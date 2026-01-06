6 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Donald Trump apuntó contra Nicolás Maduro: "Mató a millones de personas"

El presidente de Estados Unidos se manifestó contra el exmandatario de Venezuela, en el marco de una reunión de los representantes del Partido Republicano.

Por
El mandatario destacó el operativo realizado en Caracas.

El mandatario destacó el operativo realizado en Caracas.

Luego de la primera audiencia en el tribunal federal de Manhattan, en la que Nicolás Maduro se declaró no culpable por los cuatro cargos, entre ellos por narcotráfico, Donald Trump habló sobre el expresidente de Venezuela y lo acusó de matar y torturar a "millones de personas".

La ONU cuestionó el bombardeo de Estados Unidos a Venezuela.
Te puede interesar:

La ONU cuestionó el bombardeo de EEUU a Venezuela: "Los Estados no deben usar la fuerza para sus demandas políticas"

Ante los republicanos en la Cámara de Representantes, el presidente de Estados Unidos brindó un extenso discurso donde habló sobre el ataque que el país realizó en territorio venezolano y arrestó a Nicolás Maduro.

"Él es un tipo violento, se sube allí y trata de imitar mi baile. Es un hombre violento y ha matado a millones de personas. Tiene una cámara de tortura en el centro de Caracas", sentenció Trump.

Eso no es todo, sino que brindó detalles sobre el operativo que se realizó para poder capturar al expresidente: "Se cortó la electricidad en casi todo el país, fue entonces cuando supieron que había un problema. Las únicas personas con luz eran las que tenían velas", afirmó.

Por último, Trump subrayó que "no hubo muertos del lado estadounidense. La mayoría de los muertos fueron cubanos", que según su versión cumplían funciones de apoyo y seguridad.

Cuándo vuelve a declarar Nicolás Maduro ante la Justicia de Estados Unidos

El expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, continúa detenido en Nueva York luego de ser capturado y el juez Alvin Hellerstein resolvió, luego de la primera audiencia en el tribunal federal de Manhattan, una nueva fecha para volver a enfrentar a la Justicia de Estados Unidos.

En sus primeras declaraciones, Maduro enfrentó cuatro cargos, entre los que se encuentra el narcotráfico, y se declaró no culpable. Allí aseguró que continúa como presidente de Venezuela y denunció que sufrió un secuestro en su casa de Caracas durante un operativo.

“No soy culpable, soy un hombre decente, sigo siendo el presidente de mi país. Soy un prisionero de guerra”, indicó el expresidente en español y aseguró que fue “secuestrado”. El juez interrumpió y expresó que “ya habrá ocasión de abordar todo esto”. La audiencia fue con traducción en simultáneo.

maduro detenido

En la primera audiencia, llevada a cabo en un tribunal federal de Manhattan, Maduro llegó a la sala acompañado por su esposa, Cilia Flores, quien también fue detenida y está imputada en la misma causa. Ambos permanecen alojados desde el sábado en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, una prisión federal de máxima seguridad.

En tal sentido, sobre el final de la reunión, Hellerstein comunicó que la próxima audiencia se realizará el 17 de marzo. El expresidente venezolano enfrenta cargos que lo señalan como presunto líder de una organización criminal dedicada al narcotráfico y con vínculos con grupos que Washington considera terroristas. Flores, en tanto, es investigada por presuntas tareas de apoyo logístico y financiero a esa estructura.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Petro convocó a una marcha para defender la soberanía de Colombia, tras las amenazas de EEUU

La dirigente comentó que planea volver a Venezuela lo antes posible.

Corina Machado le agradeció a Trump por la captura de Maduro y anunció que planea regresar a Venezuela

Ataque de Estados Unidos a Venezuela para capturar a Nicolás Maduro.

La intervención militar de Estados Unidos en Venezuela causó al menos 80 muertes, según The New York Times

Donald Trump y Marco Rubio.

Marco Rubio explicó por qué EEUU no capturó más funcionarios venezolanos: "Conseguimos lo prioritario"

Polémico tuit del Departamento de Estado de Estados Unidos: Este es nuestro hemisferio

Polémico tuit del Departamento de Estado de Estados Unidos: "Este es nuestro hemisferio"

Maduro permanece detenido en el Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn.

¿Nicolás Maduro puede ser condenado a muerte en Estados Unidos?

Rating Cero

Telefe venció a El Trece en el debut de Benjamín Vicuña.

Guerra por el rating: la estrategia de Telefe para eclipsar el debut de Benjamín Vicuña en El Trece

Marvel confirmó el regreso de los X-Men a la saga.
play

¡Bomba! Marvel reveló un nuevo teaser de Avengers Doomsday: se confirma el regreso de los X-Men

El catálogo de Netflix se renueva constantemente, pero pocas veces una incorporación genera tanto revuelo emocional inmediato como esta. Se trata de Yo antes de ti, un drama romántico que, tras su exitoso paso por los cines en 2016.
play

Lo nuevo en Netflix: de qué se trata Yo antes de ti, el drama romántico que te dejará con lágrimas hasta el final

Morena Beltrán y Lucas Blondel están en pareja desde 2023.

La amorosa frase de Morena Beltrán tras comprometerse con Lucas Blondel

La película polaca que conquista corazones en Netflix. 
play

Está en Netflix, es una película romántica y emociona a todos de principio a fin

Si los rumores se confirman, el equipo podría integrarse definitivamente en la línea temporal principal, compartiendo escenario con Vengadores y mutantes en un universo “reiniciado”.

Marvel apuesta a Los 4 fantásticos 2 y ya tiene una pieza fundamental: de quien se trata

últimas noticias

China busca incentivar la natalidad.

Después de 30 años, China repuso los impuestos a los anticonceptivos para estimular la natalidad

Hace 9 minutos
Lionel Messi habló de su comparación con Maradona y arrojó una llamativa reflexión

Lionel Messi habló de su comparación con Maradona y arrojó una llamativa reflexión

Hace 27 minutos
Dolya ofrece sabores frutales y clásicos que no fallan. 

La heladería artesanal cerca de Buenos Aires para probar en el verano 2026: sorprende el limón con lavanda

Hace 43 minutos
Telefe venció a El Trece en el debut de Benjamín Vicuña.

Guerra por el rating: la estrategia de Telefe para eclipsar el debut de Benjamín Vicuña en El Trece

Hace 45 minutos
Cristina Kirchner se recupera de una operación de apendicitis.

Cristina agradeció el apoyo de la militancia, tras la operación de apendicitis: "Me hicieron llegar su cariño"

Hace 49 minutos