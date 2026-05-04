4 de mayo de 2026 Inicio
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Tensión en Medio Oriente: Estados Unidos despliega destructores para romper el bloqueo de Irán en el estrecho de Ormuz

La gestión de Donald Trump busca destrabar la circulación de buques comerciales en una zona clave para la energía global, mientras Irán denuncia provocaciones y asegura haber atacado a una embarcación estadounidense.

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Tensión en Medio Oriente: Estados Unidos despliega destructores para romper el bloqueo de Irán en el estrecho de Ormuz
Tensión en Medio Oriente: Estados Unidos despliega destructores para romper el bloqueo de Irán en el estrecho de Ormuz

El Ejército de Estados Unidos confirmó el despliegue de dos destructores con misiles guiados en Medio Oriente, en una maniobra que apunta a garantizar la circulación marítima en el estrecho de Ormuz frente al bloqueo atribuido a Irán.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
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Trump anunció el "Proyecto Libertad" para escoltar buques en el estrecho de Ormuz

Según detalló el Comando Central estadounidense (CENTCOM), las embarcaciones forman parte del denominado “Proyecto Libertad”, una iniciativa impulsada por el presidente Donald Trump para liberar el tránsito de buques mercantes que permanecen retenidos en medio de la escalada entre Washington, Israel y Teherán.

En ese marco, desde el Pentágono indicaron que dos buques comerciales con bandera estadounidense lograron atravesar el estratégico estrecho de Ormuz sin inconvenientes y continúan su ruta. Además, confirmaron la implementación de medidas de bloqueo sobre puertos iraníes como parte de la presión en curso.

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"Destructores de misiles guiados de la Armada de los Estados Unidos operan actualmente en el Golfo Pérsico tras transitar por el Estrecho de Ormuz en apoyo del Proyecto Libertad", señalaron desde el comando militar. "Las fuerzas estadounidenses colaboran activamente en los esfuerzos para restablecer el tránsito marítimo comercial. Como primer paso, dos buques mercantes con bandera estadounidense han transitado con éxito por el Estrecho de Ormuz y continúan su viaje sin contratiempos", agregaron.

El movimiento militar se produce en un contexto delicado: el paso por Ormuz lleva cerca de dos meses afectado por el conflicto, lo que impacta directamente en los mercados energéticos y eleva la incertidumbre internacional ante un eventual enfrentamiento abierto.

Irán informó que atacó dos embarcaciones estadounidenses en el estrecho de Ormuz

Del lado iraní, la Armada de ese país aseguró haber atacado con misiles a una fragata estadounidense en las inmediaciones del estrecho, lo que habría obligado al buque a retirarse. La información, difundida por la agencia estatal Fars y replicada por medios internacionales, no fue confirmada por Washington.

De acuerdo con Teherán, el episodio se produjo luego de que fuerzas estadounidenses intentaran transitar la zona sin respetar protocolos de seguridad cerca de Jask, en lo que calificaron como una provocación. La denuncia se suma a advertencias previas del gobierno iraní, que considera una violación del alto el fuego la eventual escolta de buques comerciales por parte de Estados Unidos.

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