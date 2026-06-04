Volodimir Zelenski le pidió una reunión a Vladimir Putin para terminar la guerra entre Rusia y Ucrania El presidente ucraniano le propuso un encuentro a su par ruso con el objetivo de ponerle fin a las hostilidades. "El presidente Putin dijo que si Zelenski quiere dialogar, puede venir a Moscú y hacerlo", respondió el Kremlin. Por Agregar C5N en









Volodimir Zelenski y Vladimir Putin.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, propuso una reunión con su par de Rusia, Vladimir Putin, con el objetivo de ponerle fin a la guerra que inició en febrero de 2022 y por la cual se registran ataques cruzados entre ambos países. Además, sugirió un alto al fuego "durante el tiempo que duren las negociaciones".

Según consignó la emisora RFI, Zelenski escribió una carta abierta en la que expuso la postura ucraniana en el marco del conflicto bélico con Rusia. "Ucrania propone poner fin a esta guerra mediante un diálogo directo entre nosotros y ustedes. Propongo una reunión. Ucrania está dispuesta a un alto el fuego total durante el tiempo que duren las negociaciones. Si usted personalmente no llega a la conclusión de que es hora de poner fin a esta guerra, Ucrania seguirá luchando por su existencia", expresó.

Por su parte, el vocero del Kremlin, Dmitri Peskov, respondió que Putin se encuentra a disposición del diálogo. "El presidente Putin dijo que si Zelenski quiere dialogar, puede venir a Moscú y hacerlo", afirmó.

Volodimir Zelenski Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania. X @ZelenskyyUa

El presidente ucraniano elaboró la carta abierta después de una nueva ofensiva masiva de Rusia contra Ucrania, que dejó al menos 18 muertos, entre ellos un niño, y cientos de heridos. El ataque, uno de los más poderosos de los últimos meses, incluyó el lanzamiento de 73 misiles y 656 drones contra distintos puntos del país.