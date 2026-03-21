Tras anunciar que reduciría las operaciones en Medio Oriente, Donald Trump envió 5 mil marines

El presidente norteamericano había anticipado que disminuiría la presencia militar en el Golfo Pérsico, ya que Estados Unidos estaba "muy cerca" de alcanzar sus objetivos. Sin embargo, desplegó fuerzas de elite para liberar el estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán.

Horas después de anunciar que analizaba reducir los esfuerzos militares en Irán , Donald Trump ordenó el despliegue de unos 5.000 infantes de Marina hacia Medio Oriente. Según el presidente de Estados Unidos, el objetivo es liberar el estrecho de Ormuz, un paso clave para el tránsito mundial de petróleo que fue bloqueado por la República Islámica de Irán.

El ultimátum de Trump a Irán: atacará sus centrales eléctricas si no abre el estrecho de Ormuz

Washington informó que dos unidades de 2.500 infantes de Marina y tres barcos anfibios están próximos a llegar al Golfo Pérsico con la orden de liberar el estrecho de Ormuz. Además, los aviones estadounidenses intensificaron sus bombardeos contra las posiciones militares en las islas y costas iraníes para impedir una contraofensiva de Teherán.

Si bien el propio Trump dijo reiteradas veces que la guerra en Medio Oriente estaba pronta a terminar e, incluso, que consideraba reducir sus esfuerzos militares en la región, Irán no da tregua . Sus minas, misiles y drones mantienen completamente bloqueado el estrecho de Ormuz, una ruta marítima clave para el transporte de insumos energéticos: por ahí circula el 20% de los barriles de crudo del mundo, otro tanto de gas natural licuado, el 30% de helio y el 33% de fertilizantes.

El portaaviones USS Gerald Ford, utilizado en las operaciones en Venezuela, ya se encuentra en Medio Oriente.

Los tres buques anfibios estadounidenses que están próximos a llegar al Golfo Pérsico están acompañados por el portaaviones USS Tripoli. También está en camino la 31 Unidad Expedicionaria de la Infantería de la Marina, que cuenta con helicópteros y drones. A este contingente se le sumará otro portaaviones, el USS Boxer, que ya partió de las costas de California con la 11 Unidad Expedicionaria de la Infantería de la Marina.

Donald Trump evalúa disminuir la presencia militar de Estados Unidos en Medio Oriente porque, según afirmó, sus metas estratégicas respecto a Irán están próximas a cumplirse. El mandatario estadounidense apunta, entre otros aspectos, a degradar el sistema de misiles iraní y evitar que el régimen alcance capacidad nuclear, medidas que considera fundamentales para garantizar la seguridad de sus aliados regionales.

"Estamos muy cerca de alcanzar nuestros objetivos al considerar la reducción de nuestros grandes esfuerzos militares en Oriente Medio con respecto al régimen terrorista de Irán", afirmó el presidente mediante la red Truth Social. El plan contempla la destrucción de la base industrial de defensa y la armada iraní.

La hoja de ruta de la Casa Blanca priorizó proteger al más alto nivel a naciones como Israel, Arabia Saudita y Qatar. Trump pretende que otros países custodien el Estrecho de Ormuz, pero advirtió que Estados Unidos intervendría la gestión de ese espacio marítimo en caso de que su administración lo considere. "Si se nos solicita, ayudaremos a estos países, pero no debería ser necesario", sentenció.

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El líder republicano sostuvo que están próximos al fin del conflicto en tanto consigan doblegar la resistencia militar del régimen iraní. Aseguró que conseguirán la "eliminación de su Armada y Fuerza Aérea, incluyendo armamento antiaéreo".

Al mismo tiempo, señaló que Washington se mantendrá atento ante cualquier intento de reactivación del programa atómico en Teherán. "Impedir que Irán se acerque siquiera a la capacidad nuclear y estar siempre en posición de que Estados Unidos pueda reaccionar rápida y enérgicamente ante tal situación, en caso de que se produzca", resaltó el comunicado.

La administración de Trump, según indica el mensaje del mandatario, confía en que las operaciones militares futuras serán "sencillas" para los ejércitos aliados tras el desmantelamiento de la estructura persa.