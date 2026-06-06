Velatorio del Indio Solari: cómo será el operativo de seguridad en el último adiós El Ministerio de Seguridad bonaerense desplegará efectivos, vallados y postas sanitarias para recibir a los miles de fanáticos que se acercarán para despedir al ícono del rock nacional. La ceremonia se realizará este domingo desde las 11 en el Parque Domínico. Por Agregar C5N en









El Indio Solari será despedido en el Parque Domínico de Avellaneda.

El Ministerio de Seguridad bonaerense informó cómo se desarrollará el amplio operativo durante el velatorio del ícono del rock nacional Carlos Alberto "Indio" Solari, que se realizará este domingo desde las 11 en el Parque Domínico de Avellaneda luego de su muerte el viernes a los 77 años. Su familia informó que no está definido hasta cuándo será la ceremonia, ya que se esperan miles de fanáticos para despedirlo.

Fuentes del Ministerio de Seguridad bonaerense respondieron ante la consulta de C5N sobre el despliegue por la ceremonia para despedir al líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, por la cual se esperan miles de fanáticos. En este marco, desde la cartera señalaron que habrá "efectivos de la Policía de la provincia de Buenos Aires, personal de la Superintendencia de Cuerpo, apoyo del Grupo Motorizado, agentes de tránsito y postas sanitarias en el lugar".

Mapa de cortes Indio Solari Habrá un importante operativo de seguridad en la despedida del Indio Solari. X (@Kicillofok) En tal sentido, precisaron las vías de acceso al predio. "Se informa que el ingreso peatonal se podrá realizar por el corredor habilitado. Se podrá acceder desde Av. Bartolomé Mitre y calle San Lorenzo hacia Darwin para ingresar al Polideportivo", expresaron.

También informaron las ubicaciones para recibir ayuda médica y se refirieron a las sugerencias: "Para asistencia médica habrá postas sanitarias en la intersección de las calles Av. Bartolomé Mitre y Darwin; Av. Bartolomé Mitre y Armenia; Av. Bartolomé Mitre y Sadi Carnot. Se recomienda a los concurrentes respetar los corredores de circulación, contenciones y vallas de seguridad para evitar aglomeraciones en los accesos, concurrir con tiempo para un ingreso fluido".

Mapa operativo Indio Solari Habrá un importante operativo por la despedida del Indio Solari. X (@Kicillofok)

En tanto, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, adelantó en diálogo con La Voz de la Calle por C5N que "habrá que caminar bastante y hacer una fila larga. Va a haber pantallas y canciones. En el operativo tendremos entre 8.000 y 10.000 personas, que harán distintas funciones". "Pedimos a la comunidad que sea con mucho respeto. Los vecinos de Avellaneda están ofreciendo su casa para recibir a los amigos del Indio, a quienes les pedimos que sean respetuosos de los vecinos de Avellaneda", agregó en esta línea. Cómo trasladarse al Parque Domínico para el velatorio del Indio Solari Accesos vehiculares Desde Capital Federal / Norte: cruzando por el Puente Pueyrredón , se puede tomar la Av. Bartolomé Mitre hasta la altura mencionada.

Desde el Sur (Quilmes / Berazategui): se puede agarrar la Av. Mitre en sentido norte hacia Avellaneda.

Por Autopista: desde la Autopista Buenos Aires - La Plata, se puede bajar en la salida de Wilde o Avellaneda, y desde allí conectar con Mitre hacia la altura de Villa Domínico. Transporte Público Líneas de colectivos 17, une Recoleta / Palermo con Wilde (pasa por la puerta).

22, conecta Retiro / Constitución con Quilmes.

24, viene desde Villa del Parque / Abasto y llega hasta Wilde (Ramal por Mitre).

85, recorre desde Ciudadela / Ramos Mejía hasta el Balneario de Quilmes.

98, conecta Once / Constitución con Quilmes / Berazategui (los ramales que van por Mitre).

148, une Constitución con Florencio Varela / Solano.

159, conecta el Correo Central / Constitución con Berazategui / Quilmes (Ramal 1 o "x Mitre").

178, une Nueva Pompeya / Zeballos.

295, línea local que conecta Lanús con la Estación de Wilde. Tren (Línea Roca) Trenes La opción es el Tren Roca (Ramal La Plata o Vía Circuito) partiendo desde Constitución. Estación Villa Domínico: Queda a unas 9 o 10 cuadras hacia el lado de las vías.

Estación Wilde: Queda aproximadamente a 1,5 km (unas 15 cuadras), desde donde se puede tomar cualquiera de los colectivos mencionados arriba sobre Av. Mitre.