La pareja fue mediática y no quedó fuera del ojo de la polémica durante el tiempo que compartieron juntos. Sin embargo, ambos fueron respetuosos en sus posteos en redes sociales, donde aclararon los motivos.

Kenia Os y Peso Pluma confirmaron su separación después de dos años de relación. Ambos artistas compartieron un comunicado en conjunto para avisarles a sus seguidores que ya no se encuentran juntos. Esto ocurre después de semanas de especulaciones, y comentarios en redes sociales.

La cantante mexicana autora de "Malas Decisiones", conocida como Kenia Guadalupe Flores Osuna , compartió un posteo después de que varios medios y fanáticos compartieran videos de ella llorando en el escenario y lo relacionaran con una ruptura.

"A través de este medio, queremos compartirles que hemos decidido concluir nuestra relación, la cual termina con amor, respeto y en los mejores términos. Siempre hemos priorizado nuestra privacidad e integridad como personas y agradecemos profundamente el cariño recibido a lo largo de este tiempo. Agradecemos que respeten nuestra decisión y privacidad durante este momento personal. Gracias, Kenia y Hassan", dice el comunicado.

Ambos confirmaron su relación un 14 de febrero de 2025 al compartir una imagen de ellos juntos en redes. Sin embargo, el acercamiento entre ambos surgió meses atrás cuando realizaron un tema entre ambos llamado “Tommy & Pamela”. La relación mantuvo en vilo a los fanáticos y las fanáticas de ambos.

Screen separación

Anteriormente Peso Pluma mantuvo una breve relación con la cantante argentina Nicki Nicole que terminó de forma abrupta y en medio de un escándalo cuando se viralizó un video del cantante mexicano junto a otra mujer. La infidelidad de Peso Pluma causó tanto revuelo que Nicki terminó confirmando la separación en redes sociales con un breve comunicado a sus fans.

"El respeto es parte necesario del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuida y no hay respeto... Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar", expresó en su momento la cantante rosarina.