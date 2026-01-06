Donald Trump apuntó contra Nicolás Maduro: "Mató a millones de personas"

El presidente de Estados Unidos se manifestó contra el exmandatario de Venezuela, en el marco de una reunión de los representantes del Partido Republicano.

Luego de la primera audiencia en el tribunal federal de Manhattan , en la que Nicolás Maduro se declaró no culpable por los cuatro cargos, entre ellos por narcotráfico, Donald Trump habló sobre el expresidente de Venezuela y lo acusó de matar y torturar a "millones de personas".

Ante los republicanos en la Cámara de Representantes, el presidente de Estados Unidos brindó un extenso discurso donde habló sobre el ataque que el país realizó en territorio venezolano y arrestó a Nicolás Maduro.

"Él es un tipo violento, se sube allí y trata de imitar mi baile. Es un hombre violento y ha matado a millones de personas. Tiene una cámara de tortura en el centro de Caracas ", sentenció Trump.

Eso no es todo, sino que brindó detalles sobre el operativo que se realizó para poder capturar al expresidente: "Se cortó la electricidad en casi todo el país, fue entonces cuando supieron que había un problema. Las únicas personas con luz eran las que tenían velas", afirmó.

Durante la operación "Resolución Absoluta" confirmó que participaron 152 aviones y remarcó que " EEUU volvió a probar que tiene el Ejército más importante del mundo".

Por último, Trump subrayó que "no hubo muertos del lado estadounidense. La mayoría de los muertos fueron cubanos", que según su versión cumplían funciones de apoyo y seguridad.

Cuándo vuelve a declarar Nicolás Maduro ante la Justicia de Estados Unidos

El expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, continúa detenido en Nueva York luego de ser capturado y el juez Alvin Hellerstein resolvió, luego de la primera audiencia en el tribunal federal de Manhattan, una nueva fecha para volver a enfrentar a la Justicia de Estados Unidos.

En sus primeras declaraciones, Maduro enfrentó cuatro cargos, entre los que se encuentra el narcotráfico, y se declaró no culpable. Allí aseguró que continúa como presidente de Venezuela y denunció que sufrió un secuestro en su casa de Caracas durante un operativo.

“No soy culpable, soy un hombre decente, sigo siendo el presidente de mi país. Soy un prisionero de guerra”, indicó el expresidente en español y aseguró que fue “secuestrado”. El juez interrumpió y expresó que “ya habrá ocasión de abordar todo esto”. La audiencia fue con traducción en simultáneo.

En la primera audiencia, llevada a cabo en un tribunal federal de Manhattan, Maduro llegó a la sala acompañado por su esposa, Cilia Flores, quien también fue detenida y está imputada en la misma causa. Ambos permanecen alojados desde el sábado en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, una prisión federal de máxima seguridad.

En tal sentido, sobre el final de la reunión, Hellerstein comunicó que la próxima audiencia se realizará el 17 de marzo. El expresidente venezolano enfrenta cargos que lo señalan como presunto líder de una organización criminal dedicada al narcotráfico y con vínculos con grupos que Washington considera terroristas. Flores, en tanto, es investigada por presuntas tareas de apoyo logístico y financiero a esa estructura.