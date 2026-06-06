Se filtró un apasionado beso de Thiago Medina con una mujer: ¿su nueva novia?

El exGH participó de un stream con una influencer a altas horas de la madrugada y sucedió lo inesperado.

Se filtró el video de Thiago Medina a los besos con una chica.

Desde que se confirmó su separación definitiva de Daniela Celis , Thiago Medina atraviesa una etapa de cambios personales y laborales que mantiene atentos a sus seguidores. En los últimos días, el ex participante de Gran Hermano 2022 volvió a convertirse en tema de conversación luego de que se viralizara un video en el que aparece muy cerca de una reconocida streamer.

Los emotivos mensajes de los artistas para despedir al Indio Solari

La grabación c omenzó a circular en redes sociales y despertó rumores sobre un posible nuevo romance. Si bien ninguno de los involucrados confirmó una relación sentimental, las imágenes fueron suficientes para que muchos usuarios empezaran a preguntarse si Thiago volvió a apostar al amor tras el final de su historia con la madre de sus hijas.

El momento ocurrió durante una transmisión en vivo que se extendió a la madrugada, llamada “Cita express”, que Thiago compartió a través de la plataforma de streaming Kick . A lo largo de más de tres horas , el influencer conversó con Brenda Rodríguez , una creadora de contenido que reúne miles de seguidores tanto en Kick como en Instagram.

Durante el streaming, ambos hablaron sobre distintos aspectos de sus vidas, intercambiaron opiniones y respondieron comentarios de quienes seguían la transmisión. Con el paso de los minutos, los espectadores comenzaron a insistir para que los protagonistas se acercaran más y, finalmente, llegó el momento que terminó convirtiéndose en tendencia.

Thiago Medina fue grabado a los besos con una mujer Captura Kick

Frente a la audiencia, Thiago y Brenda compartieron un beso que quedó registrado en el video y que rápidamente fue replicado en distintas plataformas. La escena generó una gran cantidad de comentarios y reacciones, especialmente entre quienes siguen de cerca la vida sentimental del ex concursante del reality de Telefe.

Más allá de las especulaciones sobre una posible relación, ninguno de los dos realizó declaraciones posteriores para aclarar el vínculo que mantienen. Sin embargo, el episodio volvió a instalar el nombre de Thiago Medina en las redes sociales.

Mientras tanto, el influencer también viene mostrando una faceta más vinculada al trabajo y los emprendimientos. En los últimos días contó que comenzó a vender álbumes y figuritas del Mundial 2026 mediante un proyecto propio de compra y reventa de productos importados.