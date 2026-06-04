Alerta global por el Super Niño: cuándo llegaría a la Argentina y cómo impactaría

La Organización Meteorológica Mundial y otros organismos anunciaron que el fenómeno podría desarrollar una intensidad inusual durante la segunda mitad de 2026 y afectaría a regiones de Sudamérica, entre ellas, el territorio argentino.

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) y otros organismos internacionales advirtieron que existe un 90% de probabilidad de que se desarrolle un Super Niño extremo durante el segundo semestre de 2026. Este fenómeno climático global afectaría severamente a regiones de Sudamérica y, en particular, a la Argentina mediante alteraciones inusuales en las temperaturas del Pacífico.

El Niño es una de las variaciones climáticas naturales más poderosas del planeta: ocurre cada dos a siete años y se caracteriza por el calentamiento oceánico del Pacífico ecuatorial, que modifica vientos y lluvias globalmente. Este año impactará con más fuerza en diversas regiones geográficas, con efectos climáticos extremos y muy disruptivos en los próximos meses.

Los especialistas anticiparon la llegada de este fenómeno mediante el monitoreo de temperaturas superficiales y subsuperficiales del océano, los vientos y el índice de oscilación austral, que mide la presión atmosférica entre el Pacífico oriental y occidental. La probabilidad de un Super Niño creció porque todos los indicadores analizados se nivelaron, lo que anticipó potenciales cambios extremos y repentinos.

Gualeguaychú, Entre Ríos, se encuentra en una de las zonas en las que el Super Niño podría generar intensas precipitaciones.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) y el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Medio Plazo (ECMWF) convergieron en la conclusión de que la probabilidad de que El Niño llegue a niveles por encima de los normales es un hecho.

Desde NOAA estimaron que la probabilidad de que El Niño se desarrolle entre junio y agosto es de un 62%. En tanto, ECMWF anunció que "el sistema climático actual, afectado por la acumulación de gases de efecto invernadero, podría no lograr disipar el calor generado por el fenómeno, lo que incrementaría el impacto global". A su vez, AccuWeather prevé que existe un 15 % de posibilidades de que El Niño llegue a la categoría de "intenso".

Según indicó Infobae, de acuerdo a estudios previos, "un super El Niño se produce cuando la temperatura de la superficie del mar alcanza al menos 2° por encima del promedio a largo plazo". Con estos antecedentes, la preocupación radica en que el ECMWF pronosticó que la temperatura marina en el Pacífico podría escalar 3,3° en septiembre.

Cómo afectaría el Super Niño a Sudamérica y Argentina

En Sudamérica, el evento generaría consecuencias dispares: el sudeste del continente enfrentaría riesgos de inundaciones y tormentas severas que abarcarían parte de Argentina, Paraguay, Uruguay y el sur de Brasil. Paralelamente, el norte del continente y Centroamérica sufrirían sequías extremas, mientras que las costas de Perú y Ecuador verían afectada su biodiversidad marina por este calentamiento oceánico inédito.

Argentina vigila especialmente a Santa Fe, Entre Ríos y la región chaqueña, donde se proyectan precipitaciones superiores a lo normal durante la primavera y el verano. Si bien este aporte hídrico favorecería la humedad de los suelos agrícolas, también plantea serios riesgos de anegamientos rurales y complicaciones en la logística de cosecha.

La Bolsa de Comercio de Rosario realizó un análisis y señaló que aún es imposible delimitar la agresividad del evento para la segunda mitad de 2026. Según su reporte, el escenario invernal más probable prevé lluvias normales, sin señales concretas de excesos hídricos que puedan provocar inconvenientes climáticos en el territorio argentino.

soja sequía La sequía afectaría a algunas regiones de Sudamérica y América central. Redes sociales

Será fundamental el trabajo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en cooperación con el resto de los organismos de la región y la articulación con la OMM. En ese sentido, Celeste Saulo, secretaria general del organismo internacional, afirmó que los servicios locales "son los últimos responsables y las voces autorizadas en relación con este fenómeno".

Además, Saulo agregó que "el Niño Costero genera una serie de impactos que conocemos y que van desde aumentar la lluvia y el calentamiento del mar, lo que hace que toda la industria pesquera se vea fuertemente afectada". La labor del SMN, con los informes constantes sumados a la capacidad de ajustar estrategias, será importante para afrontar desafíos y aprovechar oportunidades que ofrecerá el fenómeno.