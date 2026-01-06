6 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

La ONU cuestionó el bombardeo de Estados Unidos a Venezuela: "Los Estados no deben usar la fuerza para sus demandas políticas"

El organismo internacional aseguró que durante la operación militar del país norteamericano se vulneraron principios centrales del Derecho Internacional.

Por
La ONU cuestionó el bombardeo de Estados Unidos a Venezuela.

La ONU cuestionó el bombardeo de Estados Unidos a Venezuela.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) criticó duramente al ataque de Estados Unidos contra Venezuela, que derivó en la detención y captura de Nicolás Maduro. El ente internacional, a través del Alto Comisionado, Volker Turk, expresó su profunda preocupación y rechazó las justificaciones argumentadas por el país estadounidense.

El Ministerio de Salud anunció que se enviará ayuda médica.
Te puede interesar:

Brasil enviará ayuda médica a Venezuela tras los ataques de Estados Unidos

"La operación militar estadounidense en Venezuela socava un principio fundamental del derecho internacional: los Estados no deben usar la fuerza para promover sus reivindicaciones territoriales o demandas políticas", comentó Turk mediante su vocera Ravina Shamdasani.

En esa misma línea, desde la ONU afirmaron que "Estados Unidos ha justificado su intervención alegando el prolongado y atroz historial de Derechos Humanos del Gobierno venezolano, pero la rendición de cuentas por las violaciones de Derechos Humanos no puede lograrse mediante una intervención militar unilateral que viola el Derecho Internacional".

Shamdasani aseguró que "el pueblo venezolano merece rendición de cuentas mediante un proceso justo y centrado en las víctimas porque los derechos han sido violados durante mucho tiempo" y opinó que "Venezuela necesita sanar".

ONU

La operativa militar en Caracas provocó un profundo estado de alerta en el ente de derechos humanos debido a la cantidad de protestas, saqueos y tiroteos, por lo que señalaron: "Tememos que la inestabilidad actual y una mayor militarización del país a causa de la intervención estadounidense solo empeoren las cosas".

Es por ello que desde la ONU reiteraron su reclamo y llamaron "a garantizar el respeto total del Derecho Internacional, incluidos los derechos humanos" mientras que afirmó que "el futuro de Venezuela debe ser determinado únicamente por el pueblo venezolano, con el total respeto a los derechos humanos, incluido el derecho a la autodeterminación y la soberanía sobre la vida y los recursos".

Brasil enviará ayuda médica a Venezuela tras los ataques de Estados Unidos

El Ministerio de Salud de Brasil anunció que asistirá a Venezuela con equipos y medicamentos esenciales para pacientes que necesitan tratamiento de diálisis tras la destrucción de un centro de distribución de insumos médicos por el bombardeo de Estados Unidos que derivó en la captura de Nicolás Maduro.

La decisión fue comunicada por el ministro de Salud brasileño, Alexandre Padilha, quien remarcó que la asistencia responde a un compromiso humanitario y a la necesidad de resguardar la salud pública a nivel regional.

“Estamos trabajando para movilizar, a través de la estructura del SUS (Sistema Único de Salud) y en conjunto con empresas privadas, insumos y medicamentos para diálisis que serán enviados al pueblo venezolano, luego de que su centro de distribución fuera atacado”, señaló Padilha durante una conferencia de prensa, según consignaron medios locales.

El funcionario detalló que en Venezuela hay alrededor de 16.000 personas que dependen de tratamientos de diálisis, una cifra que equivale a cerca del 10% de los pacientes que reciben este tipo de atención en Brasil, donde el sistema público asiste a casi 170.000 personas.

Padilha recordó además que la cooperación sanitaria entre ambos países es estrecha, Durante la pandemia de Covid-19, Venezuela suministró 135.000 metros cúbicos de oxígeno a los hospitales de Manaos, en medio de una grave escasez que ponía en riesgo la vida de miles de brasileños. “No podemos olvidar que, cuando Manaos sufrió el colapso del oxígeno, Venezuela ayudó a salvar vidas en Brasil”, subrayó.

El ministro insistió en que la iniciativa no se limita a un gesto solidario, sino que también responde a una lógica de responsabilidad compartida en la región. “Si no ayudamos, terminamos siendo los más afectados, porque compartimos frontera y cualquier crisis sanitaria en Venezuela impacta rápidamente en el sistema de salud brasileño”, afirmó.

El plan prevé el envío de insumos médicos, equipamiento especializado y personal de salud, con la posibilidad de ampliar el despliegue de profesionales si la situación lo demanda. “Desde el inicio estamos preparados para reforzar la asistencia y aumentar el número de trabajadores sanitarios si fuera necesario”, aseguró.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Reapareció Diosdado Cabello y dejó un mensaje.

Diosdado Cabello reapareció en Caracas y dejó una advertencia tras la captura de Maduro: "Traidores nunca"

La dirigente comentó que planea volver a Venezuela lo antes posible.

Corina Machado le agradeció a Trump por la captura de Maduro y anunció que planea regresar a Venezuela

Maduro volverá a declarar ante la Justicia.

Tras declararse no culpable, cuándo vuelve a presentarse Maduro ante la Justicia de Estados Unidos

tiroteos en caracas: los videos mas impactantes de la tension en los alrededores del palacio de miraflores

Tiroteos en Caracas: los videos más impactantes de la tensión en los alrededores del Palacio de Miraflores

play

Tiroteos, detonaciones y tanquetas en los alrededores del Palacio de Miraflores

Ataque de Estados Unidos a Venezuela para capturar a Nicolás Maduro.

La intervención militar de Estados Unidos en Venezuela causó al menos 80 muertes, según The New York Times

Rating Cero

Si los rumores se confirman, el equipo podría integrarse definitivamente en la línea temporal principal, compartiendo escenario con Vengadores y mutantes en un universo “reiniciado”.

Marvel apuesta a Los 4 fantásticos 2 y ya tiene una pieza fundamental: de quien se trata

Virginia Demo ingresó a Cuestión de Peso.

Quién es la figura de Gran Hermano que se unió a Cuestión de Peso

Siciliani mostró su nuevo look relajado y natural durante sus vacaciones en Brasil.

La impresionante transformación de Griseda Siciliani: un look distinto para sus vacaciones en Brasil

Nuevo estreno furor de Netflix.
play

Esta serie argentina se estrenó en Netflix, tiene a dos actrices muy famosas y es lo más visto del momento: como se llama

Daniela Christiansson y Maxi López con su hija Elle
play

Daniela Christiansson, la prometida de Maxi López, reveló porqué mantiene "cierta distancia" con Wanda Nara

Buena noticias para los fanáticos de Stranger Things: confirman documental de la última temporada

Buenas noticias para los fanáticos de Stranger Things: confirman documental de la última temporada

últimas noticias

Si los rumores se confirman, el equipo podría integrarse definitivamente en la línea temporal principal, compartiendo escenario con Vengadores y mutantes en un universo “reiniciado”.

Marvel apuesta a Los 4 fantásticos 2 y ya tiene una pieza fundamental: de quien se trata

Hace 7 minutos
La historia de Richard Ramírez, el asesino que marcó la historia estadounidense

Era conocido como el acechador nocturno, fue culpable de más de 15 asesinatos y se casó en prisión con una fanática: quien es

Hace 16 minutos
Nestlé hizo un retiro voluntario y preventivo de varios lotesde fórmulas lácteas en polvo

Retiraron del mercado una leche de fórmula para bebés por contener una peligrosa bacteria

Hace 19 minutos
Virginia Demo ingresó a Cuestión de Peso.

Quién es la figura de Gran Hermano que se unió a Cuestión de Peso

Hace 22 minutos
Autoridades señalaron que aún se desconocen cómo se originó el incendio en el geriátrico

Tragedia en un geriátrico de Olavarría: dos fallecidos y 37 heridos en un incendio

Hace 26 minutos