Osvaldo Laport reveló el gran paso que podría dar con su pareja tras 47 años

El actor y su compañera, la actriz Viviana Sáenz, podrían casarse pronto, a raíz de otro cambio en su vida que introdujeron hace poco.

Osvaldo Laport sorprendió al revelar que podría concretar uno de los pocos proyectos que aún permanecían pendientes en su extensa historia de amor con Viviana Sáez . Después de 47 años de relación , una hija en común -Jazmín Laport- y una vida compartida atravesada por distintos desafíos, el actor confesó que la posibilidad de casarse comenzó a tomar fuerza en esta nueva etapa de la pareja.

La declaración se produjo durante su participación en La Noche de Mirtha, donde conversó con Mirtha Legrand sobre su presente profesional y también sobre la relación que mantiene desde finales de los años setenta con la actriz. La revelación no tardó en generar repercusión debido a que ambos forman una de las parejas más estables y reservadas del ambiente artístico argentino.

Laport recordó que conoció a Viviana Sáez cuando ambos estudiaban teatro con el maestro Luis Tasca. Según relató, ella tenía apenas 16 años y él rondaba los 22 cuando comenzó una historia que se extendería durante casi medio siglo.

Durante la entrevista, Osvaldo Laport explicó que nunca habían sentido la necesidad de formalizar legalmente su vínculo mediante el matrimonio. Sin embargo, una situación reciente cambió la mirada que ambos tenían sobre el tema.

El actor contó que junto a Viviana Sáez se mudaron hace poco tiempo a una nueva casa y que ese cambio los llevó a reflexionar sobre el momento que atraviesan como pareja. Fue en ese contexto cuando reveló una posibilidad que sorprendió incluso a la conductora.

“Nos acabamos de mudar de casa. Estamos viviendo una nueva página de nuestra historia, de nuestra vida. Y en el fondo de nuestra casa vemos una iglesia nueva. Es posible que nos casemos”, expresó.

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La frase generó sorpresa en el estudio y abrió la puerta a una decisión que durante décadas nunca ocupó un lugar central en la vida de ambos. Más allá de no haber pasado por el registro civil, Laport y Sáez construyeron una relación basada en la convivencia, los proyectos compartidos y una elección mutua que sostuvieron a lo largo de los años.

La historia de la pareja también estuvo marcada por momentos difíciles. En distintas entrevistas, ambos reconocieron que atravesaron crisis importantes que incluso los llevaron a vivir separados durante un tiempo. Esa distancia, lejos de significar una ruptura definitiva, les permitió replantear aspectos de la convivencia y comprender que querían seguir construyendo su camino juntos.

La relación, que comenzó en 1979, logró, con el trabajo de los dos, una familia consolidada y casi cinco décadas de historia compartida. Ahora, para Osvaldo Laport y Viviana Sáez, la posibilidad de una boda aparece como una alternativa que durante años quedó relegada, pero que hoy asoma como una opción favorable.