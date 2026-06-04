4 de junio de 2026 Inicio
En Vivo

Horror en Italia: encerraron en un auto a cuatro trabajadores rurales y los prendieron fuego

El único sobreviviente del crimen en Calabria relató que los jornaleros migrantes exigían mejores salarios. Como respuesta, los encerraron dentro de una camioneta y los quemaron vivos. Por el hecho, la policía detuvo a dos ciudadanos pakistaníes.

Por
Las víctimas tenían residencia legal en Italia

Las víctimas tenían residencia legal en Italia, sin antecedentes penales, y llevaban años en el país. 

El brutal crimen de Calabria dejó expuesto un escenario de esclavitud y violencia en Italia cuando cuatro jornaleros extranjeros fueron calcinados vivos como represalia a sus reclamos por mejoras en las condiciones de trabajo. Por el hecho, la policía detuvo a dos ciudadanos pakistaníes.

Una de las imágenes de los bombardeos entre Israel y Líbano.
Te puede interesar:

Medio Oriente: Israel y Líbano acordaron una tregua bajo una condición clave

Se trata de uno de los crímenes más espeluznantes de la última década en Italia y está directamente relacionado con la inmigración y el trabajo esclavo en los campos italianos, aunque todavía los investigadores se encuentran trabajando sobre las posibles causas. De acuerdo a las fuentes policiales, cuatro trabajadores rurales (tres afganos y un pakistaní) fueron quemados vivos dentro de un auto en Amendolara, en la región de Calabria.

El crimen atroz fue cometido a plena luz del día en una estación de servicio y quedó registrado en las cámaras de seguridad del lugar que lograron captar a siete hombres dentro de una camioneta. Dos de ellas salieron y arrojaron un líquido inflamable por el baúl, mientras que la otra sujetaba las puertas con fuerza. A partir de ese momento, se desató el fuego y escaparon y solo uno de los jornaleros logró huir mientras que los otros cuatro murieron.

Un vez en el lugar, los bomberos hallaron los cuatro cuerpos carbonizados que fueron identificados como Waseem Khan, de 29 años, ciudadano pakistaní y los afganos Amin Fazal Khogjani (28), Ullah Ismat Qiemi (19) y Safi Iayjad (27). A su vez, la policía local logró identificar a los sospechosos, Safeer Ahmed y Ali Raza, ambos de 31 años, gracias a las imágenes de las cámaras de seguridad del lugar.

crimen en Calabria - Italia

Si bien aún la investigación sobre el crimen aún no confirma el móvil, una de las hipótesis apunta a un conflicto laboral y posibles condiciones de explotación. El único sobreviviente, Mohammad Taj Alamyar, declaró que los jornaleros reclamaban un contrato y que no recibían pago desde abril. "Nos habíamos rebelado, queríamos un contrato”, expresó.

La fiscalía investiga el caporalato (trabajo esclavo en el campo) como una de las líneas, aunque no la única, también barajan la posibilidad de un posible ajuste de cuentas. Las víctimas tenían residencia legal en Italia, sin antecedentes penales, y llevaban años viviendo en el país. Por su parte, el jefe policial de Cosenza, Antonio Borelli, declaró a los medios: "En 34 años de servicio, nunca vi algo así".

El caso tuvo inmediata repercusión en la comunidad tanto que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, repudió el crimen en Calabria y destacó las detenciones como un paso clave para esclarecer responsabilidades. Mientras la policía avanza en la investigación, los ciudadanos pakistaníes detenidos se negaron a declarar ante el juez.

Qué es el "caporalato" y por qué predomina en Italia

El crimen atroz de los cuatro jornaleros rurales puso la lupa sobre los inmigrantes y sus condiciones de contratación, reabriendo la polémica sobre las redes ilegales que operan en el sector agrícola y la vulnerabilidad de los trabajadores.

Se calcula que en Italia hay unas 230 mil víctimas de explotación en los campos bajo la modalidad de "caporalato", un sistema de intermediación y explotación laboral de trabajadores agrícolas que continúa vigente en algunas zonas de Italia. Si bien en 2016 se aprobó una ley para combatir este fenómeno, su aplicación es limitada.

Según los reportes oficiales, miles de temporeros migrantes trabajan sin contrato, donde intermediarios controlan el acceso al empleo, retienen parte del salario y recurren incluso a la violencia. Según el informe Agromafias y caporalato de la CGIL son explotados cada año con jornadas de hasta 14 horas por apenas 20 euros, viviendo en condiciones precarias y endeudadas con los capataces.

De acuerdo a las declaraciones del único sobreviviente del crimen a un medio público italiano, los trabajadores rurales exigieron mejores condiciones de contrato y recibieron como respuesta la muerte: “No nos daban dinero. Comida sí, una casa sí, pero nada de dinero”, expresó.

Jornaleros Italia

Asimismo, denunció la existencia de una “mafia paquistaní” que obliga a extranjeros a trabajar en campos agrícolas de Italia bajo condiciones de esclavitud. Según su relato y el de otro trabajador, eran amenazados con armas para cumplir tareas en fincas de Calabria, sin recibir salario y además se les exigía pagar cinco euros diarios por el transporte.

La Fiscalía investiga enfrentamientos entre grupos de migrantes en la zona de la Sibaritide, donde miles de extranjeros participan en la cosecha de productos como aceitunas, cítricos, melocotones y arroz.

El caso generó tal repercusión en Italia que la Iglesia pidió acabar con el “silencio cómplice” que normaliza la explotación de trabajadores migrantes. Por su parte, los sindicatos calificaron el crimen de “horror indescriptible” y la CGIL instó a los políticos a adoptar medidas más firmes contra los abusos cotidianos en el campo italiano.

Noticias relacionadas

play

Terror a bordo: un pasajero intentó abrir una puerta de un avión y lo redujo un exluchador de MMA

La directora del portal “Pulso Informativo del Sureste, fue secuestrada por hombres armados que allanaron su vivienda. 

México: hombres armados irrumpieron en la casa de una periodista y la secuestraron

Donald Trump junto a Gustavo Petro.

Trump apoyó a De la Espriella para el balotaje y Petro lo cruzó: "Interviene en otro país"

Trump junto a Netanyahu.

Trump reconoció que tuvo una discusión con Netanyahu por la ofensiva militar en el Líbano

Los recortes y reformas del gobierno de Kast generaron protestas y movilizaciones en Santiago. 
play

Estudiantes marcharon contra el ajuste de Kast en Chile: represión y enfrentamientos

Una mujer cayó por una alcantarilla al pisar una tapa mal colocada. 

Impresionante video: caminaba por la calle pisó una alcantarilla y se la tragó

Rating Cero

Dónde ver La historia oficial
play

Murió Chunchuna Villafañe: dónde ver La historia oficial, una de sus más recordadas interpretaciones

Ailén Cova y Alexis Mac Allister.
play

Ailén Cova habló de la interna entre las mujeres de la Selección: "Desde el día uno me..."

Juana Molina y una emotiva despedida a su mamá

Murió Chunchuna Villafañe: la desgarradora despedida de su hija, Juana Molina

Chunchuna Villafañe y una larga trayectoria en el espectaculo.

Chunchuna Villafañe, una vida dedicada al cine: una por una, todas las películas en las que actuó

Jorge Rial opinó sobre Gran Hermano y confirmó lo que muchos piensan.

Jorge Rial habló sin tapujos sobre las críticas a Gran Hermano : "¿De verdad se creen lo que pasa?"

La actriz Chunchuna Villafañe.

Murió la actriz Chunchuna Villafañe, leyenda del cine argentino

últimas noticias

Enterate qué depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Horóscopo de hoy, viernes 5 de junio

Hace 4 minutos
play
Los hermanos Désiré (21 años) y Guéla Doué (23) disputarán el Mundial de 2026 en Norteamérica.

Désiré de Francia y Guéla Doué de Costa de Marfil: el duelo familiar que anticipó el Mundial 2026

Hace 5 minutos
Barrelier y su amigo se conocían hacía 10 meses. 

Quién es Osvaldo Fassetta, el amigo de Claudio Barrelier que fue detenido por el asesinato de Agostina Vega

Hace 7 minutos
El hombre fue trasladado a la Jefatura de Policía de Córdoba.

Caso Agostina Vega: el fiscal pidió la detención del amigo de Barrelier

Hace 13 minutos
El organismo comunicó quiénes son los beneficiarios que cobrarán en las sucursales bancarias.

Cuándo cobro ANSES: Desempleo, este viernes 5 de junio

Hace 39 minutos