3 de mayo de 2026 Inicio
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Donald Trump anunció el "Proyecto Libertad" para escoltar buques en el estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos confirmó la puesta en marcha de la iniciativa y reconoció que hay países "neutrales e inocentes" afectados por la guerra en Medio Oriente. También definió la medida como "un gesto humanitario".

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Donald Trump

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la puesta en marcha de una iniciativa llamada Proyecto Libertad, que regirá desde este lunes y servirá para escoltar la salida de embarcaciones en el estrecho de Ormuz, en el marco del conflicto con Irán.

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En las redes sociales, Trump advirtió que hay países "neutrales e inocentes" que fueron afectados por la guerra en Medio Oriente y expuso que se comunicó con las autoridades de esas naciones: "Dijimos a estos países que guiaremos sus barcos de manera segura fuera de estas vías fluviales restringidas, para que puedan libre y hábilmente continuar con sus negocios".

En tal sentido, explicó la medida. "Se trata de un gesto humanitario. Muchos de estos barcos se están quedando sin alimentos y sin todo lo necesario para que tripulaciones numerosas puedan permanecer a bordo de forma saludable y en condiciones higiénicas", expresó.

"Si, de alguna manera, se interfiere en este proceso humanitario, esa interferencia, lamentablemente, tendrá que ser abordada con firmeza", agregó el republicano en esta línea. También señaló que varios países pidieron asistencia a Washington para garantizar el tránsito seguro de sus buques, que se encuentran "atrapados" en esa vía marítima.

Donald Trump
Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

El republicano anunció la decisión después de que marcara que analizará el plan de paz propuesto por Irán, aunque advirtiera que lo rechazaría: "Pronto revisaré el plan que Irán nos acaba de enviar, pero no puedo imaginar que sea aceptable, ya que aún no han pagado un precio suficientemente alto por lo que le han hecho a la humanidad y al mundo durante los últimos 47 años".

La propuesta, que contempla 14 puntos centrales, tiene como epicentro el levantamiento del bloqueo naval, el retiro de tropas en las cercanías a Irán, las garantías de no agresión militar, la eliminación de las sanciones económicas y también un nuevo mecanismo para manejar el estrecho de Ormuz, uno de los puntos más calientes de la negociación.

Mientras tanto, Teherán amenazó con la posibilidad de volver a reactivar la guerra con Estados Unidos luego del estancamiento de las conversaciones de paz y las observaciones de Trump a la última propuesta iraní en las negociaciones.

Donald Trump amenazó con "tomar casi de inmediato" Cuba

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con "tomar casi de inmediato" a Cuba y forzar su rendición. En modo de broma aseguró que los cubanos dirán "muchas gracias, nos rendimos" después de ver al portaaviones USS Abraham Lincoln en sus costas.

Durante un discurso que dio Trump en una cena privada en West Palm Beach, Florida, contó que tomará el control de Cuba "casi de inmediato" y explicó que el gobierno cubano "tiene problemas".

Sin embargo, a modo de broma aclaró que le gustaría "terminar un trabajo", en relación a la guerra que lleva contra Irán en Medio Oriente, que ya lleva más de 40 días de conflicto.

En esa línea expresó que "de regreso de Irán, haremos que uno de nuestros grandes portaaviones, tal vez el USS Abraham Lincoln, el más grande del mundo, haremos que se detenga a unos 100 metros de la costa" de Cuba.

"Y dirán “muchas gracias nos rendimos", expresó sobre cómo sería la reacción de las autoridades cubanas al observar el despliegue estadounidense.

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