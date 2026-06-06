Crece el brote de ébola en el Congo: al menos 82 muertos y 452 contagios confirmados Las autoridades del país africano confirmaron que aumentaron los casos en la localidad Mongbwalu. Días atrás, la OMS elevó el nivel de riesgo dentro del país a la categoría de "muy alto". Por Agregar C5N en









Crecen los casos de ébola en el Congo. Télam

El Ministerio de Salud de la República Democrática del Congo confirmó que el número de muertos por ébola aumentó a 82 y que se reportaron al menos 452 contagios confirmados en el norte y el noreste del país, el epicentro está ubicado en la localidad minera de Mongbwalu.

Además, en un boletín compartido por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) informaron que en tan solo un día, desde el jueves al viernes, se reportaron 21 muertos y 71 casos nuevos. En esa línea añadieron que la enfermedad avanza en "una transmisión comunitaria rápida y continuada".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Reuters/status/2063197958330261679&partner=&hide_thread=false Workers in the Democratic Republic of Congo built new facilities at a hospital in Bunia to meet the need posed by the latest Ebola virus outbreak pic.twitter.com/4jUowBbnvC — Reuters (@Reuters) June 6, 2026

Al menos 258 pacientes están "hospitalizados o en aislamiento" y son 8 las personas curadas. En esa línea, el país es fronterizo con Uganda, donde ya detectaron 19 casos y dos muertes, a raíz de esto el Gobierno de Uganda decidió cerrar la frontera el pasado 27 de mayo.

Las autoridades sanitarias enfrentan obstáculos adicionales debido al escenario de violencia e inestabilidad que atraviesan las provincias de Ituri y Kivu del Norte, donde también se expandieron los contagios. Los enfrentamientos armados de los últimos meses provocaron el desplazamiento de más de 100.000 personas y afectaron el funcionamiento de centros médicos.