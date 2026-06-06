La despedida al Indio Solari: se confirmó dónde y cuándo será el velatorio público

Se espera que el último adiós sea un evento multitudinario donde asistirán miles de fanáticos de todas partes del país.

La autopsia del Indio Solari determinó que murió de un ACV hemorrágico.

El ícono del rock nacional y líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, Carlos Alberto Solari, falleció a los 77 años en su casa de Parque Leloir . El velatorio público para que miles de fanáticos se despidan será el domingo 7 de junio en el Polideportivo Gatica , sobre avenida Mitre al 5.000, en el Parque de los Trabajadores, Villa Domínico, Avellaneda a partir de las 11 .

El periodista de C5N, Fernando Soriano , confirmó la noticia durante una edición especial del programa "Divino Tesoro ", en una llamada telefónica con la conductora Natalia Paratore donde explicó que "la despedida popular a Indio Solari va a ser en el Polideportivo Gatica, en Avellaneda. Está ubicado sobre la Avenida Mitre sobre el Parque de los Trabajadores ".

AHORA | La despedida al Indio Solari: será en el Parque Domínico de Avellaneda. En vivo por #C5N y en https://t.co/9fxDe5JViU pic.twitter.com/n9Z7kwTm5M

" Me dijeron que será a partir de las 11 de la mañana, habrá que esperar a la confirmación oficial de la familia. Queda descartado Racing ", añadió el periodista. En el último posteo publicado por los allegados del músico en sus redes sociales, aclararon únicamente que el domingo será la despedida pero el lugar lo informarán durante la jornada del sábado "para dar tiempo a la gente que viene de lejos".

Se puede acceder al Polideportivo Gatica mediante el Tren Roca, Estación Villa Domínico y sino en colectivo las líneas que pasan por el lugar son 17, 22, 98, 148, 159, 178, 197 y 247.

Además, según informó el periodista de C5N Lautaro Maislin, el tránsito va a estar cortado en Avenida Mitre desde Darwin hasta Ramón Franco y vallada la vereda desde Darwin.El acceso será por su playón de estacionamiento y la salida por Avenida Mitre.

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Cómo es y dónde queda el Parque Domínico, el lugar elegido para el velatorio del Indio Solari

El Polideportivo Gatica está ubicado sobre la Avenida Mitre al 5.000, en la localidad de Villa Domínico, dentro del partido bonaerense de Avellaneda. Se encuentra justo al lado del Parque Los Derechos del Trabajador y del nuevo Natatorio Avellaneda Olímpica (NAO).

Cómo trasladarse al Parque Domínico para el velatorio del Indio Solari

Accesos vehiculares

Desde Capital Federal / Norte: cruzando por el Puente Pueyrredón , se puede tomar la Av. Bartolomé Mitre hasta la altura mencionada.

Desde el Sur (Quilmes / Berazategui): se puede agarrar la Av. Mitre en sentido norte hacia Avellaneda.

Por Autopista: desde la Autopista Buenos Aires - La Plata, se puede bajar en la salida de Wilde o Avellaneda, y desde allí conectar con Mitre hacia la altura de Villa Domínico.

polideportivo gatica interior

Líneas de colectivo

17, une Recoleta / Palermo con Wilde (pasa por la puerta).

22, conecta Retiro / Constitución con Quilmes.

24, viene desde Villa del Parque / Abasto y llega hasta Wilde (Ramal por Mitre).

85, recorre desde Ciudadela / Ramos Mejía hasta el Balneario de Quilmes.

98, conecta Once / Constitución con Quilmes / Berazategui (los ramales que van por Mitre).

148, une Constitución con Florencio Varela / Solano.

159, conecta el Correo Central / Constitución con Berazategui / Quilmes (Ramal 1 o "x Mitre").

178, une Nueva Pompeya / Zeballos.

295, línea local que conecta Lanús con la Estación de Wilde. Tren (Línea Roca)

Trenes

La opción es el Tren Roca (Ramal La Plata o Vía Circuito) partiendo desde Constitución.

Estación Villa Domínico: Queda a unas 9 o 10 cuadras hacia el lado de las vías.

Estación Wilde: Queda aproximadamente a 1,5 km (unas 15 cuadras), desde donde se puede tomar cualquiera de los colectivos mencionados arriba sobre Av. Mitre.

Música, llantos y agite: despiden al Indio Solari con misas ricoteras en todo el país

Carlos Alberto "Indio" Solari murió este viernes y, a partir de que la triste noticia se confirmó, sus fanáticos decidieron congregarse para darle el último adiós. En plazas, monumentos y calles de todo el país, las "misas ricoteras" se multiplicaron: los fanáticos cantaron sus temas, lloraron y se abrazaron en Plaza de Mayo, La Plata, Mar del Plata, Rosario, Córdoba, Bariloche y distintos pueblos del interior de la Argentina.

El ídolo del rock nacional, líder de Patricio Rey y los Redonditos de Ricota, falleció este viernes a los 77 años en su casa de Parque Leloir, por un ACV hemorrágico. El Gobierno emitió un escueto mensaje con motivo del fallecimiento del artista y descartó que el velatorio pueda celebrarse en el Congreso.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/shokargentina/status/2063054010030973209&partner=&hide_thread=false AHORA | Una multitud autoconvocada despide al Indio Solari en la Plaza de Mayo. pic.twitter.com/I7rJqR5f9i — Shok Argentina (@shokargentina) June 6, 2026

Mientras tanto, miles de seguidores se autoconvocaron desde temprano en la Plaza de Mayo, a la espera de una palabra oficial o la confirmación de la familia del artista sobre dónde será el lugar para despedirlo.

En La Plata, los fanáticos se autoconvocaron a partir de las 19 en la intersección de 7 y 50. Con altavoces que pasaban temas de los Redondos, canciones a coro, entre abrazos y llanto, miles de seguidores se juntaron en el Pasaje Dardo Rocha para despedir a su ídolo.

En Mar del Plata, los admiradores del intérprete de Un ángel para tu soledad y Ji Ji Ji se reunieron en el Monumento a San Martín, donde cientos de personas se congregaron desde primeras horas de la tarde, tras conocerse la triste noticia. Estas movilizaciones forman parte de una despedida federal, incluyendo una masiva "misa ricotera" en Plaza de Mayo.