrada y vallada. Los accesos, hasta donde me dijeron, van a ser sobre Ramon Franco. Está muy cerca de la estación Villa Dominico del Tren Roca. Es decir, los accesos son múltiples, llegan muchas líneas de colectivos de Capital, Zona Sur, etc".

Se espera un amplio operativo de seguridad con más de 1.500 efectivos. En la primera hora del sábado en las cercanías al predio ya comenzaron a visualizarse una gran cantidad de patrulleros y camiones que trasladaban vallas para dar comienzo a la organización formal del velorio.

polideportivo gatica interior El interior del Microestadio Gatica donde se llevará a cabo el velatorio del Indio Solari. El lugar, denominado formalmente Parque Los Derechos del Trabajador es un predio que cuenta con aproximadamente 10 hectáreas, donde hay natatorios, espacios verdes y pista de atletismo olímpica. Su gran amplitud favorecería la organización de la gente que va ir a despedir al Indio. De todas maneras, será el interior del Microestadio José María Gatica es el lugar elegido para que esté ubicado el féretro con el cuerpo del artista. Cómo trasladarse al Parque Domínico para el velatorio del Indio Solari Accesos vehiculares Desde Capital Federal / Norte: cruzando por el Puente Pueyrredón , se puede tomar la Av. Bartolomé Mitre hasta la altura mencionada.

Desde el Sur (Quilmes / Berazategui): se puede agarrar la Av. Mitre en sentido norte hacia Avellaneda.

Por Autopista: desde la Autopista Buenos Aires - La Plata, se puede bajar en la salida de Wilde o Avellaneda, y desde allí conectar con Mitre hacia la altura de Villa Domínico. Transporte Público Líneas de colectivo 17, une Recoleta / Palermo con Wilde (pasa por la puerta).

22, conecta Retiro / Constitución con Quilmes.

24, viene desde Villa del Parque / Abasto y llega hasta Wilde (Ramal por Mitre).

85, recorre desde Ciudadela / Ramos Mejía hasta el Balneario de Quilmes.

98, conecta Once / Constitución con Quilmes / Berazategui (los ramales que van por Mitre).

148, une Constitución con Florencio Varela / Solano.

159, conecta el Correo Central / Constitución con Berazategui / Quilmes (Ramal 1 o "x Mitre").

178, une Nueva Pompeya / Zeballos.

295, línea local que conecta Lanús con la Estación de Wilde. Tren (Línea Roca) Trenes La opción es el Tren Roca (Ramal La Plata o Vía Circuito) partiendo desde Constitución. Estación Villa Domínico: Queda a unas 9 o 10 cuadras hacia el lado de las vías.

Estación Wilde: Queda aproximadamente a 1,5 km (unas 15 cuadras), desde donde se puede tomar cualquiera de los colectivos mencionados arriba sobre Av. Mitre. NOTA EN DESARROLLO.-